Tranquilidad en el Inter Miami y el mundo del fútbol luego de que se confirmara que Germán Berterame se encuentra bien y recibió el alta hospitalaria luego de permanecer en observación durante la noche en el Hospital General de Montreal. El club de la MLS publicó el parte médico oficial, donde informó que el delantero presenta lesiones en el hombro izquierdo y en la nariz, y que en los próximos días iniciará el proceso de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos.

La preocupación comenzó durante el encuentro entre las Garzas y el CF Montreal, cuando Berterame recibió un codazo de Efraín Morales dentro del área y se desplomó en el césped. El cuerpo médico ingresó de inmediato para retirarlo en camilla y una ambulancia lo trasladó al hospital para realizar los estudios correspondientes.

German Berterame, Inter Miami | Icon Sportswire/GettyImages

Una vez finalizado el partido, el DT Guillermo Hoyos llevó tranquilidad con un mensaje alentador sobre el estado del atacante argentino nacionalizado mexicano. "Lo que le pasó a Germán fue un golpe muy, muy duro. En cuanto a la jugada, es obvio que hubo un codazo, por eso se pitó penal. Cayó al suelo inconsciente. Gracias a Dios se está recuperando bien. Está consciente y su familia está al tanto de todo y tranquila. Lo importante es que está bien", expresó.

El técnico también recordó cómo vivió el plantel los minutos posteriores al accidente y destacó la rápida asistencia médica que recibió el delantero. "Nos impactó a todos porque no sabíamos qué hacer. Fue un momento de gran desesperación y profunda tristeza, porque iba mucho más allá del resultado y del fútbol. Se trata de una vida humana. Eso es lo que importa", manifestó.

UN COMPAÑERO DE MESSI SALIÓ EN AMBULANCIA TRAS UN GOLPAZO



Germán Berterame sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el triunfo 1-0 de Inter Miami sobre Montreal y fue trasladado a un hospital para realizarse estudios. El delantero quedó inmovilizado en el campo antes de… pic.twitter.com/8qqCsVxy7D — Clarín (@clarincom) July 26, 2026

Durante el encuentro, Luis Suárez convirtió el penal sancionado por la infracción sobre Berterame y celebró el gol levantando la camiseta de su compañero junto al resto del plantel.

El parte médico de Berterame tras recibir un fuerte choque

A través de sus redes sociales, el Inter Miami compartió el parte médico de su futbolista. El club informó que Berterame se encuentra bien y que fue dado de alta este domingo tras haber pasado la noche en observación en el hospital.

Las Garzas señalaron que Berterame sufrió lesiones en el hombro y la nariz después del fuerte choque que sufrió durante el partido ante Montreal. El delantero argentino naturalizado mexicano comenzará su rehabilitación en los próximos días y su reincorporación a los trabajos del club dependerá de su evolución.