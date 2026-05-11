La Liga MX confirmó oficialmente las fechas y horarios de las semifinales del Clausura 2026, instancia en la que Cruz Azul, Chivas, Pachuca y Pumas buscarán el pase a la gran final del futbol mexicano en una serie marcada también por el contexto mundialista rumbo a la Copa del Mund.

La primera llave enfrentará a Cruz Azul y Chivas. El conjunto celeste abrirá la serie el próximo miércoles 13 de mayo a las ocho de la noche en el Estadio Banorte, inmueble que vivirá un momento histórico al albergar su último partido oficial antes de ser entregado a FIFA para los preparativos del Mundial.

El también conocido como el "Coloso de Santa Úrsula", entrará posteriormente en un proceso de adecuaciones y logística relacionadas con el torneo internacional, por lo que el compromiso entre cementeros y rojiblancos representará una despedida simbólica para uno de los estadios más importantes del país previo al Mundial.

Por su parte, el duelo de vuelta quedó programado para el sábado siguiente a las siete de la noche en el Estadio Jalisco. La decisión de disputar el compromiso en dicho inmueble responde a que el Estadio Akron ya habrá sido entregado por Chivas a FIFA para las operaciones mundialistas, situación que obligó al club tapatío a modificar su sede habitual para esta eliminatoria.

Atlas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Pachuca y Pumas. El cuadro hidalguense recibirá el partido de ida el jueves a las siete de la noche en el Estadio Hidalgo, donde intentará sacar ventaja ante unos universitarios que llegan motivados tras una destacada fase de cuartos de fina.

La vuelta se disputará el domingo en el Estadio Olímpico Universitario, también a las siete de la noche. Pumas buscará aprovechar la localía en Ciudad Universitaria para sellar su boleto a la final, mientras que Pachuca intentará imponer su experiencia en instancias definitivas.