¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga según la IA?
LaLiga continúa su ruta rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona sigue afianzándose como candidato tanto para la gente, como para los especialistas y la inteligencia artificial.
En este último ítem, la supercomputadora de Opta actualizó su tabla de puntos esperados y el equipo de Hansi Flick se sitúa en la cima de la eventual clasificación final con 90.07 puntos, seguido del Real Madrid con 86.47 unidades. Más atrás aparecen el Atlético de Madrid y el Villarreal, aunque a más de diez unidades eventuales del segundo.
Real Betis, Espanyol de Barcelona, Celta de Vigo, Real Sociedad, Osasuna y Athletic Club completan el top 10 de la temporada.
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
FC Barcelona
55
90.07
2°
Real Madrid
54
86.47
3°
Atlético de Madrid
45
75.13
4°
Villarreal
42
69.01
5°
Real Betis
35
60.20
6°
Espanyol
34
52.70
7°
Celta de Vigo
33
55.96
8°
Real Sociedad
28
50.78
9°
Osasuna
26
46.66
10°
Alavés
25
44.92
11°
Athletic Club
25
46.84
12°
Girona
25
42.24
13°
Elche
24
41.62
14°
RCD Mallorca
24
43.77
15°
Sevilla
24
41.76
16°
Valencia
23
42.70
17°
Getafe
23
40.38
18°
Rayo Vallecano
22
42.13
19°
Levante
18
37.92
20°
Real Oviedo
16
32.10
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Rayo Vallecano, Levante y Real Oviedo, con Elche y Sevilla salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasficaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.
Actualmente, el FC Barcelona es el líder de la tabla de posiciones con 55 puntos, superando por uno al Real Madrid culminada la fecha 22 de la competencia. En la próxima jornada, los dirigidos por Hansi Flick serán protagonistas en casa recibiendo la visita del RCD Mallorca el sábado, mientras que el domingo le tocará al Real Madrid visitar al Valencia. Además, Real Oviedo y Rayo Vallecano tendrán un duelo imperdible y clave en la lucha por la permanencia en la máxima categoría.
El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 18/29 tras gritar campeón en la 17/18. Desde allí, fue pura alternancia entre el Culé y el Real Madrid, salvo por la irrupción del Atlético de Madrid en la temporada 2020/21, la campaña afectada por la pandemia de COVID-19.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo