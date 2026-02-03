Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga según la IA?

La supercomputadora de Opta hizo los calculos y eligió un campeón.
Bruno Pernigotti|
FC Barcelona v Villarreal - LaLiga EA Sports
FC Barcelona v Villarreal - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

LaLiga continúa su ruta rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona sigue afianzándose como candidato tanto para la gente, como para los especialistas y la inteligencia artificial.

En este último ítem, la supercomputadora de Opta actualizó su tabla de puntos esperados y el equipo de Hansi Flick se sitúa en la cima de la eventual clasificación final con 90.07 puntos, seguido del Real Madrid con 86.47 unidades. Más atrás aparecen el Atlético de Madrid y el Villarreal, aunque a más de diez unidades eventuales del segundo.

Raphinha
FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Quality Sport Images/GettyImages

Real Betis, Espanyol de Barcelona, Celta de Vigo, Real Sociedad, Osasuna y Athletic Club completan el top 10 de la temporada.

Posición

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

FC Barcelona

55

90.07

Real Madrid

54

86.47

Atlético de Madrid

45

75.13

Villarreal

42

69.01

Real Betis

35

60.20

Espanyol

34

52.70

Celta de Vigo

33

55.96

Real Sociedad

28

50.78

Osasuna

26

46.66

10°

Alavés

25

44.92

11°

Athletic Club

25

46.84

12°

Girona

25

42.24

13°

Elche

24

41.62

14°

RCD Mallorca

24

43.77

15°

Sevilla

24

41.76

16°

Valencia

23

42.70

17°

Getafe

23

40.38

18°

Rayo Vallecano

22

42.13

19°

Levante

18

37.92

20°

Real Oviedo

16

32.10

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Rayo Vallecano, Levante y Real Oviedo, con Elche y Sevilla salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasficaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.

Actualmente, el FC Barcelona es el líder de la tabla de posiciones con 55 puntos, superando por uno al Real Madrid culminada la fecha 22 de la competencia. En la próxima jornada, los dirigidos por Hansi Flick serán protagonistas en casa recibiendo la visita del RCD Mallorca el sábado, mientras que el domingo le tocará al Real Madrid visitar al Valencia. Además, Real Oviedo y Rayo Vallecano tendrán un duelo imperdible y clave en la lucha por la permanencia en la máxima categoría.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 18/29 tras gritar campeón en la 17/18. Desde allí, fue pura alternancia entre el Culé y el Real Madrid, salvo por la irrupción del Atlético de Madrid en la temporada 2020/21, la campaña afectada por la pandemia de COVID-19.

Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

