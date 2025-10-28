Chivas trabaja en una renovación clave para el futuro del club

Si bien el inicio del semestre fue muy duro para Chivas, tanto en la Leagues Cup como en la Liga MX, el cuadro de Verde Valle ha corregido en el camino. Hoy mismo los de Gabriel Milito están en zona de liguilla directa y a falta de dos jornadas, está en sus manos defender la sexta plaza que ocupan en este momento.

Si bien se entiende que el crecimiento de Chivas va de la mano con la mejora colectiva del club, no se puede negar que hay piezas que a nivel individual brillan más que otras. Uno de ellos es el delantero del rebaño, Armando González, máximo goleador del Guadalajara y quien está por recibir una mejora de contrato.

"NO HAY OFERTAS DEL MERCADO EUROPEO POR LA HORMIGA GONZÁLEZ"



"Armando González es representado por una empresa brasileña. El siguiente paso es renovar con Chivas y luchar por un lugar en el Mundial de 2026"#DesdeElVestidor de @Paco_Arredondo_ pic.twitter.com/PQzdOf54i9 — MedioTiempo (@mediotiempo) October 28, 2025

Fuentes cercanas a Chivas entienden que por edad y rendimiento, González está haciendo demasiado ruido, motivo por el cual pronto pueden llegar las ofertas de peso. Siendo el caso, el área deportiva del club está por ofrecer a Armando un nuevo contrato, a largo plazo con mejora de sueldo incluida.

La información confirma que González aún trabaja dentro de Chivas bajo contrato de juvenil. Siendo el caso, su sueldo no supera los 50 mil pesos por mes. Guadalajara quiere tirar de justicia y asegurar el futuro del jugador dentro de su plantilla, por lo que pronto le darán su primer contrato en calidad de profesional.

El mismo también servirá para blindar un posible salida del jugador con destino a Europa. Si bien no hay ofertas formales por el delantero de 22 años, se entiende que su manejo ya ha recibido algunos sondeos de mercados en el viejo continente.

González es llevado por una agencia de representación brasileña. La misma está de acuerdo con Chivas en llevar con paciencia la carrera de Armando, firmar la renovación y buscar rutas más firmes rumbo a Europa.

