Chivas vs Atlas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Rebaño Sagrado busca alargar su racha ganadora en el Clásico Tapatío ante unos Rojinegros urgidos de un triunfo
Carlos García|
Atlas v Chivas - Torneo Clausura 2025 Liga MX
Atlas v Chivas - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La Perla Tapatía se paraliza. La Jornada 15 del Apertura 2025 nos regala el Clásico Tapatío, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara, que atraviesan un gran momento, contra los Rojinegros del Atlas, un equipo que necesita desesperadamente sumar para meterse en la pelea por el Play-In.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de la Liga MX que se jugará el sábado en el Estadio Akron.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Atlas?

  • Ciudad: Zapopan, Jalisco
  • Fecha: sábado 25 de octubre
  • Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 03:00 horas del domingo (España)
  • Estadio: Estadio Akron
Armando Gonzalez
Chivas v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Atlas en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Telemundo

Peacock, Fubo

México

-

Amazon Prime

Últimos cinco partidos de Chivas

Rival

Resultado

Competición

Mazatlán

2-0 V

Liga MX

Pumas

2-1 V

Liga MX

Puebla

2-0 V

Liga MX

Necaxa

3-1 V

Liga MX

Toluca

0-3 D

Liga MX

Últimos cinco partidos del Atlas

Rival

Resultado

Competición

Atl. San Luis

0-2 D

Liga MX

Juárez

3-1 V

Liga MX

Necaxa

3-2 V

Liga MX

Tigres

0-2 D

Liga MX

Mazatlán

1-1 E

Liga MX

Paulo Ramirez
Atlas v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Últimas noticias de Chivas

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega a este Clásico con la moral en alto. Se ubican en la media tabla, pero vienen de una gran racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de liga y siguen escalando posiciones.

El equipo llega con el desgaste de la jornada de mitad de semana ante Querétaro, pero buscarán imponer su localía para afianzarse en los puestos de Liguilla.

Últimas noticias del Atlas

Los Rojinegros, bajo el mando de Diego Cocca, viven una realidad más complicada. Se encuentran en parte baja de la tabla, fuera de la zona de Play-In.

Su último partido de liga fue una dolorosa derrota en casa ante Atlético de San Luis. También llegan con el cansancio de su duelo a mitad de semana contra León, y necesitan un triunfo en el Clásico para salvar el rumbo del torneo.

Roberto Alvarado
Chivas v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Posibles alineaciones

Chivas

  • Portero: Raul Rangel
  • Defensas: Diego Campillo Del Campo, Luis Romo, Jose Castillo
  • Centrocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan Gonzalez
  • Delanteros: Roberto Alvarado, Armando Gonzalez, Efrain Alvarez.

Atlas

  • Portero: Camilo Vargas
  • Defensas: A. Mora, Dória, Gaddi Aguirre
  • Centrocampistas: Gustavo Ferrareis, A. Ramírez, P. Ramirez, S. I. Hernandez Flores
  • Mediapuntas: Diego Gonzalez, Mateo Garcia
  • Delantero: Uros Djurdjevic.

Pronóstico SI

Es un Clásico, y la localía suele pesar. Chivas llega en un momento de forma muy superior, con cuatro victorias en sus últimos cinco juegos de liga. Atlas, por el contrario, es un equipo irregular que ha sufrido mucho en defensa. Si el Guadalajara impone su ritmo, debería llevarse los tres puntos.

Chivas 2-0 Atlas

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

