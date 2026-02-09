Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga según la Inteligencia Artificial?

La supercomputadora de Opta recalculó sus resultados tras la jornada 23 de competencia.
Bruno Pernigotti|
FC Barcelona Vs Real Sociedad - La Liga Celebrations
FC Barcelona Vs Real Sociedad - La Liga Celebrations | NurPhoto/GettyImages

LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona sigue afianzándose como candidato tanto para la gente, como para los especialistas y la inteligencia artificial.

En este último ítem, la supercomputadora de Opta actualizó su tabla de puntos esperados tras la jornada 23 del certamen español de Primera División y el equipo de Hansi Flick se sitúa en la cima de la eventual clasificación final con 90.64 puntos, seguido del Real Madrid con 87.58 unidades. Más atrás aparecen el Atlético de Madrid y el Villarreal, aunque a más de 15 puntos eventuales del segundo.

Lamine Yamal
Fc Barcelona V Rcd Mallorca - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Real Betis, Espanyol de Barcelona, Celta de Vigo, Real Sociedad, Osasuna y Athletic Club completan el top 10 de la temporada.

Posición

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

FC Barcelona

58

90.64

Real Madrid

57

87.58

Atlético de Madrid

45

72.77

Villarreal

42

68.87

Real Betis

38

62.48

Celta de Vigo

33

53.64

Espanyol

34

52.92

Real Sociedad

31

52.66

Osasuna

29

49.12

10°

Athletic Club

28

48.42

11°

RCD Mallorca

24

43.20

12°

Getafe

26

42.93

13°

Girona

26

42.32

14°

Alavés

25

42.31

15°

Rayo Vallecano

22

42.23

16°

Valencia

23

41.58

17°

Sevilla

25

41.16

18°

Elche

24

40.44

19°

Levante

18

36.72

20°

Real Oviedo

16

32.19

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Elche, Levante y Real Oviedo, con Valencia y Sevilla salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.

Actualmente, el FC Barcelona es el líder de la tabla de posiciones con 58 puntos, superando por uno al Real Madrid culminada la fecha 23 de la competencia. En la próxima jornada, el Merengue recibirá la visita de la Real Sociedad en un duelo imperdible, mientras que los dirigidos por Hansi Flick se enfrentarán al Girona en Montilivi. El derbi entre el Levante y el Valencia será clave en la lucha por la permanencia.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 18/29 tras gritar campeón en la 17/18. Desde allí, fue pura alternancia entre el Culé y el Real Madrid, salvo por la irrupción del Atlético de Madrid en la temporada 2020/21, la campaña afectada por la pandemia de COVID-19.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol