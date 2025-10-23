Chivas vs Atlas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Perla Tapatía se paraliza. La Jornada 15 del Apertura 2025 nos regala el Clásico Tapatío, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara, que atraviesan un gran momento, contra los Rojinegros del Atlas, un equipo que necesita desesperadamente sumar para meterse en la pelea por el Play-In.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de la Liga MX que se jugará el sábado en el Estadio Akron.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Atlas?

Ciudad : Zapopan, Jalisco

: Zapopan, Jalisco Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Horario : 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 03:00 horas del domingo (España)

: 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 03:00 horas del domingo (España) Estadio: Estadio Akron

Chivas v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Atlas en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo Peacock, Fubo México - Amazon Prime

Últimos cinco partidos de Chivas

Rival Resultado Competición Mazatlán 2-0 V Liga MX Pumas 2-1 V Liga MX Puebla 2-0 V Liga MX Necaxa 3-1 V Liga MX Toluca 0-3 D Liga MX

Últimos cinco partidos del Atlas

Rival Resultado Competición Atl. San Luis 0-2 D Liga MX Juárez 3-1 V Liga MX Necaxa 3-2 V Liga MX Tigres 0-2 D Liga MX Mazatlán 1-1 E Liga MX

Atlas v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Últimas noticias de Chivas

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega a este Clásico con la moral en alto. Se ubican en la media tabla, pero vienen de una gran racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de liga y siguen escalando posiciones.

El equipo llega con el desgaste de la jornada de mitad de semana ante Querétaro, pero buscarán imponer su localía para afianzarse en los puestos de Liguilla.

Últimas noticias del Atlas

Los Rojinegros, bajo el mando de Diego Cocca, viven una realidad más complicada. Se encuentran en parte baja de la tabla, fuera de la zona de Play-In.

Su último partido de liga fue una dolorosa derrota en casa ante Atlético de San Luis. También llegan con el cansancio de su duelo a mitad de semana contra León, y necesitan un triunfo en el Clásico para salvar el rumbo del torneo.

Chivas v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Posibles alineaciones

Chivas

Portero : Raul Rangel

: Raul Rangel Defensas : Diego Campillo Del Campo, Luis Romo, Jose Castillo

: Diego Campillo Del Campo, Luis Romo, Jose Castillo Centrocampistas : Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan Gonzalez

: Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan Gonzalez Delanteros: Roberto Alvarado, Armando Gonzalez, Efrain Alvarez.

Atlas

Portero : Camilo Vargas

: Camilo Vargas Defensas : A. Mora, Dória, Gaddi Aguirre

: A. Mora, Dória, Gaddi Aguirre Centrocampistas : Gustavo Ferrareis, A. Ramírez, P. Ramirez, S. I. Hernandez Flores

: Gustavo Ferrareis, A. Ramírez, P. Ramirez, S. I. Hernandez Flores Mediapuntas : Diego Gonzalez, Mateo Garcia

: Diego Gonzalez, Mateo Garcia Delantero: Uros Djurdjevic.

Pronóstico SI

Es un Clásico, y la localía suele pesar. Chivas llega en un momento de forma muy superior, con cuatro victorias en sus últimos cinco juegos de liga. Atlas, por el contrario, es un equipo irregular que ha sufrido mucho en defensa. Si el Guadalajara impone su ritmo, debería llevarse los tres puntos.

Chivas 2-0 Atlas

