Chivas vs Atlas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Copa Pacífica Centenario 2026 es un torneo cuadrangular amistoso de pretemporada en el fútbol mexicano, organizado para conmemorar los 100 años de su refundación, la Benemérita Universidad de Guadalajara.

Servirá como preparación para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y uno de los enfrentamientos será el Clásico Tapatío entre el Club Deportivo Guadalajara y el Atlas FC, donde el ganador jugará la final ante el vencedor del duelo entre Leones Negros y el Club de Fútbol Monterrey.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Atlas?

Ciudad: Guadalajara

Estadio: Jalisco

Fecha: sábado 3 de enero

Horario: 21:45 horas (Estados Unidos), 20:45 horas (México), 03:45 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Atlas en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Disney+ México ESPN Disney+ España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Chivas



Rival Resultado Competición Cruz Azul 3-2 D Liga MX Cruz Azul 0-0 E Liga MX Monterrey 4-2 V Liga MX Pachuca 0-1 V Liga MX Atlas 4-1 V Liga MX

Últimos cinco partidos de Atlas

Rival Resultado Competición Tijuana 2-0 D Liga MX Toluca 0-0 E Liga MX Chivas 4-1 D Liga MX León 2-0 V Liga MX Atlético de San Luis 2-0 D Liga MX

Últimas noticias de Chivas

El conjunto tapatío sostuvo un partido amistoso frente al Club Irapuato de la Liga Expansión MX desde el Bajío y consiguieron una estrecha victoria 0-4 previo al termino del 2025.

Últimas noticias de Atlas

El pasado domingo 28 de diciembre el Atlas FC informó que el jugador Carlos Robles se incorporará al Club Atlético La Paz a partir del Torneo Clausura 2026, en calidad de transferencia temporal.

Posibles alineaciones

Chivas

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan García.

Centrocampistas: Luis Romo, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado.

Delanteros: Armando González.

Atlas

Portero: Camilo Vargas.

Defensas: Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Matheus Dória, Alan Mora, Rivaldo Lozano.

Centrocampistas: Diego González, Aldo Rocha, Víctor Ríos.

Delanteros: Gustavo Del Prete y Mateo García.

Pronóstico SI

Se espera que sea un buen partido con los rojinegros teniendo en el banquillo a Diego Cocca y el Rebaño Sagrado apuntalando a su mejor plantel bajo las órdenes de Gabriel Milito. Habrán pocos goles y seguramente será un empate que podría definirse en los cobros de penalti.

Chivas 1-1 Atlas.

