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Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga tras la jornada 29 según la Inteligencia Artificial?

El Real Madrid le ganó el derbi al Atlético pero no logró recortarle diferencia al FC Barcelona.
Bruno Pernigotti|
Fc Barcelona V Rayo Vallecano - Laliga Ea Sports
Fc Barcelona V Rayo Vallecano - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona permanece en lo más alto de la cima de la tabla con una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid, su más inmediato perseguidor.

La supercomputadora de Opta mantiene al equipo de Hansi Flick como máximo candidato a la gloria, con una brecha de puntos esperados que se amplía semana a semana por los buenos rendimientos de la escuadra Culé.

Hansi Flick, Marcus Sorg
FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Según la IA de Opta, el ganador de LaLiga al final de la temporada sería el FC Barcelona con 91.37 puntos proyectados. El segundo sería el Real Madrid con 87.83, mientras que completaría el podio el Atlético de Madrid con 73.08.

Villarreal, Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad, Getafe, Athletic Club y Osasuna completan el top 10 de la temporada en este ejercicio ficticio y de cálculo.

Posición según la IA

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

FC Barcelona

73

91.37

Real Madrid

69

87.83

Atlético de Madrid

57

73.08

Villarreal

58

72.44

Real Betis

44

57.51

Celta de Vigo

41

54.12

Real Sociedad

38

52.19

Getafe

38

49.88

Athletic Club

38

49.34

10°

Osasuna

37

48.99

11°

Valencia

35

46.26

12°

Espanyol

37

46.25

13°

Rayo Vallecano

32

44.47

14°

Girona

34

44.31

15°

Alavés

31

41.31

16°

Sevilla

31

40.14

17°

RCD Mallorca

28

39.09

18°

Elche

29

38.98

19°

Levante

26

36.06

20°

Real Oviedo

21

30.22

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Elche, Levante y Real Oviedo, con el RCD Mallorca y Sevilla salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.

El FC Barcelona mantiene su ventaja de cuatro unidades tras ganarle al Rayo Vallecano en la jornada del domingo, donde posteriormente el Real Madrid venció al Atlético en el Bernabéu. En la próxima fecha, el equipo catalán visitará al Colchonero en el Metropolitano y el Merengue irá a Palma para enfrentarse al Mallorca en Son Moix.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 18/29 tras gritar campeón en la 17/18. Por su parte, el Real Madrid sumó su última corona local en la temporada 2023/24, y se ilusiona con levantar nuevamente el trofeo para cortar la sequía de gloria que lleva en el último tiempo.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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