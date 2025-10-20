Chivas sigue perfilando bajas para el mercado de invierno

Chivas ha dio de menos a muchos más en lo que va del semestre. El equipo ha pasado de firmar una Leagues Cup de terror y estar en el fondo de la Liga MX, a meterse de lleno en la pelea por conseguir un boleto directo a la liguilla sobre el cierre del torneo regular en México.

A pesar de ello, el área deportiva entiende que este mercado de invierno, se deberá de continuar con la limpia de plantel que ha iniciado en el verano. Hay varios nombres que ya no tienen sitio dentro de los planes del cuerpo técnico de Gabriel Milito y que deberán hacer las maletas para dar un paso al costado.

El nuevo señalado es Alan Mozo. El mexicano que se encuentra lesionado y que no tendrá regreso sino hasta 2026, tiene las horas contadas en Chivas. El jugador no es una pieza de peso en la mente de Milito, incluso dentro de su rol inicial de suplente, el formado en Pumas no tiene confianza de parte del argentino.

En el anterior mercado veraniego, Alan fue puesto en la mesa del León. El cuadro del bajío y Chivas llegaron a un acuerdo total por su cesión con opción de compra. Al final, el movimiento se ha descartado ya que el mismo jugador se negó a firmar la salida del rebaño.

En enero, Chivas no tendrá concesiones con Mozo. Saben que su aporte, no sólo en la era de Milito, sino de mucho tiempo atrás, se reduce a poco y nada, por lo que, no hay más espacio para él dentro del rebaño.

Alan es una pieza en devaluó. Pasó de ser una promesa nacional, a un jugador que genera muchos problemas dentro y fuera de la cancha. Chivas no obtendrán ganancias sustanciales por el mexicano.