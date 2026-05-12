Comienza la concentración de jugadores fuera de México con selección mexicana

El tramo inicial rumbo a la Copa del Mundo ha iniciado dentro de la selección mexicana. La escuadra nacional ha iniciado concentración con 12 jugadores de la Liga MX que tienen el boleto al Mundial firmado. Los mismos están acompañados de otros ocho nombres que forman parte de los trabajos aunque, sin opciones de ser considerados.

El siguiente movimiento será el arribo de los jugadores nacionales que militan en ligas fuera de México. El mismo ha iniciado. Guillermo Ochoa fue el primero en reportar en el CAR para iniciar con su gira del adiós con la selección mexicana en el que será su sexto y último Mundial.

Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio. 🇲🇽



Hoy comienza mi última concentración.

Pero esta vez la miro distinto.

Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo.



He… pic.twitter.com/r9isoGX6Hq — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) May 11, 2026

Hoy comienza mi última concentración. Pero esta vez la miro distinto: con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y con la misma ilusión de aquel niño que un día soñó con defender este escudo. Guillermo Ochoa

Afirma que vive este último llamado como su estuviese siendo el primero de su carrera.

He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre. Y aún así, cada vez que México llama, algo dentro de mí vuelve a empezar. Guillermo Ochoa

United States v Mexico - Gold Cup 2025: Final | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Más allá de su veteranía, Guillermo se declara listo para competir como el que más.

Quizá el fútbol mide los años, pero la pasión jamás aprendió a contar el tiempo. Estoy en casa. Estoy con mi selección. Y mientras exista una oportunidad de luchar por este país… ahí estará mi alma primero. Guillermo Ochoa

Es clave señalar que Ochoa anunció su llamado por cuenta propia. Esto generó cierto ruido negativo, pues el único jugador de momento ha actuado de tal forma. Siendo el caso, la gente de selección mexicana tuvo que emitir un comunicado horas después anunciado el inicio de las llegadas de los jugadores contemplados fuera del país.