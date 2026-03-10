Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 27 si no hubiera VAR?

El empate se mantendría en la cima de la tabla de posiciones si no fuera por la intervención de la tecnología.
Ca Osasuna V Rcd Mallorca - Laliga Ea Sports
Ca Osasuna V Rcd Mallorca - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

La actividad de la jornada 27 de LaLiga tuvo grandes partidos y el FC Barcelona se afianzó nuevamente en la cima de la tabla de posiciones, con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, que es su más inmediato perseguidor.

En esta fecha, el VAR tuvo algunas apariciones en partidos en la lucha por la permanencia: convalidó el gol de Joel Roca en el duelo entre Levante y Girona, que le dio a los de Cataluña un valioso punto ante los valencianos.

Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA Sports
Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En la próxima jornada, el FC Barcelona recibirá al Sevilla entre los dos duelos de UEFA Champions League ante el Newcastle, mientras que el Real Madrid hará de local ante el Elche con un ojo en la serie con el Manchester City. El compromiso entre Rayo Vallecano y Levante será uno de los más atractivos en lo que respecta a la lucha por la permanencia en la máxima categoría.

Club

Puntos con VAR

Club

Puntos sin VAR

FC Barcelona

67

FC Barcelona

68

Real Madrid

63

Real Madrid

68

Atlético de Madrid

54

Atlético de Madrid

55

Villarreal

54

Villarreal

53

Real Betis

43

Real Betis

43

Celta de Vigo

40

Celta de Vigo

41

Espanyol

37

Real Sociedad

38

Real Sociedad

35

Espanyol

36

Getafe

35

Getafe

33

Athletic Club

35

Valencia

32

Osasuna

34

Athletic Club

32

Valencia

32

Osasuna

31

Rayo Vallecano

31

Rayo Vallecano

31

Sevilla

31

Elche

28

Girona

31

Alavés

28

Alavés

27

Sevilla

27

Elche

26

Girona

27

RCD Mallorca

25

RCD Mallorca

26

Levante

22

Levante

23

Real Oviedo

18

Real Oviedo

18

Sin la tecnología, tanto en los puestos de clasificación a copas internacionales como en lugares de descenso no habría variantes, aunque el RCD Mallorca estaría a un punto de la salvación si no fuera por la intervención del VAR. Junto con ellos, tanto Levante como el Real Oviedo están en zona de pérdida de categoría. El Elche ganaría algunos puestos si no fuera por la tecnología.

El Real Betis entraría en la UEFA Europa League y el Celta de Vigo haría lo propio en la UEFA Conference League con estos puestos momentáneos, ya ambos muy lejos de mejorar esos puestos por la diferencia abismal de puntos con los de arriba, aunque podrían ingresar si la Orejona se suma a las vitrinas de algún club español. El Atlético de Madrid y el Villarreal acompañarían al Real Madrid y el FC Barcelona a la edición 2026/27 de la UEFA Champions League.

BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

