Cinco razones por las que Lionel Messi debería ganar el Balón de Oro

Y el Balón de Oro es para... Lionel Messi.

Ya escuchamos esa frase nada más y nada menos que ocho veces. Messi redefinió el significado del Balón de Oro y se convirtió en sinónimo del mayor premio individual del fútbol. Muchos pensaron que su salida de Europa en 2023 pondría fin a su vínculo con el galardón, pero evidentemente no fue así.

Pasaron tres años desde la última vez que Messi levantó el trofeo y en 2026 volvió a meterse en la pelea gracias a un año glorioso que les recordó incluso a sus mayores críticos por qué es considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

Son muchas las figuras que compiten por el premio de este año, quizás uno de los más parejos del último tiempo, y Messi tiene argumentos de sobra para ir por su noveno Balón de Oro.

Su resurgimiento en el Mundial

Lionel Messi, Argentina | Nicolò Campo/GettyImages

Rendir en la competencia más importante del fútbol es una parte fundamental de los criterios para la elección del Balón de Oro y es indiscutible lo que logró Messi en ese aspecto.

Quienes dejaron de seguirlo con tanta atención desde su llegada a la MLS recibieron rápido un recordatorio de que el argentino todavía puede hacer cosas extraordinarias en un Mundial. Marcó ocho goles y aportó cuatro asistencias, con participación en al menos un tanto en cada partido excepto la final. Una producción increíble.

La derrota de Argentina en la final hizo que Messi terminara el torneo sin levantar la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva y también sin ganar el premio al mejor jugador del Mundial. Si su selección hubiera ganado, el galardón que recibió Rodri probablemente estaría ahora en la vitrina de Lio.

Superó a sus rivales en el Mundial

Lionel Messi, Harry Kane, England vs Argentina | Masashi Hara/GettyImages

Resulta difícil ignorar cuánto mejor fue su actuación durante el Mundial en comparación con la gran mayoría de los futbolistas que compiten por el Balón de Oro.

Harry Kane convirtió seis goles y no pudo marcar con Inglaterra ni en los cuartos de final ni en las semifinales. Lamine Yamal anotó una sola vez con España. Kylian Mbappé es el único que puede competir con Messi en este apartado, pero dos de sus goles llegaron en el partido por el tercer puesto, encuentro que ya no tenía incidencia en la lucha por el título.

Messi lideró con el ejemplo en un momento en el que el fútbol fue el principal foco de atención. Eso no puede pasar inadvertido.

Una vigencia que desafía el tiempo

Lionel Messi, Argentina | Charlotte Wilson/GettyImages

Todo lo que hizo del camino de Messi con la selección argentina durante el verano hizo difícil olvidar que se encuentra en la etapa final de su carrera. De todas maneras, cualquiera que se haya limitado a disfrutar de lo que hizo dentro del campo se podría haber olvidado fácilmente que acaba de cumplir 39 años.

A esa edad, la mayoría de los futbolistas ya se retiraron y los que siguen jugando suelen haber bajado su nivel y aceptado que ya no pueden seguir a los jóvenes que dominan el fútbol actual. Messi es diferente.

Nadie fue tan bueno a los 39 como lo es Messi en la actualidad. Dominó el Mundial en una etapa de su carrera en la que, según cualquier lógica habitual, podría haber estado viendo el torneo desde su casa. Sus conquistas del Balón de Oro siempre estuvieron ligadas a actuaciones capaces de hacernos cuestionar la lógica y la realidad, y todavía sigue provocando lo mismo.

Su impacto en la MLS

Lionel Messi, Inter Miami | CHANDAN KHANNA/GettyImages

Podríamos hablar durante horas de la brillantez de Messi dentro del campo. La realidad es que el Balón de Oro no se decide únicamente por lo que ocurre durante los partidos. A los votantes también se les pide considerar la influencia de cada candidato sobre el deporte.

En lo que respecta a la MLS, ningún futbolista tuvo una influencia comparable a la de Messi. Sin restarle mérito al resto de la liga, el argentino atrajo una atención sin precedentes hacia el fútbol en Estados Unidos y ayudó a elevar al deporte en todo el país.

Incluso se puede ir un paso adelante. ¿Algún futbolista hizo alguna vez tanto por una liga como Messi por la MLS? El fútbol parece alcanzar un lugar mejor cada año gracias al delantero del Inter Miami.

El respaldo del mundo del fútbol

Lionel Messi, David Beckham, Inter Miami | CHANDAN KHANNA/GettyImages

El premio es elegido por periodistas, pero si la decisión quedara en manos de un jurado formado por sus colegas, Messi parecería encaminado a llevarse el Balón de Oro.

"El Balón de Oro debería ser para Leo. Hasta que se retire, eso está definido", expresó Cristian Romero, defensor central de la Albiceleste. "Dejando de lado lo que es como jugador y todo lo que consiguió a lo largo de su carrera, sigue siendo el mejor del mundo. Compartí vestuario con él y tiene una humildad que muy pocos poseen. Todo eso lo distingue", agregó.

Otro compañero de la selección argentina, Alexis Mac Allister, también respaldó al capitán. "Tuvo un Mundial increíble y no veo por qué no deberían darle el premio", dijo el volante del Liverpool.

David Beckham, copropietario del Inter Miami, siguió la misma línea. "Cuando lo ves hacer cosas como estas, cuando ves el Mundial que tuvo, no existe nadie con 39 años haciendo algo así y a ese nivel. Merece ser considerado. En mi opinión, debería ganarlo", afirmó.

Por último, Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid, que pudo seguir de cerca a Mbappé y Yamal en LaLiga durante este año, tampoco dudó al momento de elegir a su candidato. "Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, a la edad que tiene, sin ninguna duda. Messi", sentenció.