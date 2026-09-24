Chivas vs Querétaro: previa, predicciones y alineaciones

El Club Deportivo Guadalajara continúa con su objetivo de ser un firme contendiente al campeonato y buscan establecerse como un puntero de la clasificación y van por buen camino, por ello, van con todo es fin de semana en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ante el Club Querétaro.

De esa manera, los dejamos con la información más importante sobre este compromiso en donde ambos clubes bucarán sumar las tres unidades.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto tapatío está en un nivel tremendo y nuevamente luce con un candidato fuerte a conquistar el título, llegan enrrachados con varios juegos sin perder y vemos muy posible una victoria en casa este fin de semana.

Los Gallos Blancos a pesar de todo no han sido el peor equipo del torneo y han dado algunas sorpresas, pero a pesar de ello vemos difícil que hagan caer al chiverío.

Chivas 3-1 Querétaro

¿A qué hora se juega el Chivas vs Querétaro?

Ciudad : Zapopan

: Zapopan Estadio : Akron

: Akron Fecha : sábado 26 de septiembre

: sábado 26 de septiembre Hora: 19:07 EE.UU (Este), 17:07 MEX

El Akron será la sede del partido | Simon Barber/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Chivas vs Querétaro (últimos cinco enfrentamientos)

Chivas: 3

3 Empate : 1

: 1 Querétaro: 1

Último partido entre ambos: 17/01/26 - Chivas 2-1 Querétaro - Liga MX

Últimos 5 partidos

Chivas Querétaro América 2-2 Chivas Querétaro 1-1 León Chivas 3-0 Pumas Tijuana 0-1 Querétaro San Luis 0-3 Chivas Atlas 1-3 Querétaro 29/08/26 Pachuca 1-1 Chivas 29/08/26 Querétaro 1-2 Toluca 21/08/26 Chivas 5-2 Tijuana 22/08/26 Pumas 0-0 Querétaro 16/08/26

¿Cómo ver el Chivas vs Querétaro por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo y UNIVERSO México Amazon Prime Video

Últimas noticias de Chivas

El Rebaño Sagrado vuelve a ser columna vertebral del equipo nacional con 7 futbolistas convocados en la primera lista de Rafael Márquez como estratega.

Los jugadores de Chivas considerados son: Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Hugo Camberos. A la convocatoria se suma Yohan Orozco, quien formará parte de los entrenamientos junto a otros dos jugadores del Tri Sub 20.

La posible alineación de Chivas (3-1-4-2): Raúl Rangel; Miguel Gómez, Diego Campillo, Luis Romo; Fernando González; Hugo Camberos, Omar Govea, Santiago Sandoval, Efraín Álvarez; Roberto Alvarado, Ricardo Marín.

Últimas noticias de Querétaro

Anoche nadie bajó los brazos, competimos hasta el final y SUMAMOS un punto. 🐓🫀🏟️#Somos442 pic.twitter.com/8OfxVxHCc9 — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) September 21, 2026

El pasado fin de semana hubo un empate 1-1 entre el Querétaro y León que cerró la actividad de la Jornada 9 del Apertura 2026 y mete momentáneamente a ambos equipos a zona de Liguilla con 14 unidades.

A mitad de la fase regular del certamen, los Gallos Blancos están dentro de los mejores ocho clasificados a la 'Fiesta Grande'.

La posible alineación del Querétaro (4-3-3): Guillermo Allison; Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra; Carlos Adriano, Santiago Homenchenko, Mateo Coronel; Enzo Giménez, Paulo Víctor, Alí Ávila.

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