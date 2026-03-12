Cincinnati vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

El FC Cincinnati recibe al Club Tigres UANL en la correspondiente ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

El cuadro orange and blue viene de caer frente al Toronto FC en casa en la tercera fecha del campeonato norteamericano y de momento son séptimos de la Conferencia Este. Mientras que, por su cuenta el cuadro de San Nicolás de los Garza viene de ganar el Clásico Regio 1-0 y son sextos de la clasificación en liga tras 10 jornadas.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso que será uno de los más emocionantes entre clubes de dintintas ligas.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro norteamericano no ha tenido el mejor arranque de torneo, luego de que ha perdido dos de sus primeros tres juegos en el campeonato americano.

Mientras que, por su parte, el cuadro de Nuevo León es sexto sitio de la clasificación con 16 unidades en 10 juegos, pero ciertamente se necesita más tiempo para seguir mejorando su desempeño ante las inconsistencias a lo largo del certamen.

Cincinnati 1-2 Tigres UANL

¿A qué hora se juega el Cincinnati vs Tigres UANL?

Ciudad : Cincinnati, Ohio

: Cincinnati, Ohio Estadio : TQL Stadium

: TQL Stadium Fecha : jueves 12 de marzo

: jueves 12 de marzo Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 18:00 MX, 01:00 ESP

La sede será el TQL Stadium | Chris Carter/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Cincinnati y el Tigres UANL (últimos dos partidos)

Cincinnati : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Tigres UANL: 1

Último partido entre ambos: 11/03/25 - Tigres UANL 3-1 Tigres UANL - Concacaf Champions Cup 2025

Últimos 5 partidos

Cincinnati Tigres UANL Cincinati 0-1 Toronto 07/07/26 Tigres 1-0 Monterret 07/03/26 Monnesota 1-0 Cincinnati 28/02/26 Puebla 3-1 Tigres 03/03/26 Cincinnati 2-Atlanta United 21/02/26 América 1-4 Tigres 28/02/26 Cincinnati 9-0 Universidad 25/02/26 Tigres UANL 1-2 Pachuca 20/02/26 Cincinnati 2-0 Atlanta 21/02/26 Cruz Azul 2-1 Tigres UANL 15/02/26

¿Cómo ver el Cincinnati vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com. TUDN App, ViX, FOX Sports App, FOX One México FOX One España Sin transmisión

Últimas noticias de Cincinnati

El FC Cincinnati sufrió su segunda derrota en casa del año, al caer ante el Toronto FC, por 1-0, el domingo por la noche en el TQL Stadium.

Los Orange and Blue (1-2-0, 3 puntos) perdieron un segundo resultado consecutivo de 1-0 mientras que Toronto (1-2-0, 3 puntos) obtuvo su primera victoria de la temporada.

Posible alineación de Cincinnati (4-2-3-1): Roman Celentano; Nick Hagglund, Miles Robinson, Gilberto Florrs, Ender Echenique; Pavel Bucha, Gerardo Valenzuela, Obinna Nwobodo, Bryan Ramírez; Kévin Denkey y Tom Barlow.

Últimas noticias de Tigres UANL

🔝⚽️ Bienvenido al Top 10, 𝑳𝙀𝒀𝙀𝑵𝘿𝑨. pic.twitter.com/ny6z2k51ks — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) March 8, 2026

Con su anotación en el Clásico Regio, André-Pierre Gignac llegó a la cifra de 190 goles oficiales en la Liga MX con Tigres UANL con lo que ingresó a la lista de top 10 de los máximos goleadores históricos del balompié azteca.

El goleador francés aún tiene margen de seguir escalando posiciones en la lista, sin embargo, todo dependerá del tiempo que se mantenga en activo, ya que su retiro es inminente.

Posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rómulo, Juan José Purata, Vladimir Loroña; Joaquim, César Araujo; Diego Lainez, Ángel Correa, Juan Brunetta; Rodrigo Aguirre.

