¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga tras la jornada 24, según la Inteligencia Artificial?

La última fecha tuvo sorpresas y un cambio de líder en la tabla de LaLiga.
Bruno Pernigotti|
Girona v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Girona v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona perdió su posición de privilegio al caer 2-1 frente al Girona en Montilivi en el cierre de la jornada 24.

La supercomputadora de Opta actualizó su tabla de puntos esperados tras la fecha que tuvo como sorpresa el cambio de liderazgo, que se dio tras la ya mencionada caída del club Culé y la victoria por 4-1 del Real Madrid sobre la Real Sociedad en el Bernabéu.

Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports
Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Según la IA de Opta, el nuevo campeón de LaLiga sería el Real Madrid, con 88.62 puntos esperados al cierre de la competencia. En el segundo lugar quedaría el FC Barcelona, con 87.64 unidades pronosticadas por este sistema. Tercero se situaría el Atlético de Madrid con 70.27.

Villarreal, Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad, Espanyol, Athletic Club y Osasuna completan el top 10 de la temporada.

Posición según la IA

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

Real Madrid

60

88.62

FC Barcelona

58

87.64

Atlético de Madrid

45

70.27

* Villarreal

45

68.59

Real Betis

41

64.04

Celta de Vigo

34

53.59

Real Sociedad

31

51.86

Espanyol

35

51.33

Athletic Club

31

49.70

10°

Osasuna

30

48.87

11°

* Rayo Vallecano

25

45.32

12°

Girona

29

45.20

13°

Getafe

29

44.87

14°

Valencia

26

43.94

15°

Alavés

26

42.28

16°

RCD Mallorca

24

41.69

17°

Sevilla

26

40.44

18°

Elche

25

40.14

19°

* Levante

18

34.78

20°

* Real Oviedo

16

30.72

* Los partidos Levante vs Villarreal y Rayo Vallecano vs Oviedo fueron aplazados en su momento, por lo que estos equipos tienen un partido pendiente.

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Elche, Levante y Real Oviedo, con el RCD Mallorca y Sevilla salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.

El Real Madrid le arrebató la cima al FC Barcelona y tendrá su próximo partido el sábado 21 en Pamplona ante el Osasuna en El Sadar. Por su parte, el equipo dirigido por Hansi Flick hará de local contra el Levante el día domingo.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 18/29 tras gritar campeón en la 17/18. Por su parte, el Real Madrid sumó su última corona local en la temporada 2023/24, y se ilusiona con levantar nuevamente el trofeo para cortar la sequía de gloria que lleva en el último tiempo.

Published | Modified
