Colombia vs Portugal: previa, predicciones y alineaciones

Se viene uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Colombia y Portugal se enfrentan este sábado 27 de junio en Miami y los dos equipos quieren ser líderes del Grupo K que también integran Uzbekistán y RD Congo. Un triunfo o un empate dejará a los cafeteros en lo más alto, pero una derrota los haría descender a la segunda posición.

El equipo de Lorenzo venció a Uzbekistán por 3 a 1 en su estreno y superó por la mínima a RD Congo en su segunda presentación en un partido en el que el resultado le quedó corto. Colombia fue ampliamente superior a su rival y convirtió en figura al portero Mpasi, quien con 8 salvadas mantuvo todo abierto hasta el pitido final.

Portugal, por su parte, reaccionó a tiempo luego de un flojo estreno en el que no pasó del empate ante los africanos. De la mano de Cristiano Ronaldo, autor de un doblete, los lusos golearon por 5 a 0 a Uzbekistán y comienzan a ser ese rival a temer.

A continuación, toda la info de este gran partido que nos espera en la última jornada de la fase de grupos.

Pronóstico SI

Colombia tiene una cita con su historia en este partido. Asegurarse el primer lugar del grupo significaría enfrentarse a rivales a priori más sencillos en los 16vos de final y demostrarse a sí mismo que el equipo está para grandes objetivos.

Enfrente estará una Portugal candidata, que tiene recursos y jugadores de una enorme jerarquía. Deberiamos presenciar un partido abierto, con chances en ambos arcos y un resultado final incierto hasta los 90', pero nos inclinamos por una victoria portuguesa.

Pronóstico: Colombia 1-2 Portugal

¿A qué hora se juega Colombia vs Portugal?

Ciudad : Miami, Florida

: Miami, Florida Estadio : Hard-Rock Stadium

: Hard-Rock Stadium Fecha : sábado 27 de junio

: sábado 27 de junio Hora : Hora: 19:30 EE.UU. (Este), 17:30 MEX, 01:30 ESP (28/6)

: Hora: 19:30 EE.UU. (Este), 17:30 MEX, 01:30 ESP (28/6) Árbitro: Alireza Faghani (Australia)

Scotland v Brazil | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Colombia y Portugal

Será el primer duelo directo entre estas dos selecciones

Últimos 5 partidos

Colombia Portugal Colombia 3-1 RD Congo 17/06/26 Portugal 5-0 Uzbekistán 23/06/26 Colombia 3-1 Uzbekistán 17/06/26 Portugal 1-1 RD Congo 17/06/26 Colombia 2-0 Jordania 07/06/26 Portugal 2-1 Nigeria 10/06/26 Colombia 3-1 Costa Rica 01/06/26 Portugal 2-1 Chile 06/06/26 Colombia 1-3 Francia 29/03/26 Estados Unidos 0-2 Portugal 31/03/26

¿Cómo ver Colombia vs Portugal por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

Últimas noticias de Colombia

Si antes de que comenzara el Mundial la expectativa que rodeaba a este partido era enorme, ahora es mucho mayor con el equipo a solo un empate de ganar el grupo. Si consigue ese objetivo, Colombia jugará con uno de los terceros provenientes de los Grupos D, E, I, J o L (Paraguay, Ecuador, Costa de Marfil, Noruega, Senegal o Argelia). En cambio, si cae a la segunda posición, enfrentaría al segundo del Grupo L, posiblemente Croacia o Ghana, aunque no se puede descartar a Inglaterra.

Lorenzo llega con todo el plantel a disposición y pondrá lo mejor que tiene para salir a jugar este trascendental duelo. No se descartan modificaciones, con el posible ingreso de John Córdoba, Richard Ríos o incluso Juan Fernando Quintero.

Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

La posible alineación de Colombia (4-3-3): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz.

Últimas noticias de Portugal

El equipo despejó las dudas que sembró en su pálido debut ante RD Congo y sacó a relucir todo su potencial en el 5-0 sobre Uzbekistán. Cristiano Ronaldo marcó por duplicado, llegó a los 10 tantos en Mundiales y rompió dos récords: se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo distintas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026) y en el más longevo en convertir un doblete con 41 años y 138 días.

Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

La posible alineación de Portugal (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Félix; Ronaldo.

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