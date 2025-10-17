Chivas suma un par de regresos en la jornada 13 de la Liga MX

Chivas ha corregido el rumbo dentro de la Liga MX. El equipo ha pasado de estar en el fondo de la tabla a de nueva cuenta colarse dentro de las diez primeras posiciones. Siendo el caso y valorando que el calendario del Guadalajara no es del todo complejo, no se descarta que el rebaño incluso se pueda colar de forma directa a liguilla.

Dicho objetivo comienza este fin de semana. El rebaño recibirá en la cancha del Akron al cuadro de Mazatlán. Da la impresión que Chivas es y por mucho el favorito a ganar. Tanto en plantel, como en calidad de juego son muy superiores a los de la perla del Pacífico. Adicional, los de Verde Valle sumarán un par de regresos de peso al plantel.

De acuerdo a información de ESPN, Erick Gutiérrez y el Piojo Alvarado han superado sus lesiones y están listos para volver a tener actividad con el Rebaño.



Fuentes cercanas a Chivas confirman que Tanto Erick Gutiérrez como Roberto Alvarado regresarán a la convocatoria de Gabriel Milito para el duelo del fin de semana. Ambos jugadores estuvieron más de un mes fuera del equipo y luego de una recuperación cuidadosa, serán elegibles una vez más para el técnico.

En el caso de Gutiérrez, el contención ha dejado de lado problemas musculares. Los mismos fueron más graves que el promedio, fue por ello que el ex PSV estuvo más de cinco semanas fuera de turno.

Sobre Roberto Alvarado, el extremo tenía una situación en el tobillo derecho. Tanto Chivas como el jugador entendieron que no necesario pasar por quirófano, sin embargo, sí debieron extender la baja del seleccionado por México más de lo contemplado.

La última ocasión en la que ambos jugadores tuvieron minutos fue en el clásico de Liga MX ante América. En ese punto del curso ambos eran titulares intocables. Ahora, se entiende que los dos futbolistas deberán partir de cero y recuperar sus puestos en el equipo de Milito.

