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¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 al final de la jornada 7 si no hubiera VAR?

El sistema quedó en el ojo de la tormenta en el Derbi de Madrid entre el Real y Atlético.
Bruno Pernigotti|
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

La jornada 7 de LaLiga tuvo grandísimas emociones y la tabla varió en los puestos de arriba, con el Real Madrid cayendo en el Atlético de Madrid por 2-1 en el Metropolitano con una actuación cuestionable del árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias. Por su parte, el FC Barcelona le ganó 3-1 a domicilio al Sevilla.

El VAR estuvo en el centro de la polémica este fin de semana, principalmente por su actuación en el Derbi de Madrid: cobró con justicia el penal de Huijsen sobre Giuliano Simeone que Grimaldo cambió por gol, pero pasó por alto dos tarjetas rojas sobre Lee Kang-In y Cristian Romero.

En la próxima jornada, el FC Barcelona recibirá al Getafe en el Spotify Camp Nou, mientras que el Real Madrid hará lo propio en el Bernabéu contra el Villarreal, que actualmente está noveno. El Atlético de Madrid, que se coló segundo, visita al Alavés y el Real Betis, tercero en la clasificación, recibe al Osasuna en La Cartuja.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2026/27 sin el VAR?

Tabla con VAR

Puntos

Tabla sin VAR

Puntos

FC Barcelona

21

FC Barcelona

21

Atlético de Madrid

16

Atlético de Madrid

18

Real Betis

16

Real Madrid

16

Real Madrid

15

Sevilla

12

Sevilla

13

Alavés

10

Alavés

11

Villarreal

10

Deportivo La Coruña

10

Deportivo La Coruña

10

Real Sociedad

10

Getafe

10

Villarreal

8

Real Betis

10

Athletic Club

8

Real Sociedad

10

Getafe

8

Rayo Vallecano

10

Rayo Vallecano

8

Espanyol

9

Osasuna

8

Athletic Club

8

Celta de Vigo

7

Celta de Vigo

7

Espanyol

7

Racing de Santander

6

Racing de Santander

7

Levante

5

Levante

5

Elche

5

Elche

5

Osasuna

5

Valencia

4

Valencia

4

Málaga

3

Málaga

3

A pesar del gran fallo del VAR en el Derbi, el Atlético permanecería segundo y el Real Madrid, en vez de estar cuarto, se ubicaría tercero. El que más puestos bajaría sin la existencia del sistema tecnológico sería el Real Betis, que pasaría del tercer al noveno puesto, con una quita hipotética de seis puntos.

El FC Barcelona no tiene grandes problemas, ya que seguiría con puntaje ideal y un rendimiento aplastante con o sin la tecnología. Sin VAR, el Villarreal se estaría metiendo en Europa.

Además, sin la tecnología el Osasuna estaría en puestos de descenso junto al Málaga y el Valencia, que repiten en las dos tablas. En la realidad es el Elche el que está en zona de pérdida de categoría en lugar de los de Pamplona.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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