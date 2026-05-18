Cinco posibles destinos para Dani Carvajal tras confirmarse su salida del Real Madrid

Dani Carvajal dejará el Real Madrid como agente libre al final de la presente temporada, según ha confirmado el club. Se esperaba que el jugador de 34 años, que debutó con el primer equipo blanco en la temporada 2013/14, se marchara, a pesar de haber sido nombrado capitán el verano pasado.

Este artículo fue piblicaod originalmente en SI FC.

La última temporada de Carvajal en el Real Madrid ha sido decepcionante: tras sufrir nuevos problemas físicos después de recuperarse de una lesión de ligamento cruzado anterior, el veterano lateral derecho ha tenido que competir por un puesto en el once titular con Trent Alexander-Arnold y solo ha disputado 22 partidos en todas las competiciones durante una temporada 2025/26 sin títulos. En La Liga esta temporada, solo ha sido titular en nueve ocasiones.

Independientemente de cómo haya terminado su carrera, Carvajal se marcha del Madrid como una auténtica leyenda del fútbol moderno. A principios de esta temporada, el entrenador Álvaro Arbeloa dijo de Carvajal: "Podría ser el canterano más importante en la historia del club".

Hijo de un policía, ascendió desde la cantera hasta disputar 450 partidos con el Real Madrid y levantar 27 títulos, incluyendo seis UEFA Champions League. Ningún otro jugador en la historia del fútbol ha conseguido más. En 2024, Carvajal quedó cuarto en la votación del Balón de Oro y fue incluido en el Once Ideal de la FIFA, tras marcar en la final de la Champions contra el Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24 | Ryan Pierse/GettyImages

Al anunciar la salida de Carvajal este verano, el presidente del club, Florentino Pérez, declaró en la página web oficial: "Es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y de su cantera. Su imagen junto a nuestro querido e inolvidable Alfredo Di Stéfano colocando la primera piedra de la Ciudad Real Madrid permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club. Carvajal siempre ha encarnado los valores del Real Madrid. Esta es y siempre será su casa".

El Bernabéu rendirá homenaje a uno de sus ídolos este sábado, cuando Carvajal dispute su último partido con el club en el último encuentro de la temporada 2025/26 contra el Athletic Club.

A medida que se acerca el final de la temporada, Carvajal pronto se convertirá en agente libre y en un fichaje atractivo para algún equipo este verano. Aunque se desconoce cuál será su próximo destino, el defensa ya ha dado algunas pistas sobre su futuro. En una entrevista con The Athletic en 2024, reveló: "Cuando decida no seguir en el Real Madrid, no jugaré en Europa y las alternativas se reducirán considerablemente".

¿Dónde podría terminar Carvajal, entonces?

1. MLS

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Maddie Meyer/GettyImages

Cuando se le preguntó en la misma entrevista con The Athletic si la MLS le resultaba atractiva, Carvajal respondió: "Es una posibilidad".



Un fichaje para unirse a Lionel Messi y Luis Suárez en el Inter de Miami puede parecer improbable, pero hay muchos clubes que estarían encantados de ofrecer un contrato a una auténtica estrella mundial con la capacidad de inculcar una mentalidad ganadora.



Los clubes de Los Ángeles, Galaxy y LAFC, han demostrado ser destinos atractivos para estrellas hispanohablantes a lo largo de los años.

2. Saudi Pro League

Damac v Al Nassr: Saudi Pro League | Yasser Bakhsh/GettyImages

La opción obvia. Carvajal, incluso a sus 34 años y habiendo pasado su mejor momento, ofrece la influencia que la Liga Profesional Saudí anhela.



Sin embargo, The Athletic informa que un posible traspaso a Arabia Saudí podría ser "complicado" en este momento, debido a la actual situación geopolítica en la región.



El Al Nassr contaría con rostros conocidos como Cristiano Ronaldo y el ex defensa del FC Barcelona, ​​Iñigo Martínez.

3. Qatar Stars League

Jordan v Morocco - FIFA Arab Cup 2025 Final | Jan Kruger - FIFA/GettyImages

Al igual que Arabia Saudí, Qatar podría ser una opción complicada para Carvajal en este momento debido a la situación actual, incluso si le resultara atractiva.



Curiosamente, el cuñado de Carvajal y excompañero del Real Madrid, Joselu, dejará el Al Gharafa de la Liga de las Estrellas este verano tras haber jugado dos años en el país.



Entre los jugadores más destacados que militan actualmente en la primera división de Qatar se encuentran Aleksandar Mitrović, Marco Verratti y Roberto Firmino. La liga también cuenta con una importante comunidad española, entre cuyos jugadores se encuentran Luis Alberto, Rodrigo y Pablo Sarabia.

4. Liga MX

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2024 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Si Carvajal se viera obligado a buscar opciones fuera de México debido a la situación en Oriente Medio, el país podría ofrecerle alternativas.



Sus excompañeros Sergio Ramos y James Rodríguez jugaron en la Liga MX con Monterrey y León en las últimas temporadas.



Además, existe una conexión histórica entre leyendas del Real Madrid y México, como Míchel, Bernd Schuster y Emilio Butragueño, quienes también jugaron en el país.

5. Süper Lig de Turquía

fbl-TUR-SUPERLEAGUE-GALATASARAY | OZAN KOSE/GettyImages

Estrictamente hablando, esto iría en contra de la declaración previa de Carvajal de que no permanecerá en Europa tras su salida del Real Madrid. Sin embargo, Turquía le ofrecería una alternativa fuera de los cinco grandes de Europa, además de un lucrativo contrato para coronar su carrera.



Marco Asensio es el único jugador español de renombre que actualmente milita en la Süper Lig, en el Fenerbahçe, subcampeón de la temporada 2025/26.

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