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Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga tras la jornada 33 según la Inteligencia Artificial?

El FC Barcelona está a las puertas de una nueva consagración
Bruno Pernigotti|
Getafe CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Getafe CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona, salvo una catástrofe prácticamente sin precedentes, será campeón: el Real Madrid, su más inmediato perseguidor, está a once puntos a falta de cinco partidos, uno de ellos entre ambos.

Lógicamente, la supercomputadora de Opta mantiene al equipo de Hansi Flick como máximo candidato a la gloria, con una brecha de puntos esperados que se amplía semana a semana por los buenos rendimientos de la escuadra Culé.

Hansi Flick
Getafe Cf V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Según la IA de Opta, el ganador de LaLiga al final de la temporada sería el FC Barcelona con 94.97 puntos proyectados. El segundo sería el Real Madrid con 83.67, mientras que completaría el podio el Villarreal con 73.12.

Atlético de Madrid, Real Betis, Getafe, Celta de Vigo, Real Sociedad, Osasuna y Athletic Club completan el top 10 de la temporada en este ejercicio ficticio y de cálculo.

Posición según la IA

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

FC Barcelona

85

94.97

Real Madrid

74

83.67

Villarreal

65

73.12

Atlético de Madrid

60

68.34

Real Betis

50

57.57

Getafe

44

51.44

Celta de Vigo

44

51.30

Real Sociedad

43

50.36

Osasuna

42

48.35

10°

Athletic Club

41

47.46

11°

Espanyol

38

45.30

12°

Rayo Vallecano

39

45.26

13°

Valencia

39

45.16

14°

Girona

38

44.34

15°

Elche

38

43.99

16°

Alavés

36

42.00

17°

RCD Mallorca

35

41.39

18°

Sevilla

34

39.15

19°

Levante

32

38.65

20°

Real Oviedo

28

32.88

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Sevilla, Levante y Real Oviedo, con el RCD Mallorca y el Alavés salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.

El FC Barcelona extendió en la última jornada su liderazgo, ya que le ganó 2-0 al Getafe de Bordalás en el Coliseum y aprovechó el empate en uno del Real Madrid frente al Betis en La Cartuja. En la próxima fecha, el equipo catalán irá a Pamplona a medirse con el Osasuna mientras que el Merengue visitará al Espanyol en Cornellá.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 2018/19 tras gritar campeón también en la 2017/18. Por su parte, el Real Madrid sumó su última corona local en la temporada 2023/24, y se ilusionaba con levantar nuevamente el trofeo para cortar la sequía de gloria que lleva en el último tiempo.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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