El ranking de favoritos para ganar el Balón de Oro 2025

La temporada 205/26 ya está en movimiento. Las grandes ligas han comenzado y esta semana tuvimos la primera fecha de la fase de liga de la Champions League.

Tras las primeras emociones, ahorase viene uno de los primeros grandes eventos de la temporada: la premiación del Balón de Oro 2025.

¿Cuándo y dónde se entregará el Balón de Oro 2025?

Se confirmó que la ceremonia del Balón de Oro 2025 se realizará el próximo 22 de septiembre, en París. Allí se entregarán todos los premios entre los que se destacan el BDO masculino y femenino.

Ahora que ya conocemos a los 30 nominados para hacerse con el galardón, les dejamos el ranking de Sports Illustrated Fútbol para la entrega del Balón de Oro 2025:

11. Mo Salah (Liverpool)

Mo Salah (Liverpool) | Mo Salah (Liverpool)

El egipcio está teniendo una temporada de ensueño y el Liverpool lo agradece. Los Reds lograron el título de la Premier League, redondeando una buena campaña.



A pesar de la dolorosa derrota ante el PSG que los dejó afuera de la Champions League, Mo Salah está dejando todo por su equipo. Para felicidad de todos en Anfield Road, el faraón seguirá vistiendo la camiseta roja.

10. Vinicius Junior (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid) | Vinicius Junior (Real Madrid)

Hizo todo en la temporada 2023/24 pero no se le dio por muy poco. La 2024/25 parecía que iba a ser suya pero fue más noticia por las polémicas que por lo que pudo hacer en el terreno de juego. Deberá esperar una temporada más.

9. Kylian Mbappé (Real Madrid)

Real Madrid CF v Borussia Dortmund: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025 | David Ramos/GettyImages

Seguramente es solo cuestión de tiempo que el mejor futbolista de su generación gane el Balón de Oro, ¿verdad? Mbappé ha terminado entre los diez primeros en todos los años desde 2017, con un tercer puesto en 2023, el mejor de su carrera.



La temporada pasada comenzó lenta para el francés del Real Madrid pero luego pudo hacer pié y anotó una buena cantidad de goles.



Sin embargo, no apareció cuando su equipo más lo necesitaba. Afuera de la Champions, chances casi nulas en LaLiga y subcampeones de la Copa del Rey.



Hay que ser justos con el francés: a nivel individual, cumplió. Los goles estuvieron. Pero su equipo no lo acompañó.



A pensar en la 2025/26.

8. Pedri (Barcelona)

pedri | pedri

El nivel que está mostrando Pedri está temporada es de otro planeta. Todos sus compañeros del Barcelona lo destacan como la clave para la excelente temporada que atraviesan los culés.

7. Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

julian alvarez | julian alvarez

La "Araña" la está rompiendo esta temporada. Tras varios años en el City, en donde no pudo hacer pie, el delantero argentino recuperó la sonrisa de la mano del "Cholo" Simeone y el Atlético de Madrid lo agradece.

6. Robert Lewandowski (Barcelona)

lewandowski | lewandowski

La edad no parece importar y Robert lo asiente. Juega y hace jugar. Y también gritar goles. Las lesiones lo afectaron en la recta final de la temporada pero el polaco, de todos modos, tuvo una aportación fundamental.

5. Lautaro Martínez (Inter Milan)

lautaro martínez | lautaro martínez

Lautaro Martínez ha estado en la cúspide de la grandeza durante lo que parece una eternidad, pero las piezas pueden finalmente estar cayendo en su lugar para el argentino en elInter. Sus goles han sido decisivos para que el equipo neroazzurro se proclamase campeón en Italia. Goleador implacable, buscará retomar el legado de Leo Messi.



El "Toro" es clave para el gran presente del neroazzurro, que se clasificó de forma heróica a la final de la Champions League tras superar al Barcelona. Un gol y un penal generado fue el saldo del argentino en el partido de vuelta. Y eso que estaba lesionado.



Solo el PSG logró frenarlos pero nada empaña la gran campaña que tuvieron.

4. Vitinha (PSG)

vitinha champions league | vitinha champions league

El portugués tuvo una temporada brillante con múltiples títulos en el PSG. Su rendimiento en la final de la Champions League fue superlativo y fue clave para la obtención del título por primera vez en la historia del club.

3. Raphinha (Barcelona)

raphinha | raphinha

Raphinha era moneda de cambio de cara a esta temporada pero a base de buenos rendimientos y esfuerzo, se ganó la confianza de propios y extraños, ante la oportunidad de ser subcapitán del equipo.



Goles, asistencias y todo para un gran Barcelona que tuvo una gran temporada: campeones de la Copa del Rey, LaLiga y la Supercopa de España. A nada estuvieron de la final de la Champions League.

2. Lamine Yamal (Barcelona)

lamine yamal | lamine yamal

El cielo es el límite para este joven de apenas 17 años. Lamine Yamal demuestra día a día que nada lo asusta, nada lo incomoda y se florea en el Barça de Flick.La temporada 2024/25 fue extraordinaria para el español que metió goles de todos los colores.



En un virtual desempate con su compañero Raphinha, el marketing de la joven maravilla probablemente incline la balanza a su favor.

1. Ousmane Dembélé (PSG)

dembele | dembele

¿Alguien imaginaba que Ousmane Dembélé iba a tener la temporada que está teniendo? Luis Enrique dirá que sí, pero la realidad es que el francés sorprendió a todos con un rendimiento superlativo.



El PSG ganó la Champions League y el ex Barcelona la rompió en la final. Semanas más tarde, Dembélé siguió con su gran rendimiento en el Mundial de Clubes, vapuleando en la semi al Real Madrid.



Lamentablemente para los parisinos, en la final el Chelsea fue muy superior y se quedó con el título. Sin embargo, el título de la Supercopa de Europa ganado en penales contra el Tottenham le puede sumar puntos.



Habrá que ver si a Dembélé le alcanza para quedarse con el Balón de Oro.

Más información sobre el Balón de Oro 2025: