¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga según la Inteligencia Artificial?

LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona sigue afianzándose como candidato tanto para la gente, como para los especialistas y la inteligencia artificial.

En este último ítem, la supercomputadora de Opta actualizó su tabla de puntos esperados tras la jornada 23 del certamen español de Primera División y el equipo de Hansi Flick se sitúa en la cima de la eventual clasificación final con 90.64 puntos, seguido del Real Madrid con 87.58 unidades. Más atrás aparecen el Atlético de Madrid y el Villarreal, aunque a más de 15 puntos eventuales del segundo.

Fc Barcelona V Rcd Mallorca - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Real Betis, Espanyol de Barcelona, Celta de Vigo, Real Sociedad, Osasuna y Athletic Club completan el top 10 de la temporada.

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados 1° FC Barcelona 58 90.64 2° Real Madrid 57 87.58 3° Atlético de Madrid 45 72.77 4° Villarreal 42 68.87 5° Real Betis 38 62.48 6° Celta de Vigo 33 53.64 7° Espanyol 34 52.92 8° Real Sociedad 31 52.66 9° Osasuna 29 49.12 10° Athletic Club 28 48.42 11° RCD Mallorca 24 43.20 12° Getafe 26 42.93 13° Girona 26 42.32 14° Alavés 25 42.31 15° Rayo Vallecano 22 42.23 16° Valencia 23 41.58 17° Sevilla 25 41.16 18° Elche 24 40.44 19° Levante 18 36.72 20° Real Oviedo 16 32.19

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Elche, Levante y Real Oviedo, con Valencia y Sevilla salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.

Actualmente, el FC Barcelona es el líder de la tabla de posiciones con 58 puntos, superando por uno al Real Madrid culminada la fecha 23 de la competencia. En la próxima jornada, el Merengue recibirá la visita de la Real Sociedad en un duelo imperdible, mientras que los dirigidos por Hansi Flick se enfrentarán al Girona en Montilivi. El derbi entre el Levante y el Valencia será clave en la lucha por la permanencia.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 18/29 tras gritar campeón en la 17/18. Desde allí, fue pura alternancia entre el Culé y el Real Madrid, salvo por la irrupción del Atlético de Madrid en la temporada 2020/21, la campaña afectada por la pandemia de COVID-19.

