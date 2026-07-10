¿Cómo está Mbappé? La estrella de Francia actualizó su estado físico tras el golpe ante Marruecos

Kylian Mbappé se apresuró a restar importancia a cualquier preocupación por su lesión, a pesar de haber tenido que abandonar cojeando el partido de cuartos de final del Mundial 2026 que Francia le ganó a Marruecos el jueves.

El talentoso jugador del Real Madrid es uno de los hombres a marcar este verano. Didier Deschamps admitió que asignó a dos jugadores la tarea de proteger al capitán durante los últimos minutos de un encuentro particularmente intenso contra Paraguay en los octavos de final. Marruecos no fue tan agresivo, pero Mbappé tampoco salió completamente ileso.

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

Issa Diop, excompañero de Mbappé en las selecciones juveniles de Francia , fue superado por la velocidad de los pies del delantero a mediados de la segunda parte y lo dejó inconsciente. El jugador de 27 años permaneció en el campo durante otros 15 minutos, asistiendo a Ousmane Dembélé en el gol que selló la victoria para Francia, antes de desplomarse sobre el césped en el centro del campo.

No había ni un solo jugador cerca de Mbappé cuando este cayó de espaldas en el círculo central, lo que provocó una interrupción del juego para que pudiera ser sustituido por el delantero del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta.

Marruecos no logró generar peligro durante esos últimos 15 minutos , pero ver a Mbappé tener que abandonar el campo fue mucho más alarmante. Afortunadamente, esas preocupaciones se disiparon rápidamente.

¿Qué lesión tiene Kylian Mbappé?

“Estoy bien; recibí un golpe en el tobillo, pero estoy bien”, declaró Mbappé al medio francés M6 poco después del pitido final. “JP [Mateta] estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos 15 minutos”.

Al parecer, la lesión se produjo durante ese rápido giro para alejarse de Diop en la segunda mitad. Si bien el choque fue claramente doloroso —Deschamps lo confirmó después del partido—, Mbappé podría haber sufrido lesiones mucho más graves.

FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MAR | FRANCK FIFE/GettyImages

El resistente delantero francés sufrió una temporada bastante plagada de lesiones con el Real Madrid, aunque su principal queja era un persistente problema de rodilla. Este problema en concreto —con el que Mbappé siguió jugando durante un invierno muy duro— se vio agravado por el hecho de que, según se informa, el departamento médico del club escaneó la rodilla equivocada al evaluar inicialmente la lesión.

Quizás convendría a Mbappé buscar un rotulador permanente para asegurarse de que se examine el tobillo correcto.

¿Estará Kylian Mbappé en condiciones de jugar la semifinal del Mundial 2026 con Francia?

Mbappé no contempló ni por un segundo la posibilidad de perderse la semifinal de Francia contra Bélgica o España . El veloz delantero tiene cinco días para prepararse para el partido en Dallas, tiempo suficiente para recuperarse de este golpe.

Naturalmente, esto son malas noticias para cualquier rival que se enfrente a Mbappé en este estado de forma. El máximo goleador de este verano ostenta la impresionante cifra de 20 goles en 20 partidos de la Copa del Mundo. El eterno rompedor de récords es el hombre de las grandes ocasiones, habiendo marcado el gol de la victoria en ocho ocasiones diferentes del torneo, más que ningún otro jugador en los 96 años de historia de la competición.