¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 si no hubiera VAR?
La jornada 20 de LaLiga tuvo grandes emociones y resultados sorprendentes, con el hattrick de Muriqi como uno de los puntos altos de la fecha en la que el FC Barcelona perdió su gran seguidilla de victorias a manos de la Real Sociedad en el Reale Arena.
En los encuentros de este fin de semana, el VAR fue protagonista sin dudas con tres intervenciones en el partido del FCB y una variedad de aparición en el resto de los cotejos. En el choque en Anoeta, por ejemplo, canceló un penal en favor del equipo de Hansi Flick por un fuera de juego, en una decisión que podría haber torcido el rumbo del encuentro.
En favor del Mallorca falló dos penaltis que Vedat Muriqi los convirtió en gol, mientras que en el duelo entre Espanyol y Girona hizo repetir un penalti parado por Dmitrovic por adelantamiento. En Osasuna - Oviedo intentó, sin éxito, revertir la decisión del árbitro de campo de un penalti no sancionado, mientras que en Celta - Rayo Vallecano decretó la expulsión de Nobel Mendy.
¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2025/26 sin el VAR?
Tabla con VAR
Puntos
Tabla sin VAR
Puntos
FC Barcelona
49
FC Barcelona
50
Real Madrid
48
Real Madrid
50
Villarreal
41
Atlético de Madrid
41
Atlético de Madrid
41
Villarreal
39
Espanyol
34
Real Betis
34
Real Betis
32
Espanyol
33
Celta de Vigo
32
Celta de Vigo
31
Real Sociedad
24
Real Sociedad
27
Athletic Club
24
Elche
25
Girona
24
Rayo Vallecano
23
Elche
23
Osasuna
22
Osasuna
22
Mallorca
22
Rayo Vallecano
22
Athletic Club
21
Mallorca
21
Getafe
21
Getafe
21
Girona
21
Sevilla
20
Valencia
20
Valencia
20
Alavés
18
Alavés
19
Sevilla
17
Levante
14
Oviedo
14
Oviedo
13
Levante
13
A la hora de comparar las tablas, el gran beneficiado parece ser el Athletic Club, que bajaría del octavo puesto al décimo tercero sin la aparición de la tecnología en los partidos. La cima estaría compartida entre el Real Madrid y el FC Barcelona, aunque con poca diferencia de puntos respecto del escenario actual.
Sin VAR, el Atlético de Madrid le arrebataría el tercer puesto de la tabla al Villarreal y el Real Betis se metería en puestos de UEFA Europa League, marginando al Espanyol a la zona de acceso a la UEFA Conference League, en una temporada extraordinaria para los Periquitos. En la lucha por la permanencia, el Real Oviedo adelantaría al Levante y quedaría a tres puntos de la salvación momentánea.
