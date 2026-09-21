¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 al final de la jornada 7 si no hubiera VAR?
La jornada 7 de LaLiga tuvo grandísimas emociones y la tabla varió en los puestos de arriba, con el Real Madrid cayendo en el Atlético de Madrid por 2-1 en el Metropolitano con una actuación cuestionable del árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias. Por su parte, el FC Barcelona le ganó 3-1 a domicilio al Sevilla.
El VAR estuvo en el centro de la polémica este fin de semana, principalmente por su actuación en el Derbi de Madrid: cobró con justicia el penal de Huijsen sobre Giuliano Simeone que Grimaldo cambió por gol, pero pasó por alto dos tarjetas rojas sobre Lee Kang-In y Cristian Romero.
En la próxima jornada, el FC Barcelona recibirá al Getafe en el Spotify Camp Nou, mientras que el Real Madrid hará lo propio en el Bernabéu contra el Villarreal, que actualmente está noveno. El Atlético de Madrid, que se coló segundo, visita al Alavés y el Real Betis, tercero en la clasificación, recibe al Osasuna en La Cartuja.
¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2026/27 sin el VAR?
Tabla con VAR
Puntos
Tabla sin VAR
Puntos
FC Barcelona
21
FC Barcelona
21
Atlético de Madrid
16
Atlético de Madrid
18
Real Betis
16
Real Madrid
16
Real Madrid
15
Sevilla
12
Sevilla
13
Alavés
10
Alavés
11
Villarreal
10
Deportivo La Coruña
10
Deportivo La Coruña
10
Real Sociedad
10
Getafe
10
Villarreal
8
Real Betis
10
Athletic Club
8
Real Sociedad
10
Getafe
8
Rayo Vallecano
10
Rayo Vallecano
8
Espanyol
9
Osasuna
8
Athletic Club
8
Celta de Vigo
7
Celta de Vigo
7
Espanyol
7
Racing de Santander
6
Racing de Santander
7
Levante
5
Levante
5
Elche
5
Elche
5
Osasuna
5
Valencia
4
Valencia
4
Málaga
3
Málaga
3
A pesar del gran fallo del VAR en el Derbi, el Atlético permanecería segundo y el Real Madrid, en vez de estar cuarto, se ubicaría tercero. El que más puestos bajaría sin la existencia del sistema tecnológico sería el Real Betis, que pasaría del tercer al noveno puesto, con una quita hipotética de seis puntos.
El FC Barcelona no tiene grandes problemas, ya que seguiría con puntaje ideal y un rendimiento aplastante con o sin la tecnología. Sin VAR, el Villarreal se estaría metiendo en Europa.
Además, sin la tecnología el Osasuna estaría en puestos de descenso junto al Málaga y el Valencia, que repiten en las dos tablas. En la realidad es el Elche el que está en zona de pérdida de categoría en lugar de los de Pamplona.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo