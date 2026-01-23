Chivas toma medidas dramáticas con el futuro de Erick Gutiérrez

La situación entre Chivas y Erick Gutiérrez se ha complicado de manera sensible. El mediocentro, que no entra en los planes deportivos inmediatos, enfrenta un escenario cada vez más restrictivo, con pocas opciones reales de continuidad y un futuro inmediato marcado por la incertidumbre.

En las últimas semanas, el futbolista se ha quedado prácticamente sin mercado. Hubo acercamientos iniciales que no prosperaron y el tiempo juega en su contra. La directiva rojiblanca busca soluciones, pero la falta de propuestas formales ha dejado al jugador en una posición incómoda dentro del proyecto.

Uno de los contactos que se exploró fue con Pachuca, club donde Gutiérrez vivió una etapa importante de su carrera. Sin embargo, esos sondeos no avanzaron más allá de conversaciones preliminares, sin una oferta concreta que permitiera destrabar la situación contractual.

También existieron intereses desde la MLS, incluso con consultas desde equipos del mercado estadounidense, como Los Angeles FC. Aun así, ninguno de esos acercamientos se tradujo en una negociación formal, dejando el expediente del mediocampista en pausa.

El factor deportivo resulta determinante. El actual entrenador, Gabriel Milito, no contempla a Gutiérrez dentro de su idea de juego. La postura del cuerpo técnico es clara: el mediocentro no forma parte del proyecto competitivo para el presente torneo.

Ante este panorama, en Verde Valle ya se analiza una medida drástica. La posibilidad de que Erick Gutiérrez sea enviado a trabajar con la categoría sub-21, en calidad de separado del primer equipo, cobra fuerza. Una decisión que busca liberar espacios y ejercer presión para encontrar una salida.

La situación no conviene a ninguna de las partes. Chivas mantiene un activo con contrato vigente sin participación deportiva, mientras que el jugador ve frenada su continuidad y proyección. Permanecer fuera del primer equipo afecta ritmo, visibilidad y opciones futuras en un mercado cada vez más competitivo.

Salvo un giro inesperado, el escenario apunta a semanas clave para definir el futuro del mediocentro. Sin ofertas firmes y sin lugar en el plantel principal, Erick Gutiérrez enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera, con Chivas decidido a marcar una línea dura en su gestión deportiva.

