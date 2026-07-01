Colombia vs Ghana: previa, predicciones y alineaciones

Colombia está viviendo un sueño. Después de no haber clasificado a Qatar 2022 y de haber estado muy cerca de la gloria en la Copa América 2024, los cafeteros llegaron a este Mundial con ganas de demostrar que merecen un lugar entre las grandes selecciones. Luego de finalizar en el primer puesto del Grupo K, por encima de Portugal, ahora enfrentarán a Ghana en los dieciseisavos de final. El conjunto africano avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo L luego de igualar con Inglaterra, vencer a Panamá y perder por la mínima frente a Croacia.

Pronóstico SI Fútbol

Colombia está un paso por delante por lo que logró en la fase de grupos, donde generó suficientes ocasiones para justificar el primer lugar del Grupo K. Ghana ya demostró que sabe competirle a cualquiera y seguramente hará que el partido se convierta en un encuentro muy cerrado, aunque la mayor calidad individual de los cafeteros debería terminar marcando la diferencia.

Colombia 3-2 Ghana

¿A qué hora se juega Colombia vs Ghana?

Ciudad: Kansas City, Estados Unidos

Kansas City, Estados Unidos Estadio: Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium)

Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium) Fecha: viernes 3 de julio

viernes 3 de julio Hora: 21:30 EE.UU (Este), 19:30 MEX, 3:30 ESP (4 de julio)

21:30 EE.UU (Este), 19:30 MEX, 3:30 ESP (4 de julio) Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Colombia y Ghana

Colombia: 0

Empates: 0

Ghana: 0

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estas selecciones se enfrenten.

Últimos 5 partidos

Colombia Ghana Colombia 0-0 Portugal 27/6/2026 Croacia 2-1 Ghana 27/7/2026 Colombia 1-0 RD Congo 23/6/2026 Ghana 0-0 Inglaterra 23/6/2026 Uzbekistán 1-3 Colombia 17/6/2026 Ghana 1-0 Panamá 17/6/2026 Colombia 2-0 Jordania 7/6/2026 Gales 1-1 Ghana 2/6/2026 Colombia 3-1 Costa Rica 1/6/2026 México 2-0 Ghana 22/5/2026

¿Cómo ver Colombia vs Ghana por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX, Telemundo Network, Telemundo App, FOX One, Peacock México ViX España DAZN Mundial

Últimas noticias de Colombia

James Rodriguez, Colombia | DeFodi Images/GettyImages

Colombia completó una fase de grupos soñada que le dejó siete puntos y el liderazgo de su zona. Uno de los protagonistas fue Luis Díaz, que abrió el torneo con una actuación brillante contra Uzbekistán gracias a un gol y una asistencia. Y si bien no pudo mostrar todo su potencial ante RD Congo y Portugal, es la principal carta ofensiva del equipo de Néstor Lorenzo. En Kansas va a participar del primer duelo de eliminación directa de su carrera en una Copa del Mundo.

En la previa del encuentro, Nestor Lorenzo mantuvo el mensaje que acompaña a los cafeteros desde el comienzo del proceso. "Yo no quiero hacer promesas, porque la única promesa que puedo dar es que prometo dar lo mejor de mí y que el equipo va a dar lo mejor de ellos. Después, Dios dirá. Por eso digo de ir partido a partido", expresó. Después agregó que el objetivo es llegar hasta el último día de la competencia con chances de ganar y ser parte de la mejor actuación mundialista de Colombia.

Posible alineación de Colombia contra Ghana (4-3-3): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz.

Últimas noticias de Ghana

Gideon Mensah, Antoine Semenyo, Ghana | Visionhaus/GettyImages

El equipo dirigido por Carlos Queiroz construyó su clasificación desde un planteamiento muy ordenado, con pocos espacios y una estructura que complicó a Inglaterra durante 90 minutos. En ataque tienen a futbolistas como Antoine Semenyo, Jordan Ayew e Iñaki Williams, que tienen experiencia en el fútbol europeo.

"Acabo de decirles a mis jugadores que el verdadero campeonato mundial empieza en la próxima ronda. La fase de grupos es el calentamiento y clasificarse para la siguiente ronda es como una tarjeta de crédito, ahora tienes que empezar a pagar. Todo va para el ganador", dijo el DT.

Posible alineación de Ghana contra Colombia (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Sulemana, Yirenkyi; Nuamah, Ayew, Semenyo.

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