¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga según la Inteligencia Artificial tras la jornada 25?

LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona ha recuperado el liderazgo de la tabla de posiciones tras una jornada de zozobra, donde el Real Madrid ganó y ellos cayeron.

La supercomputadora de Opta actualizó su tabla de puntos esperados tras la jornada 25 del certamen español de Primera División y el equipo de Hansi Flick se sitúa en la cima de la eventual clasificación final con 88.03 puntos, seguido del Real Madrid con 86.62 unidades. Más atrás aparecen el Atlético de Madrid y el Villarreal, aunque a más de 15 puntos eventuales del segundo.

Fc Barcelona V Levante Ud - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El Real Betis, el Celta de Vigo, Osasuna, el Athletic Club, la Real Sociedad y el Espanyol completan el top 10 de la temporada.

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados 1° FC Barcelona 61 88.03 2° Real Madrid 60 86.62 3° Villarreal 51 71.19 4° Atlético de Madrid 48 71.02 5° Real Betis 42 62.73 6° Celta de Vigo 37 55.23 7° Osasuna 33 51.41 8° Athletic Club 34 50.84 9° Real Sociedad 32 50.75 10° Espanyol 35 50.60 11° Rayo Vallecano 26 45.63 12° Girona 30 45.20 13° Getafe 29 43.15 14° Sevilla 29 42.94 15° Valencia 26 42.71 16° Alavés 27 41.65 17° RCD Mallorca 24 40.33 18° Elche 25 39.06 19° Levante 18 32.84 20° Real Oviedo 17 31.47

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Elche, Levante y Real Oviedo, con RCD Mallorca y Alavés salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.

Actualmente, el FC Barcelona es el líder de la tabla de posiciones con 61 puntos, superando por uno al Real Madrid culminada la fecha 25 de la competencia. En la próxima jornada, el Merengue recibirá al Getafe de Bordalás en el Bernabéu, mientras que el Culé hará lo propio con el Villarreal en el Camp Nou, siendo este un duelo de altísimo riesgo para los de Hansi Flick. El duelo entre Levante y Alavés es uno de los atractivos pensando en la lucha por la permanencia.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 18/29 tras gritar campeón en la 17/18. Desde allí, fue pura alternancia entre el Culé y el Real Madrid, salvo por la irrupción del Atlético de Madrid en la temporada 2020/21, la campaña afectada por la pandemia de COVID-19.

