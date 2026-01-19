Sports Illustrated Fútbol

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 si no hubiera VAR?

En este ejercicio ficticio habría igualdad en el primer puesto.
Bruno Pernigotti|
Atletico de Madrid v RC Celta de Vigo - La Liga EA Sports
Atletico de Madrid v RC Celta de Vigo - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La jornada 20 de LaLiga tuvo grandes emociones y resultados sorprendentes, con el hattrick de Muriqi como uno de los puntos altos de la fecha en la que el FC Barcelona perdió su gran seguidilla de victorias a manos de la Real Sociedad en el Reale Arena.

En los encuentros de este fin de semana, el VAR fue protagonista sin dudas con tres intervenciones en el partido del FCB y una variedad de aparición en el resto de los cotejos. En el choque en Anoeta, por ejemplo, canceló un penal en favor del equipo de Hansi Flick por un fuera de juego, en una decisión que podría haber torcido el rumbo del encuentro.

En favor del Mallorca falló dos penaltis que Vedat Muriqi los convirtió en gol, mientras que en el duelo entre Espanyol y Girona hizo repetir un penalti parado por Dmitrovic por adelantamiento. En Osasuna - Oviedo intentó, sin éxito, revertir la decisión del árbitro de campo de un penalti no sancionado, mientras que en Celta - Rayo Vallecano decretó la expulsión de Nobel Mendy.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2025/26 sin el VAR?

Tabla con VAR

Puntos

Tabla sin VAR

Puntos

FC Barcelona

49

FC Barcelona

50

Real Madrid

48

Real Madrid

50

Villarreal

41

Atlético de Madrid

41

Atlético de Madrid

41

Villarreal

39

Espanyol

34

Real Betis

34

Real Betis

32

Espanyol

33

Celta de Vigo

32

Celta de Vigo

31

Real Sociedad

24

Real Sociedad

27

Athletic Club

24

Elche

25

Girona

24

Rayo Vallecano

23

Elche

23

Osasuna

22

Osasuna

22

Mallorca

22

Rayo Vallecano

22

Athletic Club

21

Mallorca

21

Getafe

21

Getafe

21

Girona

21

Sevilla

20

Valencia

20

Valencia

20

Alavés

18

Alavés

19

Sevilla

17

Levante

14

Oviedo

14

Oviedo

13

Levante

13

A la hora de comparar las tablas, el gran beneficiado parece ser el Athletic Club, que bajaría del octavo puesto al décimo tercero sin la aparición de la tecnología en los partidos. La cima estaría compartida entre el Real Madrid y el FC Barcelona, aunque con poca diferencia de puntos respecto del escenario actual.

Sin VAR, el Atlético de Madrid le arrebataría el tercer puesto de la tabla al Villarreal y el Real Betis se metería en puestos de UEFA Europa League, marginando al Espanyol a la zona de acceso a la UEFA Conference League, en una temporada extraordinaria para los Periquitos. En la lucha por la permanencia, el Real Oviedo adelantaría al Levante y quedaría a tres puntos de la salvación momentánea.

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol