¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 al final de la jornada 4 si no hubiera VAR?

La cuarta jornada de LaLiga 2026/27 dejó nuevamente al VAR como uno de los grandes protagonistas. Dos decisiones tomadas a partir de la revisión de jugadas tuvieron incidencia directa en los resultados y, por consecuencia, también alterarían la clasificación si el sistema de videoarbitraje no hubiera intervenido.

El escenario alternativo mantiene al FC Barcelona como líder, tras la lícita victoria por 5-0 ante el Valencia, aunque el Real Madrid se acercaría a los azulgranas. La diferencia entre ambos sería de apenas dos puntos, mientras que el Alavés y el Atlético de Madrid completarían los primeros puestos.

Dos partidos que cambiarían de resultado

La principal diferencia se produciría en Real Betis vs. Real Madrid: el encuentro terminó con triunfo del conjunto verdiblanco por 1-0, pero sin la intervención del VAR el marcador habría sido 1-1 debido a un gol anulado por fuera de juego. Ese cambio supondría que el equipo de José Mourinho sumara un punto más y escalara hasta la segunda posición.

También habría modificaciones en el encuentro del Espanyol ante el Sevilla; el cuadro perico se impuso 1-0, aunque un tanto posteriormente invalidado por posición adelantada habría cambiado el resultado a un 2-1. De esta manera, el conjunto de Manolo González sumaría dos puntos adicionales en esta clasificación alternativa y los blanquirrojos perderían uno.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2026/27 sin el VAR?

Tabla con VAR Puntos Tabla sin VAR Puntos FC Barcelona 12 FC Barcelona 12 Alavés 10 Real Madrid 10 Real Madrid 9 Alavés 9 Real Betis 9 Atlético de Madrid 9 Deportivo La Coruña 8 Deportivo La Coruña 8 Atlético de Madrid 7 Real Betis 7 Sevilla 7 Rayo Vallecano 6 Osasuna 7 Sevilla 6 Real Sociedad 7 Espanyol 6 Athletic Club 6 Athletic Club 6 Levante 5 Getafe 6 Espanyol 4 Levante 5 Racing de Santander 4 Osasuna 4 Rayo Vallecano 4 Racing de Santander 3 Getafe 4 Villarreal 3 Celta de Vigo 3 Real Sociedad 3 Villarreal 2 Málaga 2 Málaga 2 Valencia FC 1 Elche 1 Celta de Vigo 1 Valencia FC 1 Elche 1

Una tabla todavía condicionada por pocas jornadas

Con apenas cuatro fechas disputadas, las diferencias todavía son reducidas y cualquier decisión arbitral puede tener un impacto importante en la parte alta y baja.

Players of FC Barcelona are seen in action posing for a team | SOPA Images/GettyImages

El Barcelona, en cualquier caso, conservaría el primer lugar con pleno de victorias, mientras que el Real Madrid sería el principal beneficiado por la ausencia del VAR y pasaría de la tercera a la segunda posición gracias a un punto más, mientras que el Atlético de Madrid también subiría dos puestos.

En el otro extremo, la Real Sociedad sería uno de los equipos más perjudicados y caería siete posiciones.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA