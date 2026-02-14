Chivas vs América: previa, predicciones y alineaciones

El Club Deportivo Guadalajara recibe al Club América en la correspondiente Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este próximo fin de semana.

El conjunto tapatío viene de vencer a domicilio 1-2 al cuadro de la 'Perla del Pacífico' y marcha con paso perfecto, invicto y líder general de la clasificación con 15 puntos tras cinco de cinco partidos ganados. Mientras que, por su cuenta el cuadro azulcrema octavo clasificado hasta el momento con ocho unidades, producto de dos triunfos, dos empates y una derrota.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca una edición más del Clásico Nacional.

¿A qué hora se juega el Chivas vs América?

Ciudad : Zapopan, Jalisco

: Zapopan, Jalisco Estadio : Akron

: Akron Fecha : sábado 14 de febrero

: sábado 14 de febrero Hora: 22:07 EE.UU. (Este), 21:07 MX, 04:07 ESP

El Estadio Akron será sede del Mundial 2026 | Simon Barber/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Chivas y el América (últimos cinco partidos)

Chivas : 2

: 2 Empate : 2

: 2 América: 1

Último partido entre ambos: 11/10/25 - América 1-1 Chivas - Liga MX

Últimos 5 partidos

Chivas América Mazatlán 1-2 Chivas 06/02/26 América 1-0 Monterrey 07/02/26 Atlético de San Luis 2-3 Chivas 31/01/26 Olimpia 1-2 América 03/02/26 Chivas 2-1 Querétaro 17/01/26 América 2-0 Necaxa 31/01/26 Juárez 0-1 Chivas 13/01/26 Pachuca 0-0 América 18/01/26 Chivas 2-0 Pachuca 10/01/26 América 0-2 Atlético de San Luis 14/01/26

¿Cómo ver el Chivas vs América por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo y UNIVERSO México Amazon Prime Video España Sin transmisión

Últimas noticias de Chivas

El Guadalajara continúa fortaleciendo su proyecto deportivo a mediano y largo plazo al asegurar la llegada de un futbolista que viene a elevar el nivel competitivo del plantel. El club hizo oficial que Jonathan Pérez es nuevo jugador de Chivas.

En medio de un arranque de torneo con cinco triunfos en cinco partidos, la incorporación de este habilidoso jugador responde a una planeación sólida y ambiciosa del equipo dirigido por Gabriel Milito.

La posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo; Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Omar Govea, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González.

Últimas noticias de América

El Club América cerró el mercado de fichajes invernal con bomba: anunciaron oficialmente dos refuerzos clave de última hora para el Clausura 2026 y la Concachampions.

Se trata de Vinícius Lima (brasileño del Fluminense) y Thiago Espinosa (lateral izquierdo uruguayo del Racing de Montevideo).

Esto completa un mercado muy sudamericano y agresivo para André Jardine, tras salidas pesadas como Álvaro Fidalgo (al Betis), Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre e Igor Lichnovsky.



La posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos; Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez; Henry Martín.

Pronóstico SI Fútbol

Si bien es cierto que las Águilas vienen tras dos victorias en fila, la realidad es que han sido ante rivales muy inestables y aún no encuentran su mejor versión de equipo con las bajas recientes que han tenido y la tardanza para conformar su plantilla. Por esa razón, en esta ocasión vamos con que el cuadro rojiblanco mantendrá su paso perfecto para seguir en la cima.

Chivas 2-1 América

