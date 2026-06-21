Colombia vs RD Congo: previa, predicciones y alineaciones

El Grupo K podría empezar a definirse este martes 23 de junio cuando Colombia y RD Congo se enfrenten en el Estadio Akron de Guadalajara por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026.

La selección cafetera cumplió con los pronósticos en su debut y derrotó por 3 a 1 a Uzbekistán. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo volvió a mostrar una gran capacidad ofensiva, con Luis Díaz como estandarte. El del Bayern Múnich fue la gran figura con un gol y una asistencia en un equipo que también contó con la presencia de James Rodríguez.

Del otro lado aparece una de las historias más interesantes de esta primera fecha. RD Congo regresó a una Copa del Mundo después de más de medio siglo y sorprendió al rescatar un empate 1 a 1 frente a la poderosa Portugal. Los africanos compitieron de igual a igual contra uno de los favoritos del grupo y ahora van por un nuevo batacazo que los acerque a la clasificación.

A continuación, toda la información para seguir uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Mundial.

🎥 Sábado a pura intensidad en México. 💪🔝



'La Sele' no se detiene y prepara su próximo reto. 🔜⚽🇨🇩#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/TUTcHyqIt8 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 20, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Colombia llega con más recursos ofensivos, mayor experiencia internacional y un funcionamiento colectivo que lleva varios años consolidándose bajo la conducción de Néstor Lorenzo. Cuenta con atacantes en un gran nivel como lo son Luis Díaz, Luis Suárez y Jhon Arias, capaces de cambiar el rumbo del partido.

RD Congo ya dejó claro ante Portugal que no será un rival sencillo. Su fortaleza física, la velocidad de sus atacantes y la confianza obtenida en el debut deberían permitirle competir durante buena parte del encuentro. Aun así, la sensación es que la calidad individual de los colombianos terminará marcando la diferencia.

Pronóstico: Colombia 2-1 RD Congo

¿A qué hora se juega Colombia vs RD Congo?

Ciudad : Guadalajara, México

: Guadalajara, México Estadio : Akron

: Akron Fecha : martes 22 de junio

: martes 22 de junio Hora : Hora: 22:00 EE.UU. (Este), 20:00 MEX, 04:00 ESP (miércoles)

: Hora: 22:00 EE.UU. (Este), 20:00 MEX, 04:00 ESP (miércoles) Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Historial de enfrentamientos directos entre Colombia y RD Congo

Será el primer duelo directo entre estas dos selecciones

Últimos 5 partidos

Colombia RD Congo Colombia 3-1 Uzbekistán 17/06/26 Portugal 1-1 RD Congo 17/6/26 Colombia 2-0 Jordania 7/6/26 RD Congo 1-2 Chile 9/6/26 Colombia 3-1 Costa Rica 1/6/26 Dinamarca 0-0 RD Congo 3/6/26 Colombia 1-3 Francia 29/3/26 RD Congo 1-0 Jamaica 31/3/26 Croacia 2-1 Colombia 26/3/26 Argelia 1-0 RD Congo 6/1/26

¿Cómo ver Colombia vs RD Congo por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Últimas noticias de Colombia

El debut dejó muy buenas sensaciones para Néstor Lorenzo. Luis Díaz fue desequilibrante durante todo el encuentro frente a Uzbekistán, mientras que James Rodríguez volvió a demostrar que sigue siendo una pieza fundamental en la conducción. Tras sumar tres puntos en la primera jornada, el cuerpo técnico podría apostar por mantener la base del equipo que comenzó el Mundial.

Todo apunta a que Colombia repetirá una formación muy parecida a la que venció a Uzbekistán para intentar sellar anticipadamente su clasificación.

FBL-WC-2026-PRESSER-COL | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

Posible alineación de Colombia (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Últimas noticias de RD Congo

La igualdad frente a Portugal elevó notablemente la confianza del conjunto africano. Con una gran disciplina táctica e intensidad física, el equipo de Sébastien Desabre logró una de las grandes sorpresas de lo que va del torneo. El desafío pasa por repetir lo hecho ante otra selección de mayor jerarquía.

Los focos estarán puestos nuevamente en Yoane Wissa y Cédric Bakambu, las dos principales referencias ofensivas del plantel. RD Congo afronta este partido con la convicción de que sumar ante Colombia podría dejarlo en una posición inmejorable para avanzar a la siguiente ronda.

Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026 | Julian Finney - FIFA/GettyImages

Posible alineación de RD Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissak, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Kayembe, Moutoussamy, Mukau; Wissa, Bakambu.