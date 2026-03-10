¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 27 si no hubiera VAR?

La actividad de la jornada 27 de LaLiga tuvo grandes partidos y el FC Barcelona se afianzó nuevamente en la cima de la tabla de posiciones, con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, que es su más inmediato perseguidor.

En esta fecha, el VAR tuvo algunas apariciones en partidos en la lucha por la permanencia: convalidó el gol de Joel Roca en el duelo entre Levante y Girona, que le dio a los de Cataluña un valioso punto ante los valencianos.

Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En la próxima jornada, el FC Barcelona recibirá al Sevilla entre los dos duelos de UEFA Champions League ante el Newcastle, mientras que el Real Madrid hará de local ante el Elche con un ojo en la serie con el Manchester City. El compromiso entre Rayo Vallecano y Levante será uno de los más atractivos en lo que respecta a la lucha por la permanencia en la máxima categoría.

Club Puntos con VAR Club Puntos sin VAR FC Barcelona 67 FC Barcelona 68 Real Madrid 63 Real Madrid 68 Atlético de Madrid 54 Atlético de Madrid 55 Villarreal 54 Villarreal 53 Real Betis 43 Real Betis 43 Celta de Vigo 40 Celta de Vigo 41 Espanyol 37 Real Sociedad 38 Real Sociedad 35 Espanyol 36 Getafe 35 Getafe 33 Athletic Club 35 Valencia 32 Osasuna 34 Athletic Club 32 Valencia 32 Osasuna 31 Rayo Vallecano 31 Rayo Vallecano 31 Sevilla 31 Elche 28 Girona 31 Alavés 28 Alavés 27 Sevilla 27 Elche 26 Girona 27 RCD Mallorca 25 RCD Mallorca 26 Levante 22 Levante 23 Real Oviedo 18 Real Oviedo 18

Sin la tecnología, tanto en los puestos de clasificación a copas internacionales como en lugares de descenso no habría variantes, aunque el RCD Mallorca estaría a un punto de la salvación si no fuera por la intervención del VAR. Junto con ellos, tanto Levante como el Real Oviedo están en zona de pérdida de categoría. El Elche ganaría algunos puestos si no fuera por la tecnología.

El Real Betis entraría en la UEFA Europa League y el Celta de Vigo haría lo propio en la UEFA Conference League con estos puestos momentáneos, ya ambos muy lejos de mejorar esos puestos por la diferencia abismal de puntos con los de arriba, aunque podrían ingresar si la Orejona se suma a las vitrinas de algún club español. El Atlético de Madrid y el Villarreal acompañarían al Real Madrid y el FC Barcelona a la edición 2026/27 de la UEFA Champions League.

