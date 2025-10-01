5 jugadores que anotaron menos goles de los que creías

Por sus características, uno tendería a pensar que estos futbolistas movieron la red muchas más veces de las que efectivamente lo hicieron en el fútbol mundial.

5. Javier Zanetti-25 goles

Zanetti fue capitán por varios años del Inter de Milán | Massimo Cebrelli/GettyImages

De un jugador de la trayectoria y la calidad del Pupi se esperarían muchos goles, pero lo cierto es que el ídolo del Inter apenas marcó 21 en Serie A y otros 4 para la selección argentina.

4. Pablo Aimar-96 goles

Aimar dejó su huella en el Benfica de Portugal | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Un crack con todas las letras, un jugador que nos hace amar el fútbol. Y aún así, el Payaso anotó 96 goles sumando clubes y selección en 18 temporadas.

3. Luis Figo-133 goles

Figo brilló en la Copa del Mundo de 2006 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Fue una de las grandes figuras del fútbol de la década de los '90 y principios del '00, pero Figo nunca se caracterizó por sus goles. En casi 800 partidos anotó un total de 133 goles, demasiado poco para una estrella de su calibre.

2. Paolo Rossi-123 goles

Rossi levantó la Copa del Mundo en 1982 | Alessandro Sabattini/GettyImages

Fue Balón de Oro y máximo goleador del Mundial 1982, sin embargo no fue un goleador de raza como se cree. Solo una vez marcó más de 20 goles en Serie A y sumando selección y clubes alcanza un total de 123 tantos en 12 años de carrera.

1. Andrés Iniesta-57 goles

Iniesta lo ganó todo con el FC Barcelona | Etsuo Hara/GettyImages

Si bien el gol nunca fue la especialidad del Cerebro, por haber siempre jugado en equipos ofensivos como Barcelona y la selección de España uno creería que anotó mucho. Lo cierto es que tan solo marcó 57 goles en 647 partidos, una cifra muy baja para un futbolista de su calidad. Eso sí, anotó el más importante de todos en aquella final ante Holanda...