¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga tras la jornada 29 según la Inteligencia Artificial?

LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona permanece en lo más alto de la cima de la tabla con una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid, su más inmediato perseguidor.

La supercomputadora de Opta mantiene al equipo de Hansi Flick como máximo candidato a la gloria, con una brecha de puntos esperados que se amplía semana a semana por los buenos rendimientos de la escuadra Culé.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Según la IA de Opta, el ganador de LaLiga al final de la temporada sería el FC Barcelona con 91.37 puntos proyectados. El segundo sería el Real Madrid con 87.83, mientras que completaría el podio el Atlético de Madrid con 73.08.

Villarreal, Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad, Getafe, Athletic Club y Osasuna completan el top 10 de la temporada en este ejercicio ficticio y de cálculo.

Posición según la IA Club Puntos actuales Puntos esperados 1° FC Barcelona 73 91.37 2° Real Madrid 69 87.83 3° Atlético de Madrid 57 73.08 4° Villarreal 58 72.44 5° Real Betis 44 57.51 6° Celta de Vigo 41 54.12 7° Real Sociedad 38 52.19 8° Getafe 38 49.88 9° Athletic Club 38 49.34 10° Osasuna 37 48.99 11° Valencia 35 46.26 12° Espanyol 37 46.25 13° Rayo Vallecano 32 44.47 14° Girona 34 44.31 15° Alavés 31 41.31 16° Sevilla 31 40.14 17° RCD Mallorca 28 39.09 18° Elche 29 38.98 19° Levante 26 36.06 20° Real Oviedo 21 30.22

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Elche, Levante y Real Oviedo, con el RCD Mallorca y Sevilla salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.

El FC Barcelona mantiene su ventaja de cuatro unidades tras ganarle al Rayo Vallecano en la jornada del domingo, donde posteriormente el Real Madrid venció al Atlético en el Bernabéu. En la próxima fecha, el equipo catalán visitará al Colchonero en el Metropolitano y el Merengue irá a Palma para enfrentarse al Mallorca en Son Moix.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 18/29 tras gritar campeón en la 17/18. Por su parte, el Real Madrid sumó su última corona local en la temporada 2023/24, y se ilusiona con levantar nuevamente el trofeo para cortar la sequía de gloria que lleva en el último tiempo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA