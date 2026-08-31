Cinco jugadores que podrían tomar la capitanía de Argentina tras la salida de Leo Messi
Tras más de 20 años con la selección, Leo Messi cierra su etapa con Argentina. Esto de forma natural deja una plaza abierta para tomar la capitanía del seleccionado. A continuación se enlistan cinco futbolistas con los enteros para asumir dicho rol.
1. Cristian Romero
Probablemente sea el candidato más natural para heredar el brazalete. El zaguero tiene personalidad, carácter competitivo y una presencia muy marcada dentro del terreno de juego. A sus 28 años está entrando en plena madurez futbolística y pertenece al núcleo de jugadores que debería encabezar el próximo ciclo.
2. Emiliano Martínez
A la espera de si el meta decide dar o no un paso al costado del seleccionado, el 'Dibu' reúne prácticamente todos los requisitos tradicionales de un capitán: experiencia, personalidad, jerarquía internacional y enorme ascendencia dentro del vestuario. Fue uno de los grandes pilares de la etapa más exitosa de Argentina y está acostumbrado a asumir responsabilidades en las noches grandes.
3. Lautaro Martínez
Elemento que fortalece muchísimo su candidatura: está acostumbrado a portar el brazalete en el máximo nivel europeo. Su experiencia como capitán del Inter por ya un par de temporadas demuestra que puede liderar un vestuario repleto de figuras y asumir responsabilidades institucionales. Con Argentina lleva muchos años formando parte del núcleo principal y ha atravesado momentos buenos y malos sin perder prtagonismo.
4. Enzo Fernández
El nombre que más representaría una apuesta a la nueva era. Enzo pasó rápidamente de ser una aparición extraordinaria en Qatar 2022 a fijarse como uno de los futbolistas clave de Argentina. Tiene experiencia portando el brazalete a nivel de clubes, personalidad para asumir responsabilidades y todavía muchos años de carrera interncional por delante.
5. Alexis Mac Allister
De todos los mencionados, Alexis es el único que no tiene el bagaje de ser un capitán fijo en club. Sin embargo, por edad y años en el seleccionado, tiene el mismo valor que el resto del listado para asumir ese puesto de máxima autoridad.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.