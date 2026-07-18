¿Cómo fueron los últimos partidos que se jugaron por el tercer y cuarto puesto en los Mundiales?

El Mundial 2026 ya entra en sus últimas horas. Norteámerica, y el mundo entero, está a un paso de conocer a su campeón y, en competencia, quedan las cuatro mejores selecciones del torneo. Antes de la gran final también llegará el tradicional encuentro por el tercer puesto, que ofrece la posibilidad de cerrar la competencia con una victoria y subir al podio. En esta oportunidad, Francia e Inglaterra se verán las caras luego de no conseguir el pase a la final contra España y Argentina, respectivamente.

Vale la pena hacer un repaso por los últimos 10 partidos que definieron el tercer lugar en la Copa del Mundo.

10. Bélgica 2-4 Francia (1986)

Francia, Mexico 1986 | STAFF/GettyImages

El encuentro terminó igualado 2-2 durante el tiempo reglamentario. Jan Ceulemans abrió la cuenta para Bélgica a los 11 minutos y Jean-Marc Ferreri empató a los 27. Jean-Pierre Papin puso arriba a Francia a los 43, aunque Nico Claesen volvió a emparejar el marcador a los 73. En el tiempo suplementario apareció la diferencia definitiva. Bernard Genghini convirtió a los 104 minutos y Manuel Amoros selló el 4-2 desde el punto penal a los 111.

9. Italia 2-1 Inglaterra (1990)

Italia vs Inglaterra, Italia 1990 | Ben Radford/GettyImages

El marcador permaneció cerrado durante buena parte del encuentro. Roberto Baggio rompió la igualdad a los 71 minutos para Italia. 10 minutos después David Platt estableció el empate y parecía abrir un final incierto. A falta de cuatro minutos, Salvatore Schillaci convirtió de penal y aseguró la victoria italiana.

8. Suecia 4-0 Bulgaria (1994)

Suecia, Estados Unidos 1994 | Mark Leech/Offside/GettyImages

Suecia resolvió el partido en apenas un tiempo. El primer gol llegó a los ocho minutos y el cuarto apareció a los 40. En poco más de media hora el conjunto sueco construyó una goleada que dejó sin respuestas a Bulgaria y le permitió terminar el Mundial en el tercer lugar.

7. Croacia 2-1 Países Bajos (1998)

Croacia, Francia 1998 | DANIEL GARCIA/GettyImages

Croacia venía de caer en semifinales ante el seleccionado francés, que luego levantaría la Copa del Mundo en su propio país. En el partido por el tercer puesto los croatas abrieron el marcador a los 13 minutos. Países Bajos empató a los 21, aunque la igualdad duró poco. A los 35 apareció Davor Suker para devolverle la ventaja al conjunto croata, que sostuvo el resultado hasta el final.

6. Corea del Sur 2-3 Turquía (2002)

Turquia, Corea-Japon 2002 | JIMIN LAI/GettyImages

Uno de los partidos más particulares de esta lista porque las dos selecciones fueron sorpresas. Corea del Sur, uno de los países organizadores, llegó hasta las semifinales luego de una campaña inolvidable. Del otro lado aparecía Turquía, que venía de perder frente a Brasil. El seleccionado turco terminó imponiéndose por 3-2 y cerró su participación con el tercer puesto.

5. Alemania 3-1 Portugal (2006)

Alemania vs Portugal, Alemania 2006 | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

La edición de Alemania suele ser recordada por la final entre Italia y Francia. Un día antes, el seleccionado local disputó el partido por el tercer puesto ante la Portugal que veía debutar a Cristiano Ronaldo en ese Mundial. Los alemanes hicieron valer la localía y ganaron por 3-1 para despedirse del torneo con una victoria.

4. Uruguay 2-3 Alemania (2010)

Alemania vs Uruguay, Sudafrica 2010 | RODRIGO ARANGUA/GettyImages

Sudáfrica recibió una Copa del Mundo que terminaría con España levantando el trofeo. En el encuentro por el tercer lugar se enfrentaron Uruguay y Alemania. El seleccionado europeo volvió a quedarse con ese lugar del podio al imponerse por 3-2, repitiendo lo conseguido cuatro años antes.

3. Brasil 0-3 Países Bajos (2014)

Paises Bajos, Brasil 2014 | VI-Images/GettyImages

Brasil llegaba golpeado luego de la inolvidable caída contra Alemania en semifinales. El cierre tampoco resultó favorable ya quue Países Bajos ganó por 3-0 y dejó al anfitrión en el cuarto lugar de la competencia.

2. Bélgica 2-0 Inglaterra (2018)

Inglaterra vs Belgica, Rusia 2018 | TF-Images/GettyImages

El partido por el tercer puesto del Mundial de Rusia reunió a Bélgica e Inglaterra. El seleccionado belga fue superior durante gran parte del encuentro y terminó imponiéndose por 2-0 para conseguir la mejor actuación mundialista de su historia.

1. Croacia 2-1 Marruecos (2022)

Marruecos vs Croacia, Qatar 2022 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Croacia no logró avanzar a la final luego de caer 3-0 ante Argentina en semifinales. Aun así cerró su participación con una alegría al derrotar 2-1 a Marruecos, la gran sorpresa de Qatar 2022, y quedarse con el tercer puesto de la Copa del Mundo.