Chivas vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

Un enfrentamiento que se ha hecho de mucha rivalidad en años recientes, el Club Deportivo Guadalajara recibe a Club Tigres UANL en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron, en un duelo muy reñido donde ambos buscarán los tres puntos.

A continuación, los dejamos con la información más relevante sobre este compromiso que será otro mano a mano muy interesante como en la última década.

Pronóstico SI Fútbol

El Rebaño Sagrado tiene tres juegos sin ganar de manera consecutiva, por el contrario el cuadro felino viene de dos victorias en fila y están subiendo escalones, mientras que el cuadro tapatío está batallando.

Por ese motivo, creemos que los visitantes pueden rascar un punto del Akron y seguir sumando, luego de las bajas que han tenido en Verde Valle.

Chivas 1-1 Tigres UANL

¿A qué hora se juega el Chivas vs Tigres UANL?

Ciudad : Guadalajara

: Guadalajara Estadio : Akron

: Akron Fecha : sábado 17 de octubre

: sábado 17 de octubre Hora: 19:07 EE.UU (Este), 17:07 MX

La sede del juego será el Akron | Simon Barber/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Chivas vs Tigres UANL (últimos cinco enfrentamientos)

Chivas: 1

1 Empate : 2

: 2 Tigres UANL: 2

Último partido entre ambos: 09/05/26 - Chivas 2-0 - Liga MX

Últimos 5 partidos

Chivas Tigres UANL Atlas 1-1 Chivaa Tigres UANL 3-2 Toluca Chivas 0-2 Querétaro Cruz Azul 3-3 Toluca América 2-2 Chivas Toluca 2-3 Santos Chivas 3-0 Pumas Puebla 0-1 Toluca San Luis 0-3 Chivas Toluca 5-2 Atlas

¿Cómo ver el Chivas vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV Estados Unidos Telemundo y UNIVERSO México Amazon Prime Video

Últimas noticias de Chivas

🚨Se hizo estudios Diego Campillo: Chivas descartó una lesión grave y el defensor solo tiene una inflamación.

👀Su recuperación se evaluará día a día pero no demandará plazos largos. ⬇️https://t.co/2MzcXGAin0 — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 12, 2026

El conjunto tapatío llegaría al duelo contra los de Nuevo León con siete bajas, casi todas en la zona defensiva. Seis de ellas son por lesión: José Castillo, Diego Campillo, Luis Romo, Miguel Gómez, Miguel Tapias y Bryan González.

A la lista se suma Kevin Castañeda, suspendido por la expulsión que sufrió en el Clásico Tapatío. A su vez, podrá recuperar a Omar Govea tras cumplir su partido de suspensión, luego de ser sancionado en la Fecha 10.

La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Carlos Hernández, Luis Rey; Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Fernando González, Hugo Camberos; Roberto Alvarado, Santiago Sandoval; Ángel Sepúlveda.

Últimas noticias de Tigres UANL

🚨🐯 RÔMULO ZWARG, UNA SEMANA MÁS FUERA



El brasileño Rômulo Zwarg ya comenzó a realizar recuperación en cancha, pero todavía tendrá que esperar una semana más para volver a la actividad con Tigres, tras el desgarro que sufrió en la pierna izquierda.



El mediocampista no estaría… pic.twitter.com/53K6unYXj6 — RG La Deportiva (@rg690) October 12, 2026

Aunque este lunes ya empezó a hacer recuperación en cancha, el brasileño Rómulo Zwarg seguirá una semana más fuera de actividad, luego del desgarro que sufrió en su pierna izquierda en el calentamiento previo al juego ante FCJuárez de la Jornada 9.

Este fin de semana Rómulo estaría prácticamente cumpliendo el mes fuera de actividad por esta lesión y se espera que empiece a entrenar al parejo del grupo el próximo lunes, pero no sería tomado en cuenta para el juego ante León en casa del martes de la próxima semana.

La posible alineación de Tigres UANL (4-2-4-1): Nahuel Guzmán; Rafael Guerrero, Joaquim Pereira, Alan Franco, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, César Araujo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Emiliano Gómez; Rodrigo Aguirre.

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