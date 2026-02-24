Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga según la Inteligencia Artificial tras la jornada 25?

La supercomputadora de Opta recalculó sus resultados después de que el Barcelona recuperase el liderato
Bruno Pernigotti|
FC Barcelona Vs Real Sociedad - La Liga Celebrations
FC Barcelona Vs Real Sociedad - La Liga Celebrations | NurPhoto/GettyImages

LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona ha recuperado el liderazgo de la tabla de posiciones tras una jornada de zozobra, donde el Real Madrid ganó y ellos cayeron.

La supercomputadora de Opta actualizó su tabla de puntos esperados tras la jornada 25 del certamen español de Primera División y el equipo de Hansi Flick se sitúa en la cima de la eventual clasificación final con 88.03 puntos, seguido del Real Madrid con 86.62 unidades. Más atrás aparecen el Atlético de Madrid y el Villarreal, aunque a más de 15 puntos eventuales del segundo.

Frenkie de Jong
Fc Barcelona V Levante Ud - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El Real Betis, el Celta de Vigo, Osasuna, el Athletic Club, la Real Sociedad y el Espanyol completan el top 10 de la temporada.

Posición

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

FC Barcelona

61

88.03

Real Madrid

60

86.62

Villarreal

51

71.19

Atlético de Madrid

48

71.02

Real Betis

42

62.73

Celta de Vigo

37

55.23

Osasuna

33

51.41

Athletic Club

34

50.84

Real Sociedad

32

50.75

10°

Espanyol

35

50.60

11°

Rayo Vallecano

26

45.63

12°

Girona

30

45.20

13°

Getafe

29

43.15

14°

Sevilla

29

42.94

15°

Valencia

26

42.71

16°

Alavés

27

41.65

17°

RCD Mallorca

24

40.33

18°

Elche

25

39.06

19°

Levante

18

32.84

20°

Real Oviedo

17

31.47

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Elche, Levante y Real Oviedo, con RCD Mallorca y Alavés salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.

Actualmente, el FC Barcelona es el líder de la tabla de posiciones con 61 puntos, superando por uno al Real Madrid culminada la fecha 25 de la competencia. En la próxima jornada, el Merengue recibirá al Getafe de Bordalás en el Bernabéu, mientras que el Culé hará lo propio con el Villarreal en el Camp Nou, siendo este un duelo de altísimo riesgo para los de Hansi Flick. El duelo entre Levante y Alavés es uno de los atractivos pensando en la lucha por la permanencia.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 18/29 tras gritar campeón en la 17/18. Desde allí, fue pura alternancia entre el Culé y el Real Madrid, salvo por la irrupción del Atlético de Madrid en la temporada 2020/21, la campaña afectada por la pandemia de COVID-19.

