Cinco pronósticos para el Clásico Nacional América vs Chivas de la Jornada 8 del Apertura 2025

Este sábado 13 de septiembre llega una edición más del Clásico Nacional entre América y Chivas en la Liga MX, a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes, choque correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2025.



No cabe duda que ambos conjuntos llegan con realidades muy distintas, ya que las Águilas atraviesan un buen momento al estar entre los primeros lugares de la tabla, entendiendo desde hace ya bastante tiempo la idea futbolística del técnico brasileño André Jardine, mientras el Rebaño Sagrado está entre los tres últimos sitios de la clasificación, adaptándose todavía al estilo del estratega argentino Gabriel Milito.



De cualquier forma, lo que menos importa en este tipo de compromisos es el tema de las estadísticas, ya que los Clásicos se juegan de distinta forma, por lo que se espera un duelo aguerrido, con ambos clubes apostando por el ataque.



Aquí te dejamos cinco pronósticos para este partido:

1. Los de Coapa se llevaran los tres puntos

America v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Debido a los distintos matices de ambos conjuntos, la Inteligencia Artificial de ‘Copilot’ ha dado a conocer quién es su favorito para imponerse en el terreno de juego.



Los azulcremas serían los vencedores, pues tienen un 68% de probabilidades de ganar. El empate tiene 22% mientras un triunfo rojiblanco apenas cuenta con el 10%.

2. Brian Rodríguez será el jugador a seguir

Brian Rodríguez | Jam Media/GettyImages

Dentro de la plantilla capitalina hay varios jugadores que sobresalen, pero por ahora, el uruguayo sería aquel que podría marcar diferencia gracias a su buen desborde y los enfrentamientos mano a mano que suele ganar.



El Rayito ha convertido tres anotaciones y asistido en dos ocasiones, contando hasta ahora con 15 disparos al arco.



Si se asocia correctamente con el mexicoamericano Alejandro Zendejas y el francés Allan Saint-Maximin podría ser un verdadero peligro.

3. Habrá goles desde ambos bandos

America v Chivas - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si bien los favoritos son los Millonetas, el Guadalajara también podría perforar el arco de Luis Malagón.



De acuerdo con la Inteligencia Artificial, el marcador final será 2-1 a favor del América. Es cierto que los resultados no han acompañado a los tapatíos, pero en sus últimos tres encuentros han marcado anotaciones.

4. Guadalajara dominará, pero no le alcanzará

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La buena suerte no ha estado de lado de los rojiblancos, ya que a pesar de sólo contar con cuatro puntos, han liderado varias estadísticas, de acuerdo con Statiskicks.



El Rebaño lidera rubros como el equipo con menor expectativas de goles en contra, primero en intensidad de presión y recuperaciones en 1/3 rival, así como en centros precisos, sin olvidar que es segundo en calidad de progresión y duración de secuencias.



Por todo esto, no sería raro que Chivas domine gran parte del encuentro y termine con mayor posesión del esférico, mas al final, no será contundente una vez más y tendrá que quedarse sin sumar unidades.

5. América marca en el primer tiempo y la defensa de Chivas fallará

Chivas v America - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

En casi todos sus cotejos, Chivas ha comenzado perdiendo, así que no sería rato que otra vez recibiera uno o dos tantos antes de culminar el primer lapso.



A eso hay que sumarle los constantes fallos defensivos que han acompañado al conjunto tapatío desde el arranque del campeonato, algo que hasta ahora no han podido solucionar y les jugará en contra para el Clásico Nacional.