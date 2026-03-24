¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga tras la jornada 29 según la Inteligencia Artificial?
LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona permanece en lo más alto de la cima de la tabla con una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid, su más inmediato perseguidor.
La supercomputadora de Opta mantiene al equipo de Hansi Flick como máximo candidato a la gloria, con una brecha de puntos esperados que se amplía semana a semana por los buenos rendimientos de la escuadra Culé.
Según la IA de Opta, el ganador de LaLiga al final de la temporada sería el FC Barcelona con 91.37 puntos proyectados. El segundo sería el Real Madrid con 87.83, mientras que completaría el podio el Atlético de Madrid con 73.08.
Villarreal, Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad, Getafe, Athletic Club y Osasuna completan el top 10 de la temporada en este ejercicio ficticio y de cálculo.
Posición según la IA
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
FC Barcelona
73
91.37
2°
Real Madrid
69
87.83
3°
Atlético de Madrid
57
73.08
4°
Villarreal
58
72.44
5°
Real Betis
44
57.51
6°
Celta de Vigo
41
54.12
7°
Real Sociedad
38
52.19
8°
Getafe
38
49.88
9°
Athletic Club
38
49.34
10°
Osasuna
37
48.99
11°
Valencia
35
46.26
12°
Espanyol
37
46.25
13°
Rayo Vallecano
32
44.47
14°
Girona
34
44.31
15°
Alavés
31
41.31
16°
Sevilla
31
40.14
17°
RCD Mallorca
28
39.09
18°
Elche
29
38.98
19°
Levante
26
36.06
20°
Real Oviedo
21
30.22
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Elche, Levante y Real Oviedo, con el RCD Mallorca y Sevilla salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.
El FC Barcelona mantiene su ventaja de cuatro unidades tras ganarle al Rayo Vallecano en la jornada del domingo, donde posteriormente el Real Madrid venció al Atlético en el Bernabéu. En la próxima fecha, el equipo catalán visitará al Colchonero en el Metropolitano y el Merengue irá a Palma para enfrentarse al Mallorca en Son Moix.
El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 18/29 tras gritar campeón en la 17/18. Por su parte, el Real Madrid sumó su última corona local en la temporada 2023/24, y se ilusiona con levantar nuevamente el trofeo para cortar la sequía de gloria que lleva en el último tiempo.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo