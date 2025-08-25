¿Cómo es el sistema de votación para el Balón de Oro 2025?

El 22 de septiembre, en París, se realizará la esperada ceremonia por todo el mundo del fútbol. La premiación del Balón de Oro es una de las más prestigiosas del deporte y consolida la carrera de un jugador en particular año con año.

El premio individual más prestigioso del fútbol experimentó un cambio histórico en 2022, cuando France Football anunció que el galardón ya no se juzgaría por las hazañas de un jugador durante el año completo.

Así, hace un par de años, Karim Benzema se convirtió en el primer jugador en la historia del Balón de Oro en quedárselo en función de sus actuaciones a lo largo de una temporada.

Los dos más grandes de la época moderna, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, han dominado este premio durante la última década y media, y el primero obtuvo un octavo premio récord en 2023. Sin embargo, hace ya un par de ediciones, ninguno de los dos ha sido nominado para la lista de finalistas del premio.

TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024 | FRANCK FIFE/GettyImages

¿Cómo es el sistema de votación para el Balón de Oro?

El ganador del Balón de Oro lo deciden 100 periodistas de los 100 países miembros mejor clasificados de la FIFA. Cada periodista hace sus cinco primeras selecciones de la lista de 30 futbolistas, y cada clasificación obtiene un valor de puntos / número de votos diferente.

Primero: Seis puntos

Seis puntos Segundo : Cuatro puntos

: Cuatro puntos Tercero : Tres puntos

: Tres puntos Cuarto : Dos puntos

: Dos puntos Quinto: Un punto

El futbolista que acumule más puntos, será el ganador, tanto en la rama femenina como en la varonil.