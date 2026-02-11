Club América vs Olimpia: previa, predicciones y alineaciones

La Concacaf Champions Cup 2026 define otra de sus llaves este miércoles en el Estadio Ciudad de los Deportes. El Club América recibe al CD Olimpia con la tranquilidad de haber hecho la tarea en el partido de ida, pero con la obligación de no caer en excesos de confianza.

El equipo de André Jardine llega en un momento dulce: suman tres victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo clave por la mínima ante Rayados de Monterrey el fin de semana pasado en la Liga MX.

Con la ventaja de dos goles de visitante, las Águilas avanzarían incluso perdiendo 0-1. Por su parte, el León hondureño llega vivo tras vencer 0-1 a Lobos UPNFM en su liga local, pero necesita una noche perfecta en la CDMX: ganar por dos goles de diferencia o ganar anotando tres goles para revertir la historia.

¿A qué hora se juega el América vs Olimpia?

Ciudad : Ciudad de México, México

: Ciudad de México, México Estadio : Estadio Ciudad de los Deportes

: Estadio Ciudad de los Deportes Fecha : miércoles 11 de febrero de 2026

: miércoles 11 de febrero de 2026 Hora : 20:00 ET (USA), 19:00 CDMX, 02:00 España (jueves)

: 20:00 ET (USA), 19:00 CDMX, 02:00 España (jueves) Competición: Primera Ronda (Vuelta) - Concacaf Champions Cup

Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes, casa momentánea de las Águilas en la CDMX | Manuel Velasquez/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos

América: 3 victorias

Empate: 1 empate

Olimpia: 3 victorias

Dato destacado: En la ida disputada la semana pasada en Tegucigalpa, el América se impuso 1-2, rompiendo la paridad histórica reciente.

Últimos 5 partidos

Club América (México) CD Olimpia (Honduras) América 1-0 Monterrey

(07/02/26) Lobos UPNFM 0-1 Olimpia

(07/02/26) Olimpia 1-2 América

(03/02/26) Olimpia 1-2 América

(03/02/26) América 2-0 Necaxa

(31/01/26) Juticalpa 2-2 Olimpia

(31/01/26) Pachuca 0-0 América

(18/01/26) Olimpia 1-1 Olancho FC

(28/01/26) América 0-2 Atl. San Luis

(14/01/26) Olimpia 1-0 Club Deportivo



¿Cómo ver el América vs Olimpia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos Fox Sports 2, TUDN USA, ViX, FOX One México FOX One Centroamérica ESPN Norte, Disney+ Premium

Últimas noticias del Club América

Las Águilas han recuperado la solidez defensiva, permitiendo solo un gol en sus últimos tres compromisos. Tras la victoria ante Monterrey, el ánimo está a tope. Jardine podría presentar un esquema dinámico con Víctor Dávila como referente de ataque y Erick Sánchez manejando los hilos en el medio campo junto a Jonathan dos Santos. La profundidad de la plantilla permite rotaciones sin perder calidad, buscando liquidar la serie temprano.

Posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado; Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez, José Raúl Zúñiga; Víctor Dávila.

America v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Últimas noticias del CD Olimpia

El conjunto de Eduardo Espinel no se da por vencido. La victoria a domicilio ante Lobos UPNFM les dio confianza para afrontar este reto mayúsculo. Saben que deben marcar al menos dos goles, por lo que se espera un planteamiento agresivo. Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez serán claves en la creación, mientras que Jorge Benguché tendrá la responsabilidad de convertir las ocasiones que generen en el área rival.

Posible alineación de Olimpia (4-3-3): Edrick Menjívar; Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Kevin Güity; José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez; Agustín Mulet, Jorge Benguché, Carlos Bennett.

Pronóstico SI Fútbol

El Olimpia está obligado a arriesgar desde el minuto uno, lo que dejará espacios ideales para la velocidad de los atacantes americanistas. El América es muy fuerte en el Estadio Ciudad de los Deportes y, con la ventaja global, manejará los tiempos del partido a su antojo. Se espera una victoria sin mucho brillo para los locales.

Club América 2-1 CD Olimpia

