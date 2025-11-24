Chivas vs Cruz Azul: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Chivas de Guadalajara recibirá a Cruz Azul en la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. La Máquina Celeste cuenta con una de las plantillas más poderosas de toda la competencia, sin embargo, el Rebaño Sagrado tuvo un gran cierre de torneo, por lo que se espera un duelo bastante parejo.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre Chivas y Cruz Azul: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, pronóstico y noticias de los clubes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Cruz Azul?

Ciudad: Zapopan, Jalisco

Fecha: miércoles 26 de noviembre

Horario: por definir

Estadio: Estadio Akron

¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Cruz Azul en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online México Por definir Amazon Prime Estados Unidos Por definir Por definir

Últimos cinco partidos de Chivas

Rival Fecha Competencia Monterrey 4-2 G Apertura 2025 Pachuca 0-1 G Apertura 2025 Atlas 4-1 G Apertura 2025 Querétaro 1-0 D Apertura 2025 Mazatlán 2-0 G Apertura 2025

Últimos cinco partidos del Cruz Azul

Rival Fecha Competencia Pumas 2-3 D Apertura 2025 Puebla 3-0 G Apertura 2025 Monterrey 2-0 G Apertura 2025 Necaxa 1-1 E Apertura 2025 América 2-1 G Apertura 2025

Últimas noticias de Chivas

De acuerdo con los reportes más recientes, la directiva de Chivas de Guadalajara estaría trabajando el fichaje de César Montes. El defensa central de la selección mexicana milita con el Lokomotiv de Moscú de la Premier Rusa y buscaría un cambio de aires para llegar en mejor forma al mundial de 2026. El 'Cachorro' ha sido un objetivo del Rebaño Sagrado desde que este militaba en Monterrey y finalmente podría conseguir su contratación en este mercado de invierno.

Montes llegaría a fortalecer una defensa en la que actualmente hay jugadores como Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo, Miguel Tapias, José Castillo, Luis Olivas.

Mexico v Uruguay - International Friendly | Azael Rodriguez/GettyImages

Últimas noticias de Cruz Azul

Cruz Azul no contará con Kevin Mier para la liguilla debido a que el futbolista colombiano sufrió una fractura en el último duelo de la fase regular del Apertura 2025. Todo apunta a que Andrés Gudiño tomará el puesto del arquero cafetalero. En el banco de suplentes se encontrará el juvenil Emmanuel Ochoa, quien tuvo una gran actuación en el mundial sub-20, ya que se recuperó de una lesión muscular.

De acuerdo con algunos reportes, Mier tardaría entre cuatro y seis meses para recuperarse totalmente de su lesión, por lo que su llamado a la selección colombiana para el mundial de 2026 también está en riesgo.

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posibles alineaciones

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensa: Gilberto Sepúlveda, Daniel Aguirre, José Castillo, Ricardo Ledezma, Bryan González.

Media: Omar Govea, Fernando González

Delantera: Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Armando González

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensa: Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Jorge Sánchez, Carlos Rotondi

Media: Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez, José Paradela

Delantera: Mateus Bogusz, Gabriel Fernández

Pronóstico SI

Chivas de Guadalajara tuvo un gran cierre de temporada por lo que saldrá como el equipo favorito para llevarse los tres puntos en la ida de los cuartos de final. De acuerdo con los pronósticos de la inteligencia artificial, el Rebaño tiene probabilidades de triunfo del 40%, mientras que los cementeros tienen probabilidades de ganar del 32%.

Chivas 1-0 Cruz Azul