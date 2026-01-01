Sports Illustrated Fútbol

Chivas vs Atlas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El duelo corresponde a la Copa Pacífica Centenario 2026
Tendremos Clásico Tapatío en la Copa Pacífica Centenario 2026
Tendremos Clásico Tapatío en la Copa Pacífica Centenario 2026 | Jam Media/GettyImages

La Copa Pacífica Centenario 2026 es un torneo cuadrangular amistoso de pretemporada en el fútbol mexicano, organizado para conmemorar los 100 años de su refundación, la Benemérita Universidad de Guadalajara.

Servirá como preparación para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y uno de los enfrentamientos será el Clásico Tapatío entre el Club Deportivo Guadalajara y el Atlas FC, donde el ganador jugará la final ante el vencedor del duelo entre Leones Negros y el Club de Fútbol Monterrey.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso amistoso.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Atlas?

  • Ciudad: Guadalajara
  • Estadio: Jalisco
  • Fecha: sábado 3 de enero
  • Horario: 21:45 horas (Estados Unidos), 20:45 horas (México), 03:45 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Atlas en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN

Disney+

México

ESPN

Disney+

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Chivas

Rival

Resultado

Competición

Cruz Azul

3-2 D

Liga MX

Cruz Azul

0-0 E

Liga MX

Monterrey

4-2 V

Liga MX

Pachuca

0-1 V

Liga MX

Atlas

4-1 V

Liga MX

Últimos cinco partidos de Atlas

Rival

Resultado

Competición

Tijuana

2-0 D

Liga MX

Toluca

0-0 E

Liga MX

Chivas

4-1 D

Liga MX

León

2-0 V

Liga MX

Atlético de San Luis

2-0 D

Liga MX

Últimas noticias de Chivas

El conjunto tapatío sostuvo un partido amistoso frente al Club Irapuato de la Liga Expansión MX desde el Bajío y consiguieron una estrecha victoria 0-4 previo al termino del 2025.

Últimas noticias de Atlas

El pasado domingo 28 de diciembre el Atlas FC informó que el jugador Carlos Robles se incorporará al Club Atlético La Paz a partir del Torneo Clausura 2026, en calidad de transferencia temporal.

Posibles alineaciones

Chivas

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan García.

Centrocampistas: Luis Romo, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado.

Delanteros: Armando González.

Atlas

Portero: Camilo Vargas.

Defensas: Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Matheus Dória, Alan Mora, Rivaldo Lozano.

Centrocampistas: Diego González, Aldo Rocha, Víctor Ríos.

Delanteros: Gustavo Del Prete y Mateo García.

Pronóstico SI

Se espera que sea un buen partido con los rojinegros teniendo en el banquillo a Diego Cocca y el Rebaño Sagrado apuntalando a su mejor plantel bajo las órdenes de Gabriel Milito. Habrán pocos goles y seguramente será un empate que podría definirse en los cobros de penalti.

Chivas 1-1 Atlas.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

