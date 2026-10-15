Chivas vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones
Un enfrentamiento que se ha hecho de mucha rivalidad en años recientes, el Club Deportivo Guadalajara recibe a Club Tigres UANL en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron, en un duelo muy reñido donde ambos buscarán los tres puntos.
A continuación, los dejamos con la información más relevante sobre este compromiso que será otro mano a mano muy interesante como en la última década.
Pronóstico SI Fútbol
El Rebaño Sagrado tiene tres juegos sin ganar de manera consecutiva, por el contrario el cuadro felino viene de dos victorias en fila y están subiendo escalones, mientras que el cuadro tapatío está batallando.
Por ese motivo, creemos que los visitantes pueden rascar un punto del Akron y seguir sumando, luego de las bajas que han tenido en Verde Valle.
Chivas 1-1 Tigres UANL
¿A qué hora se juega el Chivas vs Tigres UANL?
- Ciudad: Guadalajara
- Estadio: Akron
- Fecha: sábado 17 de octubre
- Hora: 19:07 EE.UU (Este), 17:07 MX
Historial de enfrentamientos directos entre Chivas vs Tigres UANL (últimos cinco enfrentamientos)
- Chivas: 1
- Empate: 2
- Tigres UANL: 2
- Último partido entre ambos: 09/05/26 - Chivas 2-0 - Liga MX
Últimos 5 partidos
Chivas
Tigres UANL
Atlas 1-1 Chivaa
Tigres UANL 3-2 Toluca
Chivas 0-2 Querétaro
Cruz Azul 3-3 Toluca
América 2-2 Chivas
Toluca 2-3 Santos
Chivas 3-0 Pumas
Puebla 0-1 Toluca
San Luis 0-3 Chivas
Toluca 5-2 Atlas
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Países
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Estados Unidos
Telemundo y UNIVERSO
México
Amazon Prime Video
Últimas noticias de Chivas
El conjunto tapatío llegaría al duelo contra los de Nuevo León con siete bajas, casi todas en la zona defensiva. Seis de ellas son por lesión: José Castillo, Diego Campillo, Luis Romo, Miguel Gómez, Miguel Tapias y Bryan González.
A la lista se suma Kevin Castañeda, suspendido por la expulsión que sufrió en el Clásico Tapatío. A su vez, podrá recuperar a Omar Govea tras cumplir su partido de suspensión, luego de ser sancionado en la Fecha 10.
La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Carlos Hernández, Luis Rey; Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Fernando González, Hugo Camberos; Roberto Alvarado, Santiago Sandoval; Ángel Sepúlveda.
Últimas noticias de Tigres UANL
Aunque este lunes ya empezó a hacer recuperación en cancha, el brasileño Rómulo Zwarg seguirá una semana más fuera de actividad, luego del desgarro que sufrió en su pierna izquierda en el calentamiento previo al juego ante FCJuárez de la Jornada 9.
Este fin de semana Rómulo estaría prácticamente cumpliendo el mes fuera de actividad por esta lesión y se espera que empiece a entrenar al parejo del grupo el próximo lunes, pero no sería tomado en cuenta para el juego ante León en casa del martes de la próxima semana.
La posible alineación de Tigres UANL (4-2-4-1): Nahuel Guzmán; Rafael Guerrero, Joaquim Pereira, Alan Franco, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, César Araujo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Emiliano Gómez; Rodrigo Aguirre.
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.