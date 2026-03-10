¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 27 si no hubiera VAR?
La actividad de la jornada 27 de LaLiga tuvo grandes partidos y el FC Barcelona se afianzó nuevamente en la cima de la tabla de posiciones, con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, que es su más inmediato perseguidor.
En esta fecha, el VAR tuvo algunas apariciones en partidos en la lucha por la permanencia: convalidó el gol de Joel Roca en el duelo entre Levante y Girona, que le dio a los de Cataluña un valioso punto ante los valencianos.
En la próxima jornada, el FC Barcelona recibirá al Sevilla entre los dos duelos de UEFA Champions League ante el Newcastle, mientras que el Real Madrid hará de local ante el Elche con un ojo en la serie con el Manchester City. El compromiso entre Rayo Vallecano y Levante será uno de los más atractivos en lo que respecta a la lucha por la permanencia en la máxima categoría.
Club
Puntos con VAR
Club
Puntos sin VAR
FC Barcelona
67
FC Barcelona
68
Real Madrid
63
Real Madrid
68
Atlético de Madrid
54
Atlético de Madrid
55
Villarreal
54
Villarreal
53
Real Betis
43
Real Betis
43
Celta de Vigo
40
Celta de Vigo
41
Espanyol
37
Real Sociedad
38
Real Sociedad
35
Espanyol
36
Getafe
35
Getafe
33
Athletic Club
35
Valencia
32
Osasuna
34
Athletic Club
32
Valencia
32
Osasuna
31
Rayo Vallecano
31
Rayo Vallecano
31
Sevilla
31
Elche
28
Girona
31
Alavés
28
Alavés
27
Sevilla
27
Elche
26
Girona
27
RCD Mallorca
25
RCD Mallorca
26
Levante
22
Levante
23
Real Oviedo
18
Real Oviedo
18
Sin la tecnología, tanto en los puestos de clasificación a copas internacionales como en lugares de descenso no habría variantes, aunque el RCD Mallorca estaría a un punto de la salvación si no fuera por la intervención del VAR. Junto con ellos, tanto Levante como el Real Oviedo están en zona de pérdida de categoría. El Elche ganaría algunos puestos si no fuera por la tecnología.
El Real Betis entraría en la UEFA Europa League y el Celta de Vigo haría lo propio en la UEFA Conference League con estos puestos momentáneos, ya ambos muy lejos de mejorar esos puestos por la diferencia abismal de puntos con los de arriba, aunque podrían ingresar si la Orejona se suma a las vitrinas de algún club español. El Atlético de Madrid y el Villarreal acompañarían al Real Madrid y el FC Barcelona a la edición 2026/27 de la UEFA Champions League.
MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo