¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga tras la jornada 24, según la Inteligencia Artificial?
LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona perdió su posición de privilegio al caer 2-1 frente al Girona en Montilivi en el cierre de la jornada 24.
La supercomputadora de Opta actualizó su tabla de puntos esperados tras la fecha que tuvo como sorpresa el cambio de liderazgo, que se dio tras la ya mencionada caída del club Culé y la victoria por 4-1 del Real Madrid sobre la Real Sociedad en el Bernabéu.
Según la IA de Opta, el nuevo campeón de LaLiga sería el Real Madrid, con 88.62 puntos esperados al cierre de la competencia. En el segundo lugar quedaría el FC Barcelona, con 87.64 unidades pronosticadas por este sistema. Tercero se situaría el Atlético de Madrid con 70.27.
Villarreal, Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad, Espanyol, Athletic Club y Osasuna completan el top 10 de la temporada.
Posición según la IA
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
Real Madrid
60
88.62
2°
FC Barcelona
58
87.64
3°
Atlético de Madrid
45
70.27
4°
* Villarreal
45
68.59
5°
Real Betis
41
64.04
6°
Celta de Vigo
34
53.59
7°
Real Sociedad
31
51.86
8°
Espanyol
35
51.33
9°
Athletic Club
31
49.70
10°
Osasuna
30
48.87
11°
* Rayo Vallecano
25
45.32
12°
Girona
29
45.20
13°
Getafe
29
44.87
14°
Valencia
26
43.94
15°
Alavés
26
42.28
16°
RCD Mallorca
24
41.69
17°
Sevilla
26
40.44
18°
Elche
25
40.14
19°
* Levante
18
34.78
20°
* Real Oviedo
16
30.72
* Los partidos Levante vs Villarreal y Rayo Vallecano vs Oviedo fueron aplazados en su momento, por lo que estos equipos tienen un partido pendiente.
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Elche, Levante y Real Oviedo, con el RCD Mallorca y Sevilla salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.
El Real Madrid le arrebató la cima al FC Barcelona y tendrá su próximo partido el sábado 21 en Pamplona ante el Osasuna en El Sadar. Por su parte, el equipo dirigido por Hansi Flick hará de local contra el Levante el día domingo.
El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 18/29 tras gritar campeón en la 17/18. Por su parte, el Real Madrid sumó su última corona local en la temporada 2023/24, y se ilusiona con levantar nuevamente el trofeo para cortar la sequía de gloria que lleva en el último tiempo.
