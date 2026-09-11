Chivas vs Pumas: previa, predicciones y alineaciones

La Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 tiene uno de los juegos más atractivos del campeonato, Chivas contra Pumas en el Estadio Akron. Si bien no es un clásico, desde hace mucho tiempo estas dos instuticiones fomentaron una fuerte rivalidad, además que se trata de dos de los cuatro grandes del fútbol mexicano.



El Guadalajara es sublíder del semestre con 14 puntos tras cuatro triunfos, dos empates y una derrota. En su último encuentro, goleó 0-3 al San Luis en el Estadio Libertad Financiera con un autogol de Andrés Sánchez, más anotaciones de Ricardo Marín y Richard Ledezma.



Con respecto a Universidad Nacional, aparece en el doceavo escalón de la clasificación con ocho unidades tras dos triunfos, dos igualadas y dos descalabros. Durante la semana llevó a cabo su encuentro aplazado contra León en Ciudad Universitaria. Previamente, fue derrotado 2-0 por Xolos con un doblete de Gilberto Mora.

Pronóstico SI

Históricamente, los choques entre ambas instituciones son muy ríspidos, peleados y normalmente acaban en empates, a veces sin anotaciones. Sin embargo, esta vez se espera que si haya goles, pues Chivas lleva cinco partidos consecutivos perforando las redes, cuatro de liga y uno de la Leagues Cup. Por otro lado, Pumas sigue sin tener argumentos suficientes para poder salir triunfador, ya que su último éxito fue el pasado 31 de julio ante el sotanero Juárez. No se descarta que los visitantes causen problemas y le saquen un susto al Rebaño Sagrado, mas no saldrían con los tres puntos porque en sus últimos cinco juegos no han podido superarlos.



Pronóstico: Chivas 2-1 Pumas

Historial de sus últimos cinco enfrentamientos

La última vez que se enfrentaron el duelo culminó con un empate 2-2 en el Estadio Akron. Por el Rebaño Sagrado, Armando ‘Hormiga’ González logró un doblete, mientras por Universidad Nacional hubo un autogol de José Castillo y una anotación de Uriel Antuna.

Chivas: 3

Empate: 2

Pumas: 0

¿A qué hora se juega el Chivas vs Pumas?

Ciudad: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Fecha: domingo, 13 de septiembre

Horario: 18:07 h (EEUU ET), 19:07 h (México)

Últimos 5 partidos

Chivas Pumas San Luis 0-3 Chivas Pumas – León Pachuca 1-1 Chivas Xolos 2-0 Pumas Chivas 5-2 Xolos Pumas 1-1 Necaxa Santos Laguna 0-1 Chivas Pumas 0-0 Querétaro Seattle Sounders 1-2 Chivas Columbus Crew 1-1 Pumas

¿Cómo ver el Chivas vs Pumas?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Telemundo México Amazon Prime Video

Últimas noticias de Chivas

Desde Rusia llegó una oferta por Roberto ‘Piojo’ Alvarado, sin embargo, la directiva la rechazó. El Spartak Moscú puso sobre la mesa 15 millones de dólares, pero el Guadalajara la consideró insuficiente, además que no tiene intención de desprenderse del extremo derecho.



Por otro lado, Omar Govea aplaudió el desempeño del equipo bajo el mando de técnico argentino Gabriel Milito. El pivote reconoció la labor táctica y la convicción del estratega sudamericano para potenciar al equipo, aparte valoró la transformación en la dinámica del grupo tras asimilar la idea futbolística del cuerpo técnico.

Roberto Alvarado | Agustin Cuevas/GettyImages

La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Luis Romo, Diego Campillo, Dani Aguirre; Hugo Camberos, Rubén González, Omar Govea, Santi Sandoval; Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda, Roberto Alvarado.

Últimas noticias de Pumas

En la semana, Tigres intentó ir por el fichaje de Guillermo Martínez, sin embargo, la directiva no quiso dejarlo ir porque tiene intenciones de renovarlo. Los regios pusieron dos mdd sobre la mesa, aparte de ofrecerle un contrato por dos años con opción para extender por uno más.



Al mismo tiempo, Universidad buscó la contratación del volante argentino Mateo Pérez Curci, del Independiente Avellaneda de su país, pero ahora buscarían el traspaso hasta el siguiente semestre.

Guillermo Martínez | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

La posible alineación de Pumas (5-4-1): Keylor Navas; Uriel Antuna, Rubén Duarte, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Rodrigo López; Luciano Herrera, César Huerta, Adalberto Carrasquilla, Alan Medina; Robert Morales.

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