Club América vs Olimpia: previa, predicciones y alineaciones
La Concacaf Champions Cup 2026 define otra de sus llaves este miércoles en el Estadio Ciudad de los Deportes. El Club América recibe al CD Olimpia con la tranquilidad de haber hecho la tarea en el partido de ida, pero con la obligación de no caer en excesos de confianza.
El equipo de André Jardine llega en un momento dulce: suman tres victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo clave por la mínima ante Rayados de Monterrey el fin de semana pasado en la Liga MX.
Con la ventaja de dos goles de visitante, las Águilas avanzarían incluso perdiendo 0-1. Por su parte, el León hondureño llega vivo tras vencer 0-1 a Lobos UPNFM en su liga local, pero necesita una noche perfecta en la CDMX: ganar por dos goles de diferencia o ganar anotando tres goles para revertir la historia.
¿A qué hora se juega el América vs Olimpia?
- Ciudad: Ciudad de México, México
- Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes
- Fecha: miércoles 11 de febrero de 2026
- Hora: 20:00 ET (USA), 19:00 CDMX, 02:00 España (jueves)
- Competición: Primera Ronda (Vuelta) - Concacaf Champions Cup
Historial de enfrentamientos directos
- América: 3 victorias
- Empate: 1 empate
- Olimpia: 3 victorias
- Dato destacado: En la ida disputada la semana pasada en Tegucigalpa, el América se impuso 1-2, rompiendo la paridad histórica reciente.
Últimos 5 partidos
Club América (México)
CD Olimpia (Honduras)
América 1-0 Monterrey
Lobos UPNFM 0-1 Olimpia
Olimpia 1-2 América
América 2-0 Necaxa
Juticalpa 2-2 Olimpia
Pachuca 0-0 América
Olimpia 1-1 Olancho FC
América 0-2 Atl. San Luis
Olimpia 1-0 Club Deportivo
¿Cómo ver el América vs Olimpia por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming online
Estados Unidos
Fox Sports 2, TUDN USA, ViX, FOX One
México
FOX One
Centroamérica
ESPN Norte, Disney+ Premium
Últimas noticias del Club América
Las Águilas han recuperado la solidez defensiva, permitiendo solo un gol en sus últimos tres compromisos. Tras la victoria ante Monterrey, el ánimo está a tope. Jardine podría presentar un esquema dinámico con Víctor Dávila como referente de ataque y Erick Sánchez manejando los hilos en el medio campo junto a Jonathan dos Santos. La profundidad de la plantilla permite rotaciones sin perder calidad, buscando liquidar la serie temprano.
Posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado; Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez, José Raúl Zúñiga; Víctor Dávila.
Últimas noticias del CD Olimpia
El conjunto de Eduardo Espinel no se da por vencido. La victoria a domicilio ante Lobos UPNFM les dio confianza para afrontar este reto mayúsculo. Saben que deben marcar al menos dos goles, por lo que se espera un planteamiento agresivo. Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez serán claves en la creación, mientras que Jorge Benguché tendrá la responsabilidad de convertir las ocasiones que generen en el área rival.
Posible alineación de Olimpia (4-3-3): Edrick Menjívar; Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Kevin Güity; José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez; Agustín Mulet, Jorge Benguché, Carlos Bennett.
Pronóstico SI Fútbol
El Olimpia está obligado a arriesgar desde el minuto uno, lo que dejará espacios ideales para la velocidad de los atacantes americanistas. El América es muy fuerte en el Estadio Ciudad de los Deportes y, con la ventaja global, manejará los tiempos del partido a su antojo. Se espera una victoria sin mucho brillo para los locales.
Club América 2-1 CD Olimpia
