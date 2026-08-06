Chivas vs FC Dallas: previa, predicciones y posibles alineaciones

Continúan las acciones de la Leagues Cup 2026 entre la Liga MX y la MLS. Para la Jornada 2 de la Fase de Liga, Chivas se enfrenta al FC Dallas en el PayPal Park, este sábado 8 de agosto, siendo uno de los pocos duelos que se podrá en otros canales y servicios de streaming además de Apple TV. Será la primera vez que los dos se enfrasquen en un encuentro oficial.

El Guadalajara llega a este compromiso tras haberse enfrentado a Los Ángeles FC en el BMO Stadium, donde empató en los 90 minutos reglamentarios pero perdió el punto extra en la tanda de penaltis 5-4.

Con respecto a los Hoops, su primera prueba fue ante el Querétaro en el Texas Health Mansfield Stadium y la pasaron con buena nota al imponerse 2-0.

Pronóstico SI

El Guadalajara tiene el tormentoso antecedente de no haber avanzado nunca a la siguiente fase del campeonato desde que cambió el formato, así que sigue teniendo ese deuda pendiente con la afición rojiblanca. En las tres primeras jornadas de la liga local, el Rebaño Sagrado ha sufrido con la contundencia, tanto que sólo lleva una victoria, además de un empate y una derrota, con apenas dos goles a favor pese a haber dominado totalmente en dos de los cotejos. En el caso del FC Dallas, hubo dos juegos donde hizo dos tantos y otros dos donde no pudo marcar. Con todo esto en cuenta, podríamos ver un empate cerrado que nos regalara una tanda de penales.



Pronóstico: Chivas 1-1 FC Dallas

¿A qué hora se juega el Chivas vs FC Dallas?

Ciudad: San José, California

Estadio: PayPal Park

Fecha: sábado, 8 de agosto

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Últimos 5 partidos

Chivas FC Dallas LAFC 5 (1-1) 4 Chivas FC Dallas 2-0 Querétaro Puebla 1-1 Chivas LA Galaxy 0-0 FC Dallas Chivas 1-0 Juárez San Diego FC 1-0 FC Dallas Chivas 0-2 Toluca Portland Tmbers 2-2 FC Dallas Chivas 1-2 Cruz Azul Colorado Rapids 1-2 FC Dallas

¿Cómo ver el Chivas vs FC Dallas por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos Apple TV MLS Season Pass, FOX Sports 1, Univisión, fuboTV, TUDN USA, FOX One, TUDN app, TUDN.com, Univisión NOW México Apple TV MLS Season Pass

Últimas noticias de Chivas

No fue el mejor comienzo para las Chivas en la Leagues Cup 2026 que no pudieron llevarse la victoria. El equipo de Guadalajara igualó el tanto de Bouanga antes del descanso gracias a un tanto de Alvarado. El marcador no volvió a moverse, por lo que el encuentro se definió desde el punto de penalti donde la fortuna cayó del lado del equipo de la MLS.

La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; José Castillo, Luis Romo, Daniel Aguirre; Bryan González, Rubén González, Kevin Castañeda, Richard Ledezma; Jordan Carrillo, Roberto Alvarado, Armando González.

Últimas noticias de FC Dallas

El FC Dallas comenzó su participación en el torneo con una sólida victoria sobre el Querétaro, que buscó el gol pero no obtuvo recompensa. Santiago Moreno en el minuto 47 y Joaquín Valiente en el 81, fueron los autores de los tantos para el equipo de la MLS que suma tres puntos.

La posible alineación de FC Dallas (3-1-4-2): Jonathan Sirois; Shaq Moore, Nolan Norris, Osaze Urhoghide; Christian Cappis, Bernard Kamungo, Patrickson Delgado, Kaick Ferreira, Herman Johansson; Petar Musa, Logan Farrington.

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