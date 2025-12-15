Cole Palmer revela la preocupante realidad de sus lesiones tras terminar una sequía de casi un año

El talismán del Chelsea, Cole Palmer, restó importancia al entusiasmo que le inspiró su regreso al marcar contra el Everton. El jugador reveló que “sigue lidiando con una lesión” que requiere atención constante y cuidadosa.

Palmer marcó su primer gol en jugada en Stamford Bridge en 333 días el sábado, tras ganar un duelo de ingenio con Jordan Pickford antes de rematar con calma el balón por la escuadra mediada la primera parte de la visita del Everton en la Premier League. La falta de forma en la segunda mitad de la temporada pasada le pasó factura, pero esa sequía también se prolongó con una persistente lesión en la ingle esta temporada.

El internacional inglés tuvo que perderse los dos últimos partidos del Chelsea en agosto por este problema muscular, pero se recuperó demasiado rápido. Dos meses y medio de baja le dieron a Palmer tiempo de sobra para pensar —y fracturarse el dedo del pie—, pero no lo suficiente para recuperarse por completo.

“No diría que estoy en mi mejor momento todavía. Sigo lidiando con una lesión”, declaró este fin de semana en el programa Match of the Day de la BBC. “Ojalá mejore cada vez más, pero aún queda un poco por hacer”.

“Está mejorando. Lo que he estado haciendo con los fisioterapeutas del club. Es solo cuestión de no hacer demasiado demasiado pronto. Literalmente, es cuestión de ir día a día. Ojalá mejore”.

Cole Palmer (centro) regresó a la acción con estilo | Robin Jones/GettyImages

Maresca también insistió en la extrema precaución. El entrevistador de la BBC ni siquiera había terminado su pregunta sobre la posibilidad de Palmer de participar en varios partidos durante la misma semana cuando el entrenador italiano intervino para advertir: “En este momento, no puede jugar”.

Al ser insistido específicamente sobre la participación de Palmer en el partido de cuartos de final de la Carabao Cup del martes contra el Cardiff City, Maresca aceptó que “probablemente” no correría ningún riesgo.

“Hemos dicho muchas veces que con Cole somos un mejor equipo”, añadió el técnico del Chelsea. “Desafortunadamente, estuvo de baja durante muchos partidos, pero ahora ha vuelto y seguro que nos ayudará”. Muchos se preguntarán si Palmer puede ayudar a Inglaterra en el Mundial.

Palmer analiza sus perspectivas de ir al Mundial

Cole Palmer es uno de los mejores en el negocio | NurPhoto/GettyImages

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, estuvo en Stamford Bridge para presenciar en persona el regreso de Palmer a la cima. Queda por ver si el exentrenador del Chelsea recurrirá al talentoso mediapunta este verano, tras solo haber tenido la oportunidad de trabajar con él en un campamento en 2025.

Con su habitual despreocupación, Palmer no se mostró demasiado angustiado por sus perspectivas internacionales. “Para ser sincero, no he estado pensando demasiado en el futuro”, se encogió de hombros. “Llevo tres meses lesionado, solo necesito recuperar la forma física. Sé lo que puedo ofrecer cuando esté en plena forma, así que espero estarlo pronto”.

La cantidad de jugadores que presume Inglaterra en la posición de mediocampista ofensivo es alarmante. La superestrella del Real Madrid, Jude Bellingham, está actualmente en una tanda de penaltis con Morgan Rogers, del Aston Villa, por esa posición, mientras que la joven promesa del Manchester City, Phil Foden, está disfrutando de su mejor momento de forma en años. También hay que tener en cuenta a jugadores como Eberechi Eze, Morgan Gibbs-White y Curtis Jones.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE