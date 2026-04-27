¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga tras la jornada 33 según la Inteligencia Artificial?
LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona, salvo una catástrofe prácticamente sin precedentes, será campeón: el Real Madrid, su más inmediato perseguidor, está a once puntos a falta de cinco partidos, uno de ellos entre ambos.
Lógicamente, la supercomputadora de Opta mantiene al equipo de Hansi Flick como máximo candidato a la gloria, con una brecha de puntos esperados que se amplía semana a semana por los buenos rendimientos de la escuadra Culé.
Según la IA de Opta, el ganador de LaLiga al final de la temporada sería el FC Barcelona con 94.97 puntos proyectados. El segundo sería el Real Madrid con 83.67, mientras que completaría el podio el Villarreal con 73.12.
Atlético de Madrid, Real Betis, Getafe, Celta de Vigo, Real Sociedad, Osasuna y Athletic Club completan el top 10 de la temporada en este ejercicio ficticio y de cálculo.
Posición según la IA
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
FC Barcelona
85
94.97
2°
Real Madrid
74
83.67
3°
Villarreal
65
73.12
4°
Atlético de Madrid
60
68.34
5°
Real Betis
50
57.57
6°
Getafe
44
51.44
7°
Celta de Vigo
44
51.30
8°
Real Sociedad
43
50.36
9°
Osasuna
42
48.35
10°
Athletic Club
41
47.46
11°
Espanyol
38
45.30
12°
Rayo Vallecano
39
45.26
13°
Valencia
39
45.16
14°
Girona
38
44.34
15°
Elche
38
43.99
16°
Alavés
36
42.00
17°
RCD Mallorca
35
41.39
18°
Sevilla
34
39.15
19°
Levante
32
38.65
20°
Real Oviedo
28
32.88
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Sevilla, Levante y Real Oviedo, con el RCD Mallorca y el Alavés salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.
El FC Barcelona extendió en la última jornada su liderazgo, ya que le ganó 2-0 al Getafe de Bordalás en el Coliseum y aprovechó el empate en uno del Real Madrid frente al Betis en La Cartuja. En la próxima fecha, el equipo catalán irá a Pamplona a medirse con el Osasuna mientras que el Merengue visitará al Espanyol en Cornellá.
El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 2018/19 tras gritar campeón también en la 2017/18. Por su parte, el Real Madrid sumó su última corona local en la temporada 2023/24, y se ilusionaba con levantar nuevamente el trofeo para cortar la sequía de gloria que lleva en el último tiempo.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo