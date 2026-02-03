¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga según la IA?

LaLiga continúa su ruta rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona sigue afianzándose como candidato tanto para la gente, como para los especialistas y la inteligencia artificial.

En este último ítem, la supercomputadora de Opta actualizó su tabla de puntos esperados y el equipo de Hansi Flick se sitúa en la cima de la eventual clasificación final con 90.07 puntos, seguido del Real Madrid con 86.47 unidades. Más atrás aparecen el Atlético de Madrid y el Villarreal, aunque a más de diez unidades eventuales del segundo.

FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Quality Sport Images/GettyImages

Real Betis, Espanyol de Barcelona, Celta de Vigo, Real Sociedad, Osasuna y Athletic Club completan el top 10 de la temporada.

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados 1° FC Barcelona 55 90.07 2° Real Madrid 54 86.47 3° Atlético de Madrid 45 75.13 4° Villarreal 42 69.01 5° Real Betis 35 60.20 6° Espanyol 34 52.70 7° Celta de Vigo 33 55.96 8° Real Sociedad 28 50.78 9° Osasuna 26 46.66 10° Alavés 25 44.92 11° Athletic Club 25 46.84 12° Girona 25 42.24 13° Elche 24 41.62 14° RCD Mallorca 24 43.77 15° Sevilla 24 41.76 16° Valencia 23 42.70 17° Getafe 23 40.38 18° Rayo Vallecano 22 42.13 19° Levante 18 37.92 20° Real Oviedo 16 32.10

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Rayo Vallecano, Levante y Real Oviedo, con Elche y Sevilla salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasficaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.

Actualmente, el FC Barcelona es el líder de la tabla de posiciones con 55 puntos, superando por uno al Real Madrid culminada la fecha 22 de la competencia. En la próxima jornada, los dirigidos por Hansi Flick serán protagonistas en casa recibiendo la visita del RCD Mallorca el sábado, mientras que el domingo le tocará al Real Madrid visitar al Valencia. Además, Real Oviedo y Rayo Vallecano tendrán un duelo imperdible y clave en la lucha por la permanencia en la máxima categoría.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 18/29 tras gritar campeón en la 17/18. Desde allí, fue pura alternancia entre el Culé y el Real Madrid, salvo por la irrupción del Atlético de Madrid en la temporada 2020/21, la campaña afectada por la pandemia de COVID-19.