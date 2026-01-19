¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 si no hubiera VAR?

La jornada 20 de LaLiga tuvo grandes emociones y resultados sorprendentes, con el hattrick de Muriqi como uno de los puntos altos de la fecha en la que el FC Barcelona perdió su gran seguidilla de victorias a manos de la Real Sociedad en el Reale Arena.

En los encuentros de este fin de semana, el VAR fue protagonista sin dudas con tres intervenciones en el partido del FCB y una variedad de aparición en el resto de los cotejos. En el choque en Anoeta, por ejemplo, canceló un penal en favor del equipo de Hansi Flick por un fuera de juego, en una decisión que podría haber torcido el rumbo del encuentro.

En favor del Mallorca falló dos penaltis que Vedat Muriqi los convirtió en gol, mientras que en el duelo entre Espanyol y Girona hizo repetir un penalti parado por Dmitrovic por adelantamiento. En Osasuna - Oviedo intentó, sin éxito, revertir la decisión del árbitro de campo de un penalti no sancionado, mientras que en Celta - Rayo Vallecano decretó la expulsión de Nobel Mendy.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2025/26 sin el VAR?

Tabla con VAR Puntos Tabla sin VAR Puntos FC Barcelona 49 FC Barcelona 50 Real Madrid 48 Real Madrid 50 Villarreal 41 Atlético de Madrid 41 Atlético de Madrid 41 Villarreal 39 Espanyol 34 Real Betis 34 Real Betis 32 Espanyol 33 Celta de Vigo 32 Celta de Vigo 31 Real Sociedad 24 Real Sociedad 27 Athletic Club 24 Elche 25 Girona 24 Rayo Vallecano 23 Elche 23 Osasuna 22 Osasuna 22 Mallorca 22 Rayo Vallecano 22 Athletic Club 21 Mallorca 21 Getafe 21 Getafe 21 Girona 21 Sevilla 20 Valencia 20 Valencia 20 Alavés 18 Alavés 19 Sevilla 17 Levante 14 Oviedo 14 Oviedo 13 Levante 13

A la hora de comparar las tablas, el gran beneficiado parece ser el Athletic Club, que bajaría del octavo puesto al décimo tercero sin la aparición de la tecnología en los partidos. La cima estaría compartida entre el Real Madrid y el FC Barcelona, aunque con poca diferencia de puntos respecto del escenario actual.

Sin VAR, el Atlético de Madrid le arrebataría el tercer puesto de la tabla al Villarreal y el Real Betis se metería en puestos de UEFA Europa League, marginando al Espanyol a la zona de acceso a la UEFA Conference League, en una temporada extraordinaria para los Periquitos. En la lucha por la permanencia, el Real Oviedo adelantaría al Levante y quedaría a tres puntos de la salvación momentánea.