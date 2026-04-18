Colorado vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones

El Inter Miami se medirá al Colorado Rapids este fin de semana en la Jornada 8 de la tempoarada regular 2026 de la Major League Soccer desde el Empower Field at Mile High ante un posible lleno de más de 70 espectadores.

Por lo tanto, los dejamos con la información más relevante sobre este encuentro interconferencias entr el cuadro de Colorado y el conjunto de Florida.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro rosado debutará bajo las órdenes de Guillermo Hoyos, luego de la inesperada partida de Javier Mascherano por motivos personales. De esa manera se espera que el equipo ya pueda ganar después de dos juegos seguidos empatando.

Para este partido vemos a la visita llevándose los tres puntos y seguir manteniéndose dentro de los primeros puestos de la Conferencia Este.

Colorado 0-2 Inter Miami

¿A qué hora se juega el Colorado vs Inter Miami?

Ciudad : Denver

: Denver Estadio : Empower Field at Mile High

: Empower Field at Mile High Fecha : sábado 18 de abril

: sábado 18 de abril Hora: 16:30 EE.UU. (Este), 14:30 MX, 21:30 ESP

El Empower Field at Mile High será sede del partido | Jack Goras/ISI Photos/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Colorado e Inter Miami (único partidos)

Colorado : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Inter Miami: 0

Último partido entre ambos: 06/04/24 - Inter Miami 2-2 Colorado - MLS 2025

Últimos 5 partidos

Colorado Inter Miami Colorado Union Omaha 14/04/26 Inter Miami 2-2 NY Red Bulls 11/04/26 Colorado 6-2 Dynamo 11/04/26 Inter Miami 2-2 Austin 04/04/26 Toronto 3-2 Colorado 04/04/26 NYC FC 2-3 Inter Miami 22/03/26 Sporting 1-4 Colorado 21/03/26 Charlotte 0-0 Inter 14/03/26 NYC FC 3-1 Colorado 14/03/26 Nashville SC 0-0 Inter Miami 11/03/26

¿Cómo ver el Colorado vs Inter Miami por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Colorado

The race to history is on 💪



We’ve surpassed 60,000 tickets for our 30th Anniversary Match! pic.twitter.com/fDV7jqf71r — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) April 10, 2026

El Colorado Rapids anunció la venta de más de 60 mil entradas para el partido frente al conjunto de las Garzas, por lo que se espera un lleno total en la visita de Lionel Messi al Empower Field at Mile High de más de 76 mil aficionados.

Se espera que, el astro argentino imponga otro récord histórico de asistencia en uno de los estadios más grandes del país.

Posible alineación de Colorado (4-4-2): Zack Steffen; Kosi Thompson, Lucas Herrington, Rob Holding; Paxten Aaronson, Hamzat Ojediran, Josh Atencio, Wayne Frederick;Dante Sealy, Rafael Navarro y Darren Yapi.

Últimas noticias de Inter Miami

🗣️ Primeras palabras de Guillermo Hoyos como entrenador de Inter Miami CF pic.twitter.com/WosRBkucjm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

Después del anunció de la salida de Javier Macherano de la dirección técnica, el exdirector deportivo, Guillermo Hoyos, dirigió su primera sesión de entrenamiento como el nuevo entrenador principal, con el equipo enfocándose en el próximo partido en Colorado.

Además, dio sus primeras declaraciones acerca del grupo heredado por el 'Jefecito' y su nueva etapa como entrenador del primer equipo.

Posible alineación de Inter Miami (4-2-3-1): Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Sergio Reguilón; Tadeo Allende, Rodrigo de Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia: Lionel Messi y Germán Berterame.