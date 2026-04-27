¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga tras la jornada 33 según la Inteligencia Artificial?

LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona, salvo una catástrofe prácticamente sin precedentes, será campeón: el Real Madrid, su más inmediato perseguidor, está a once puntos a falta de cinco partidos, uno de ellos entre ambos.

Lógicamente, la supercomputadora de Opta mantiene al equipo de Hansi Flick como máximo candidato a la gloria, con una brecha de puntos esperados que se amplía semana a semana por los buenos rendimientos de la escuadra Culé.

Getafe Cf V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Según la IA de Opta, el ganador de LaLiga al final de la temporada sería el FC Barcelona con 94.97 puntos proyectados. El segundo sería el Real Madrid con 83.67, mientras que completaría el podio el Villarreal con 73.12.

Atlético de Madrid, Real Betis, Getafe, Celta de Vigo, Real Sociedad, Osasuna y Athletic Club completan el top 10 de la temporada en este ejercicio ficticio y de cálculo.

Posición según la IA Club Puntos actuales Puntos esperados 1° FC Barcelona 85 94.97 2° Real Madrid 74 83.67 3° Villarreal 65 73.12 4° Atlético de Madrid 60 68.34 5° Real Betis 50 57.57 6° Getafe 44 51.44 7° Celta de Vigo 44 51.30 8° Real Sociedad 43 50.36 9° Osasuna 42 48.35 10° Athletic Club 41 47.46 11° Espanyol 38 45.30 12° Rayo Vallecano 39 45.26 13° Valencia 39 45.16 14° Girona 38 44.34 15° Elche 38 43.99 16° Alavés 36 42.00 17° RCD Mallorca 35 41.39 18° Sevilla 34 39.15 19° Levante 32 38.65 20° Real Oviedo 28 32.88

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Sevilla, Levante y Real Oviedo, con el RCD Mallorca y el Alavés salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.

El FC Barcelona extendió en la última jornada su liderazgo, ya que le ganó 2-0 al Getafe de Bordalás en el Coliseum y aprovechó el empate en uno del Real Madrid frente al Betis en La Cartuja. En la próxima fecha, el equipo catalán irá a Pamplona a medirse con el Osasuna mientras que el Merengue visitará al Espanyol en Cornellá.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 2018/19 tras gritar campeón también en la 2017/18. Por su parte, el Real Madrid sumó su última corona local en la temporada 2023/24, y se ilusionaba con levantar nuevamente el trofeo para cortar la sequía de gloria que lleva en el último tiempo.