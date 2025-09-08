Cinco reemplazos a largo plazo para Mohamed Salah en el Liverpool

Será imposible reemplazar a Mohamed Salah por todo lo que representó y representa actualmente, pero el Liverpool se verá obligado a intentarlo en los próximos años, y eso que estuvo muy cerca de no renovar su vínculo e irse.

Es que legendario egipcio firmó un nuevo contrato en abril para extender su estadía en Anfield hasta 2027 y Salah celebró con estilo después al levantar el título de la Premier League al final de una asombrosa campaña individual y colectiva.

El MVP de la Temporada 2024-25 de la Premier League no dio señales de bajar el ritmo en el futuro próximo, pero el equipo de fichajes del club ya estaría evaluando posibles reemplazos. La capacidad del club para reemplazar a sus ídolos modernos ha sido fundamental para su continuo éxito durante la última década.

Llenar el lugar de Salah resultará una tarea poco envidiable y ardua para el próximo titular de su puesto en el extremo derecho, pero hay una gran variedad de opciones de élite a las que el Liverpool podría recurrir en su momento de necesidad.

Aquí hay cinco posibles herederos del trono dorado de Salah.

Michael Olise

FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga | Christina Pahnke - sampics/GettyImages

Los extremos derechos de talla mundial son oro puro en el fútbol moderno, y Michael Olise, del Bayern Munich, es uno de los más valiosos del planeta. Capaz de jugar tanto de mediocampista ofensivo como de banda, el francés ha alcanzado cotas vertiginosas desde que fichó por el Crystal Palace por la Bundesliga.

Olise disfrutó de una temporada de debut deslumbrante con el Bayern, anotando 20 goles y dando otras tantas asistencias en su camino hacia el primer gran título de su carrera, mientras los bávaros conquistaban la Meisterschale. Fue nombrado Novato de la temporada 2024-25 en la Bundesliga, con actuaciones demoledoras desde la banda derecha.

El estilo natural del jugador de 23 años, su impecable primer toque y su olfato goleador lo convierten en una amenaza imparable en plena acción, y su regreso a la Premier League no es imposible. Informes recientes sugieren que Olise es visto por los Reds como el reemplazo ideal de Salah, y la perspectiva de unirse a esta versión actual del Liverpool sería tentadora.

Olise tiene experiencia en la Premier League, calidad de estrella y potencial para alcanzar un nivel aún mayor. Sería una excelente incorporación para los Reds.

Rodrygo

Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Durante el verano, se ha hablado constantemente de la salida de Rodrygo del Real Madrid, con Arsenal y Manchester City como posibles pretendientes. El brasileño ha tenido dificultades para impresionar a su nuevo entrenador, Xabi Alonso, y podría buscar refugio lejos del Santiago Bernabéu, aunque parece decidido a conquistar a Alonso en la temporada 2024/25.

El Liverpool también ha sido considerado un posible comprador en anteriores mercados, y es fácil entender por qué. Rodrygo tiene la versatilidad necesaria para jugar en ambas bandas, pero se siente muy cómodo en la banda derecha a pesar de ser diestro. Los Reds probablemente preferirían un zurdo capaz de emular la capacidad de Salah para recortar hacia dentro y apuntar a portería, pero este tipo de talentos son escasos en la élite.

Sin embargo, Rodrygo destaca por su juego ambidiestro y ha brillado repetidamente en la banda derecha del Madrid, anotando 34 goles y 31 asistencias en 146 partidos. Su combinación de velocidad pura y habilidad sin duda encajaría a la perfección en la Premier League, donde podría dejar atrás a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Antoine Semenyo

Tottenham Hotspur v Bournemouth - Premier League | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

El Liverpool conoce de primera mano la excelencia de Antoine Semenyo. El internacional ghanés abrió el marcador en la derrota del Bournemouth por 3-1 ante el Liverpool en la temporada 2023-24, superando con un potente gol a Alisson frente a la Kop, y volvió a atormentar a su defensa en la primera jornada de la presente campaña.

Tras ser objeto de presuntos insultos racistas en la primera mitad de la derrota del Bournemouth por 4-2 en Anfield, Semenyo marcó un doblete que igualó la ventaja de dos goles del Liverpool. Corrió al centro del área para marcar el primero, superando a Alisson con un remate de primera. El segundo demostró su valía al avanzar con fuerza desde su propio campo hacia el Liverpool antes de disparar con precisión a la escuadra.

Estas actuaciones impresionantes han hecho que Semenyo se destaque en la costa sur y despertó un gran interés del Tottenham Hotspur y el Manchester United antes de firmar un nuevo contrato durante el verano. Marcó 13 goles y dio seis asistencias con los Cherries la temporada pasada y fue una constante molestia para los laterales izquierdos de la división.

Puede que Semenyo no sea un nombre de gran éxito, pero Salah tampoco lo era cuando llegó a Anfield. Tiene experiencia demostrada en la Premier League, margen de mejora y la combinación de potencia y velocidad que muchos asocian con el egipcio del Liverpool.

Anthony Gordon

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-LIVERPOOL | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Anthony Gordon ha despertado un gran interés por parte del Liverpool en el pasado. Los Reds, que liberaron al extremo a los 11 años, estaban interesados ​​en fichar a la ex estrella del Everton y actual del Newcastle United el verano pasado, pero finalmente decidieron no cumplir con las altas exigencias de las Urracas.

Sin embargo, Gordon seguirá en la mira del Liverpool. Tras fichar a Alexander Isak del Newcastle , ¿podrían volver a Tyneside por el internacional inglés?

Gordon no es un extremo derecho tradicional, ya que prefiere jugar por la banda izquierda. Esto le da la oportunidad de recortar hacia el interior y causar estragos con su pierna derecha, más potente, pero Eddie Howe ha utilizado al jugador de 24 años desde la derecha en temporadas anteriores. Jugando por la banda derecha con las Urracas, ha marcado un gol y dado seis asistencias en 11 partidos.

Sería arriesgado fichar a Gordon como sustituto absoluto de Salah, dada su preferencia por jugar por la izquierda, pero hay pocos talentos más brillantes que la estrella del Newcastle. Es un talento canterano con un enorme potencial para convertirse en un delantero de gran impacto en los próximos años.

Bradley Barcola

FC Nantes v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

Bradley Barcola es otro jugador que prefiere jugar por la banda izquierda, pero, como cualquier extremo que se precie, también se siente cómodo por la derecha. Ha marcado cinco goles y dado 14 asistencias en 29 partidos desde la banda derecha a lo largo de su carrera, nueve de las cuales se produjeron en las dos últimas temporadas con el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain.

Barcola ha cobrado gran impulso con Luis Enrique y sus números fueron sensacionales en la temporada 2024-25. Sumó 21 goles y 18 asistencias para el gigante francés y ya acumula 15 internacionalidades con Francia, marcando dos goles desde su debut con la absoluta en mayo de 2024.

Algunos informes han afirmado que el Liverpool vio múltiples ofertas por Barcola rechazadas por el PSG durante el período de verano, y L'Équipe también reveló la admiración e interés de los Rojos en el dínamo de 23 años.

Barcola ha quedado un poco eclipsado por sus compañeros Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Ousmane Dembélé últimamente, pero es igual de importante para la increíble transformación del PSG con Enrique. Sería una tontería del Liverpool ignorar al francés en futuras ventanas de mercado.

