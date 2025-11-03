Club Brugge vs FC Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La etapa de liguilla de la UEFA Champions League está de regreso y el FC Barcelona será uno de los protagonistas de la actividad del miércoles visitando al Club Brugge de Bélgica.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Club Brugge vs FC Barcelona?

Ciudad: Brujas, Bélgica

Fecha: miércoles 5 de noviembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Jan Breydel Stadion

¿Cómo se podrá ver el Club Brugge vs FC Barcelona en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN Amazon Prime Video México Caliente TV Amazon Prime Video España Movistar Liga de Campeones Movistar+

Últimos cinco partidos del Club Brugge

Rival Resultado Competición FCV Dender 2-1 V Belgian Pro League Eendracht Aalst 6-1 V Copa de Bélgica Royal Antwerp 1-0 V Belgian Pro League Bayern Múnich 4-0 D UEFA Champions League Leuven 1-0 V Belgian Pro League

Últimos cinco partidos del FC Barcelona

Rival Resultado Competición Elche 3-1 V LaLiga Real Madrid 2-1 D LaLiga Olympiacos 6-1 V UEFA Champions League Girona 2-1 V LaLiga Sevilla 4-1 D LaLiga

Últimas noticias del Club Brugge

El segundo de la liga belga ganó uno y perdió dos en lo que va de etapa de liguilla, y eso le representa, al menos en este arranque de competencia, estar entre los que clasificarían al repechaje para entrar en octavos de final. Vienen de perder sin atenuantes frente al Bayern Múnich por 4-0.

Últimas noticias del FC Barcelona

El FC Barcelona perdió confianza al caer en el Clásico, pero su andar en la UEFA Champions League es aplastante: vienen de golear 6-1 en Montjuic al Olympiacos de Grecia y están a las puertas de la zona de clasificación directa a los octavos de final, afuera por poca diferencia.

Posibles alineaciones

Club Brugge

Portero: Nordin Jackers

Defensas: Bjorn Meijer, Brandon Mechele, Joel Ordoñez, Kyriani Sabbe

Mediocampista: Aleksandar Stankovic

Volantes ofensivos: Christos Tzolis, Hans Vanaken, Lynnt Audoor, Carlos Forbs

Delantero: Nicolò Tresoldi.

FC Barcelona

Portero: Wojciech Szczesny

Defensas: Alejandro Baldé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Jules Koundé

Mediocampistas: Pedri, Frenkie de Jong

Volantes ofensivos: Marcus Rashford, Fermín López, Lamine Yamal

Delantero: Ferran Torres

Pronóstico SI

El FC Barcelona sacará a relucir toda su jerarquía y dominará el encuentro sin mayores inconvenientes, llevándose la victoria a Cataluña.

Club Brugge 0-2 FC Barcelona

