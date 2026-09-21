¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 al final de la jornada 7 si no hubiera VAR?

La jornada 7 de LaLiga tuvo grandísimas emociones y la tabla varió en los puestos de arriba, con el Real Madrid cayendo en el Atlético de Madrid por 2-1 en el Metropolitano con una actuación cuestionable del árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias. Por su parte, el FC Barcelona le ganó 3-1 a domicilio al Sevilla.

El VAR estuvo en el centro de la polémica este fin de semana, principalmente por su actuación en el Derbi de Madrid: cobró con justicia el penal de Huijsen sobre Giuliano Simeone que Grimaldo cambió por gol, pero pasó por alto dos tarjetas rojas sobre Lee Kang-In y Cristian Romero.

José Mourinho no se guardó nada en la conferencia de prensa y "felicitó" al Comité de Designación Arbitral 🫣. pic.twitter.com/19xLURekFl — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 20, 2026

En la próxima jornada, el FC Barcelona recibirá al Getafe en el Spotify Camp Nou, mientras que el Real Madrid hará lo propio en el Bernabéu contra el Villarreal, que actualmente está noveno. El Atlético de Madrid, que se coló segundo, visita al Alavés y el Real Betis, tercero en la clasificación, recibe al Osasuna en La Cartuja.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2026/27 sin el VAR?

Tabla con VAR Puntos Tabla sin VAR Puntos FC Barcelona 21 FC Barcelona 21 Atlético de Madrid 16 Atlético de Madrid 18 Real Betis 16 Real Madrid 16 Real Madrid 15 Sevilla 12 Sevilla 13 Alavés 10 Alavés 11 Villarreal 10 Deportivo La Coruña 10 Deportivo La Coruña 10 Real Sociedad 10 Getafe 10 Villarreal 8 Real Betis 10 Athletic Club 8 Real Sociedad 10 Getafe 8 Rayo Vallecano 10 Rayo Vallecano 8 Espanyol 9 Osasuna 8 Athletic Club 8 Celta de Vigo 7 Celta de Vigo 7 Espanyol 7 Racing de Santander 6 Racing de Santander 7 Levante 5 Levante 5 Elche 5 Elche 5 Osasuna 5 Valencia 4 Valencia 4 Málaga 3 Málaga 3

A pesar del gran fallo del VAR en el Derbi, el Atlético permanecería segundo y el Real Madrid, en vez de estar cuarto, se ubicaría tercero. El que más puestos bajaría sin la existencia del sistema tecnológico sería el Real Betis, que pasaría del tercer al noveno puesto, con una quita hipotética de seis puntos.

El FC Barcelona no tiene grandes problemas, ya que seguiría con puntaje ideal y un rendimiento aplastante con o sin la tecnología. Sin VAR, el Villarreal se estaría metiendo en Europa.

Además, sin la tecnología el Osasuna estaría en puestos de descenso junto al Málaga y el Valencia, que repiten en las dos tablas. En la realidad es el Elche el que está en zona de pérdida de categoría en lugar de los de Pamplona.

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