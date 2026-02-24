¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga según la Inteligencia Artificial tras la jornada 25?
LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona ha recuperado el liderazgo de la tabla de posiciones tras una jornada de zozobra, donde el Real Madrid ganó y ellos cayeron.
La supercomputadora de Opta actualizó su tabla de puntos esperados tras la jornada 25 del certamen español de Primera División y el equipo de Hansi Flick se sitúa en la cima de la eventual clasificación final con 88.03 puntos, seguido del Real Madrid con 86.62 unidades. Más atrás aparecen el Atlético de Madrid y el Villarreal, aunque a más de 15 puntos eventuales del segundo.
El Real Betis, el Celta de Vigo, Osasuna, el Athletic Club, la Real Sociedad y el Espanyol completan el top 10 de la temporada.
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
FC Barcelona
61
88.03
2°
Real Madrid
60
86.62
3°
Villarreal
51
71.19
4°
Atlético de Madrid
48
71.02
5°
Real Betis
42
62.73
6°
Celta de Vigo
37
55.23
7°
Osasuna
33
51.41
8°
Athletic Club
34
50.84
9°
Real Sociedad
32
50.75
10°
Espanyol
35
50.60
11°
Rayo Vallecano
26
45.63
12°
Girona
30
45.20
13°
Getafe
29
43.15
14°
Sevilla
29
42.94
15°
Valencia
26
42.71
16°
Alavés
27
41.65
17°
RCD Mallorca
24
40.33
18°
Elche
25
39.06
19°
Levante
18
32.84
20°
Real Oviedo
17
31.47
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Elche, Levante y Real Oviedo, con RCD Mallorca y Alavés salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.
Actualmente, el FC Barcelona es el líder de la tabla de posiciones con 61 puntos, superando por uno al Real Madrid culminada la fecha 25 de la competencia. En la próxima jornada, el Merengue recibirá al Getafe de Bordalás en el Bernabéu, mientras que el Culé hará lo propio con el Villarreal en el Camp Nou, siendo este un duelo de altísimo riesgo para los de Hansi Flick. El duelo entre Levante y Alavés es uno de los atractivos pensando en la lucha por la permanencia.
El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 18/29 tras gritar campeón en la 17/18. Desde allí, fue pura alternancia entre el Culé y el Real Madrid, salvo por la irrupción del Atlético de Madrid en la temporada 2020/21, la campaña afectada por la pandemia de COVID-19.
