Chivas vs Atlas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Perla Tapatía se paraliza. La Jornada 15 del Apertura 2025 nos regala el Clásico Tapatío, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara, que atraviesan un gran momento, contra los Rojinegros del Atlas, un equipo que necesita desesperadamente sumar para meterse en la pelea por el Play-In.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de la Liga MX que se jugará el sábado en el Estadio Akron.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Atlas?
- Ciudad: Zapopan, Jalisco
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 03:00 horas del domingo (España)
- Estadio: Estadio Akron
¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Atlas en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo
Peacock, Fubo
México
-
Amazon Prime
Últimos cinco partidos de Chivas
Rival
Resultado
Competición
Mazatlán
2-0 V
Liga MX
Pumas
2-1 V
Liga MX
Puebla
2-0 V
Liga MX
Necaxa
3-1 V
Liga MX
Toluca
0-3 D
Liga MX
Últimos cinco partidos del Atlas
Rival
Resultado
Competición
Atl. San Luis
0-2 D
Liga MX
Juárez
3-1 V
Liga MX
Necaxa
3-2 V
Liga MX
Tigres
0-2 D
Liga MX
Mazatlán
1-1 E
Liga MX
Últimas noticias de Chivas
El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega a este Clásico con la moral en alto. Se ubican en la media tabla, pero vienen de una gran racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de liga y siguen escalando posiciones.
El equipo llega con el desgaste de la jornada de mitad de semana ante Querétaro, pero buscarán imponer su localía para afianzarse en los puestos de Liguilla.
Últimas noticias del Atlas
Los Rojinegros, bajo el mando de Diego Cocca, viven una realidad más complicada. Se encuentran en parte baja de la tabla, fuera de la zona de Play-In.
Su último partido de liga fue una dolorosa derrota en casa ante Atlético de San Luis. También llegan con el cansancio de su duelo a mitad de semana contra León, y necesitan un triunfo en el Clásico para salvar el rumbo del torneo.
Posibles alineaciones
Chivas
- Portero: Raul Rangel
- Defensas: Diego Campillo Del Campo, Luis Romo, Jose Castillo
- Centrocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan Gonzalez
- Delanteros: Roberto Alvarado, Armando Gonzalez, Efrain Alvarez.
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: A. Mora, Dória, Gaddi Aguirre
- Centrocampistas: Gustavo Ferrareis, A. Ramírez, P. Ramirez, S. I. Hernandez Flores
- Mediapuntas: Diego Gonzalez, Mateo Garcia
- Delantero: Uros Djurdjevic.
Pronóstico SI
Es un Clásico, y la localía suele pesar. Chivas llega en un momento de forma muy superior, con cuatro victorias en sus últimos cinco juegos de liga. Atlas, por el contrario, es un equipo irregular que ha sufrido mucho en defensa. Si el Guadalajara impone su ritmo, debería llevarse los tres puntos.
Chivas 2-0 Atlas
Más noticias sobre la Liga MX
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.