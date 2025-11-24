Chivas vs Cruz Azul: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Chivas de Guadalajara recibirá a Cruz Azul en la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. La Máquina Celeste cuenta con una de las plantillas más poderosas de toda la competencia, sin embargo, el Rebaño Sagrado tuvo un gran cierre de torneo, por lo que se espera un duelo bastante parejo.
A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre Chivas y Cruz Azul: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, pronóstico y noticias de los clubes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Cruz Azul?
Ciudad: Zapopan, Jalisco
Fecha: miércoles 26 de noviembre
Horario: por definir
Estadio: Estadio Akron
¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Cruz Azul en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
México
Por definir
Amazon Prime
Estados Unidos
Por definir
Por definir
Últimos cinco partidos de Chivas
Rival
Fecha
Competencia
Monterrey
4-2 G
Apertura 2025
Pachuca
0-1 G
Apertura 2025
Atlas
4-1 G
Apertura 2025
Querétaro
1-0 D
Apertura 2025
Mazatlán
2-0 G
Apertura 2025
Últimos cinco partidos del Cruz Azul
Rival
Fecha
Competencia
Pumas
2-3 D
Apertura 2025
Puebla
3-0 G
Apertura 2025
Monterrey
2-0 G
Apertura 2025
Necaxa
1-1 E
Apertura 2025
América
2-1 G
Apertura 2025
Últimas noticias de Chivas
De acuerdo con los reportes más recientes, la directiva de Chivas de Guadalajara estaría trabajando el fichaje de César Montes. El defensa central de la selección mexicana milita con el Lokomotiv de Moscú de la Premier Rusa y buscaría un cambio de aires para llegar en mejor forma al mundial de 2026. El 'Cachorro' ha sido un objetivo del Rebaño Sagrado desde que este militaba en Monterrey y finalmente podría conseguir su contratación en este mercado de invierno.
Montes llegaría a fortalecer una defensa en la que actualmente hay jugadores como Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo, Miguel Tapias, José Castillo, Luis Olivas.
Últimas noticias de Cruz Azul
Cruz Azul no contará con Kevin Mier para la liguilla debido a que el futbolista colombiano sufrió una fractura en el último duelo de la fase regular del Apertura 2025. Todo apunta a que Andrés Gudiño tomará el puesto del arquero cafetalero. En el banco de suplentes se encontrará el juvenil Emmanuel Ochoa, quien tuvo una gran actuación en el mundial sub-20, ya que se recuperó de una lesión muscular.
De acuerdo con algunos reportes, Mier tardaría entre cuatro y seis meses para recuperarse totalmente de su lesión, por lo que su llamado a la selección colombiana para el mundial de 2026 también está en riesgo.
Posibles alineaciones
Chivas
Portero: Raúl Rangel
Defensa: Gilberto Sepúlveda, Daniel Aguirre, José Castillo, Ricardo Ledezma, Bryan González.
Media: Omar Govea, Fernando González
Delantera: Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Armando González
Cruz Azul
Portero: Andrés Gudiño
Defensa: Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Jorge Sánchez, Carlos Rotondi
Media: Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez, José Paradela
Delantera: Mateus Bogusz, Gabriel Fernández
Pronóstico SI
Chivas de Guadalajara tuvo un gran cierre de temporada por lo que saldrá como el equipo favorito para llevarse los tres puntos en la ida de los cuartos de final. De acuerdo con los pronósticos de la inteligencia artificial, el Rebaño tiene probabilidades de triunfo del 40%, mientras que los cementeros tienen probabilidades de ganar del 32%.
Chivas 1-0 Cruz Azul
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.