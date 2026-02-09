¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga según la Inteligencia Artificial?
LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona sigue afianzándose como candidato tanto para la gente, como para los especialistas y la inteligencia artificial.
En este último ítem, la supercomputadora de Opta actualizó su tabla de puntos esperados tras la jornada 23 del certamen español de Primera División y el equipo de Hansi Flick se sitúa en la cima de la eventual clasificación final con 90.64 puntos, seguido del Real Madrid con 87.58 unidades. Más atrás aparecen el Atlético de Madrid y el Villarreal, aunque a más de 15 puntos eventuales del segundo.
Real Betis, Espanyol de Barcelona, Celta de Vigo, Real Sociedad, Osasuna y Athletic Club completan el top 10 de la temporada.
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
FC Barcelona
58
90.64
2°
Real Madrid
57
87.58
3°
Atlético de Madrid
45
72.77
4°
Villarreal
42
68.87
5°
Real Betis
38
62.48
6°
Celta de Vigo
33
53.64
7°
Espanyol
34
52.92
8°
Real Sociedad
31
52.66
9°
Osasuna
29
49.12
10°
Athletic Club
28
48.42
11°
RCD Mallorca
24
43.20
12°
Getafe
26
42.93
13°
Girona
26
42.32
14°
Alavés
25
42.31
15°
Rayo Vallecano
22
42.23
16°
Valencia
23
41.58
17°
Sevilla
25
41.16
18°
Elche
24
40.44
19°
Levante
18
36.72
20°
Real Oviedo
16
32.19
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Elche, Levante y Real Oviedo, con Valencia y Sevilla salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.
Actualmente, el FC Barcelona es el líder de la tabla de posiciones con 58 puntos, superando por uno al Real Madrid culminada la fecha 23 de la competencia. En la próxima jornada, el Merengue recibirá la visita de la Real Sociedad en un duelo imperdible, mientras que los dirigidos por Hansi Flick se enfrentarán al Girona en Montilivi. El derbi entre el Levante y el Valencia será clave en la lucha por la permanencia.
El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 18/29 tras gritar campeón en la 17/18. Desde allí, fue pura alternancia entre el Culé y el Real Madrid, salvo por la irrupción del Atlético de Madrid en la temporada 2020/21, la campaña afectada por la pandemia de COVID-19.
