Colombia vs Congo - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Colombia y la República Democrática del Congo se enfrentan en Guadalajara el martes por la noche tras obtener excelentes resultados en el inicio de sus respectivas campañas en la Copa del Mundo .

Los africanos no pudieron ganar en la primera jornada, pero el empate 1-1 contra Portugal superó las expectativas de la gran mayoría, especialmente después de que João Neves adelantara a los ibéricos con un cabezazo.

Los Leopardos desplegaron un estilo propio y lograron mantener a raya a sus poderosos rivales europeos durante el resto del encuentro. El gol de Yoane Wissa justo antes del descanso significó el primer punto para la República Democrática del Congo en la historia de los Mundiales, tras no haber anotado ningún gol cuando compitió como Zaire en 1974.

Colombia se impuso con autoridad por 3-1 a la debutante Uzbekistán, y ahora tiene la oportunidad de confirmar su pase a la siguiente ronda antes de enfrentarse a Portugal, favorita del grupo.

Los hombres de Néstor Lorenzo podrían convertirse en una de las sorpresas del verano, sobre todo si terminan ganando el Grupo K a costa de Portugal. Su duelo de la tercera jornada probablemente será decisivo, pero la República Democrática del Congo tiene sin duda la capacidad de poner en aprietos a los cafeteros.

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