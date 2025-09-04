Chivas ya tiene el primer posible reemplazo de Gabriel Milito sobre la mesa

El inicio de semestre para Chivas ha sido doloso. El cuadro del rebaño no ha estado a la altura de lo esperado luego del armado del plantel en el verano. De forma natural es gran señalado es Gabriel Milito, pues si bien el técnico ha desarrollado un fútbol competitivo, los resultados no están llegando.

La directiva del cuadro de la Liga MX tiene la meta de tirar de paciencia con el entrenador. Sin embargo, la gerencia prefiere comenzar a trazar planes alternos en caso de que la situación no mejore. Por tal motivo, Chivas ya tendría un posible reemplazo sobre la mesa de opciones.

¡UN CANDIDATO MÁS A PASTOR! 🇦🇹👀



Gabriel Milito se encuentra en la cuerda floja tras un arranque de torneo con números muy pobres, y la directiva del Guadalajara, encabezada por Javier Mier, ya analiza opciones para un cambio.



💥 De acuerdo con el periodista David Medrano,… pic.twitter.com/6m5LJctOvT — Futbol Total (@futboltotal) September 4, 2025

David Medrano reporta que Diego Alonso es un perfil de técnico que gusta dentro de Chivas. El técnico charrúa es alguien que entiende lo que es dirigir y ganar dentro de la Liga MX. Está como agente libre y su llegada al club no sería del todo compleja al menos en cuanto a temas financieros.

RC Lens v Panathinaikos - UEFA Europa Conference League - Qualifying round | Isosport/MB Media/GettyImages

El escenario para un posible cambio de técnico se definirá en los siguientes días. El calendario en el mes de septiembre para Chivas es duro. América, Tigres y Toluca, partidos donde el rebaño luce como posible derrotado y que de cumplirse dicha predicción, dejaría a Milito en las cuerdas.

Guadalajara podría llegar a la fecha 10 del torneo con una suma de puntos que bien podría firmar su eliminación. De ser el caso, entonces la gerencia del club podría apelar al cambio en la dirección técnica, con todo y que eso implicaría una compensación millonaria para Milito.

Más noticias sobre la Liga MX