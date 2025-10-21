Cinco cosas que no sabías de Dro Fernández, el debutante en el FC Barcelona

El chico de 17 años compartirá el frente de ataque del FC Barcelona con Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford para enfrentarse al Olympiacos por la tercera jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

1. Debut reciente

FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Si bien había sumado minutos valiosos en la pretemporada, su primer rato como profesional en un partido por los puntos llegó en la jornada 7 de LaLiga, donde entró en el complemento en la victoria frente a la Real Sociedad en Montjuic.

2. Estilo de juego

FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Según informes, se trata de un futbolista con gran habilidad y visión táctica, con el regate como arma principal de daño, convirtiéndolo en una amenaza en el juego uno contra uno. En este encuentro jugará como enganche, por el centro en la línea de tres volantes ofensivos.

3. Origen

FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

Nació el 12 de enero de 2008 en Nigrán, Galicia. Su madre es de las Filipinas y se formó en en el fútbol base del Valmiñor, equipo que vio nacer talentos como Raphinha y Thiago Alcantara.



Llegó al FCB en verano de 2022 y ganó la UEFA Youth League en la temporada 2024/25.

4. Gran presentación en la pretemporada

FC Barcelona v Como | Soccrates Images/GettyImages

Fue una de las sorpresas de Hansi Flick en el viaje a Asia y marcó un golazo en el amistoso contra el Vissel Kobe en Japón, deslumbrando a los fans y sorprendiendo gratamente al cuerpo técnico Culé.

5. Utilizará el dorsal 27

FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

En su estreno con el FC Barcelona vestirá el dorsal 27 y acompañará en el frente de ataque a grandes cracks, que seguramente lo rodeen de la mejor manera para que pueda demostrar todo su valor.