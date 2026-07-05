Colombia vs Suiza: previa, predicciones y alineaciones

Colombia y Suiza serán los protagonistas del último duelo de los 8vos de final de la Copa del Mundo 2026. El equipo de Néstor Lorenzo se mide con el de Murat Yakin en el BC Place de Vancouver y ambos quieren meterse entre los mejores 8 del torneo.

Colombia llega a este compromiso luego de ser primera de su grupo por delante de Portugal, RD Congo y Uzbekistán y de vencer por 1 a 0 a Ghana por los 16vos de final en Kansas City con un gol de Jhon Arias en la primera mitad. La selección cafetera fue clara merecedora del triunfo y prácticamente no sufrió para quedarse con la clasificación.

Suiza, por su parte, también consiguió el liderazgo de su zona por delante de Canadá, Bosnia Herzegovina y Qatar. En 16vos se midió ante Argelia y la venció con comodidad por 2 a 0 gracias a los tantos de Breel Embolo en el primer tiempo y de Dan Ndoye en el complemento.

Un triunfo significaría para ambos equipos igualar su mejor participación histórica en mundiales. Colombia alcanzó los cuartos de final por única vez en Italia 1990, mientras que Suiza lo logró en 1934, 1938 y 1954. El ganador se cruzará en esa instancia con el vencedor del duelo entre Argentina y Egipto.

A continuación, toda la información para disfrutar de este gran encuentro mundialista.

Pronóstico SI Fútbol

El duelo en Vancouver supone un choque de estilos. La impronta ofensiva y creativa de Colombia ante el orden y la prolijidad táctico de los suizos. Se espera que los sudamericanos tomen la iniciativa y dispongan de las jugadas más peligrosas, aunque no se debe subestimar la capacidad de los atacantes helvéticos.

Ambos equipos son sólidos y cuentan con argumentos para lastimar a su rival, pero la jerarquía y la agresividad colombiana deberían imponerse.

Pronóstico: Colombia 1-0 Suiza

¿A qué hora se juega Colombia vs Suiza?

Ciudad: Vancouver, Canadá

Vancouver, Canadá Estadio: BC Place

BC Place Fecha: martes 7 de julio

martes 7 de julio Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP

16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP Árbitro: a confirmar

FBL-WC-2026-MATCH85-SUI-ALG | DON MACKINNON/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Colombia y Suiza

Partidos jugados: 4

4 Colombia : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Suiza: 1

Último enfrentamiento entre ambos: 25/03/2007 - Colombia 3-1 Suiza - Amistoso Internacional

Switzerland's Alexander Frei (L) tries t | ROBERT SULLIVAN/GettyImages

Últimos 5 partidos

Colombia Suiza Colombia 1-0 Ghana 03/07/26 Suiza 2-Argelia 03/07/26 Colombia 0-0 Portugal 27/6/2026 Suiza 2-1 Canadá 24/6/26 Colombia 1-0 RD Congo 23/6/2026 Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina 18/6/26 Uzbekistán 1-3 Colombia 17/6/2026 Suiza 1-1 Qatar 13/6/26 Colombia 2-0 Jordania 7/6/2026 Suiza 1-1 Australia 6/6/26

¿Cómo ver Colombia vs Suiza por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Últimas noticias de Colombia

La mala noticia que dejó el triunfo sobre Ghana fue la lesión temprana de Jhon Córdoba, que tuvo que salir a los ocho minutos por un problema muscular y está prácticamente descartado para el duelo ante Suiza. Luis Suárez ocuparía su lugar como referencia ofensiva.

El equipo de Néstor Lorenzo sigue invicto en el Mundial y apenas recibió un gol en todo el torneo. Luis Díaz continúa siendo el jugador más desequilibrante, mientras que Jhon Arias llega con confianza tras marcar en la ronda anterior. James Rodríguez podría mantenerse como titular, aunque su desgaste físico abre la puerta a variantes durante el partido.

Posible formación de Colombia (4-2-3-1): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Últimas noticias de Suiza

Suiza también llega invicta y con una campaña muy sólida. Empató con Qatar, goleó a Bosnia, venció a Canadá y eliminó a Argelia por 2-0 en dieciseisavos. El equipo de Murat Yakin no suele regalar espacios y se apoya en una estructura muy ordenada, con Granit Xhaka como eje del mediocampo y Manuel Akanji como líder defensivo.

En ataque, Breel Embolo apunta a seguir como referencia, acompañado por Dan Ndoye y Ruben Vargas. No se esperan grandes cambios en el once, ya que Yakin se encuentra a gusto con el funcionamiento del equipo y no tiene lesionados.

Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

Posible alineación de Suiza (4-2-3-1): Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas; Breel Embolo.