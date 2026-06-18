Colombia vs Uzbekistán - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Colombia y Uzbekistán cierran la actividad del Grupo K en el Mundial 2026. Será el debut para los cafeteros, que llegan como los subcampeones de América y con mucha ilusión de tener un gran torneo.

Los sudamericanos lograron en 2014 su mejor actuación histórica, seguida por una floja performance en 2018 y, por último, no logró clasificar a la edición de 2022. Bajo Nestor Lorenzo, la selección recuperó su nivel futbolístico y volvió a consolidarse como una de las mejores de la CONMEBOL, capaz de competir de igual a igual contra otras potencias sudamericana

En la vereda de enfrente tenemos a los asiáticos, debutantes en Copas del Mundo. Dirigidos por Fabio Cannavaro, capitán de la selección italiana campeona del mundo en 2006, gran parte del plantel es desconocido para el público, a excepción de algunos nombres, entre los que destacan el defensa del Manchester City, Abdukodir Khusanov, y el delantero estrella Eldor Shomurodov.

Seguimiento en tiempo real

Estadísticas

Alineaciones

Resumen del partido