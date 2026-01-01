Chivas vs Atlas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Copa Pacífica Centenario 2026 es un torneo cuadrangular amistoso de pretemporada en el fútbol mexicano, organizado para conmemorar los 100 años de su refundación, la Benemérita Universidad de Guadalajara.
Servirá como preparación para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y uno de los enfrentamientos será el Clásico Tapatío entre el Club Deportivo Guadalajara y el Atlas FC, donde el ganador jugará la final ante el vencedor del duelo entre Leones Negros y el Club de Fútbol Monterrey.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso amistoso.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Atlas?
- Ciudad: Guadalajara
- Estadio: Jalisco
- Fecha: sábado 3 de enero
- Horario: 21:45 horas (Estados Unidos), 20:45 horas (México), 03:45 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Atlas en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN
Disney+
México
ESPN
Disney+
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Chivas
Rival
Resultado
Competición
Cruz Azul
3-2 D
Liga MX
Cruz Azul
0-0 E
Liga MX
Monterrey
4-2 V
Liga MX
Pachuca
0-1 V
Liga MX
Atlas
4-1 V
Liga MX
Últimos cinco partidos de Atlas
Rival
Resultado
Competición
Tijuana
2-0 D
Liga MX
Toluca
0-0 E
Liga MX
Chivas
4-1 D
Liga MX
León
2-0 V
Liga MX
Atlético de San Luis
2-0 D
Liga MX
Últimas noticias de Chivas
El conjunto tapatío sostuvo un partido amistoso frente al Club Irapuato de la Liga Expansión MX desde el Bajío y consiguieron una estrecha victoria 0-4 previo al termino del 2025.
Últimas noticias de Atlas
El pasado domingo 28 de diciembre el Atlas FC informó que el jugador Carlos Robles se incorporará al Club Atlético La Paz a partir del Torneo Clausura 2026, en calidad de transferencia temporal.
Posibles alineaciones
Chivas
Portero: Raúl Rangel.
Defensas: Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan García.
Centrocampistas: Luis Romo, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado.
Delanteros: Armando González.
Atlas
Portero: Camilo Vargas.
Defensas: Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Matheus Dória, Alan Mora, Rivaldo Lozano.
Centrocampistas: Diego González, Aldo Rocha, Víctor Ríos.
Delanteros: Gustavo Del Prete y Mateo García.
Pronóstico SI
Se espera que sea un buen partido con los rojinegros teniendo en el banquillo a Diego Cocca y el Rebaño Sagrado apuntalando a su mejor plantel bajo las órdenes de Gabriel Milito. Habrán pocos goles y seguramente será un empate que podría definirse en los cobros de penalti.
Chivas 1-1 Atlas.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.