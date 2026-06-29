¿Cómo funciona el nuevo sistema del VAR en el Mundial 2026?

La FIFA, junto con la International Football Association Board, implementó cambios en el protocolo del VAR con el objetivo de brindar mayor precisión en la toma de decisiones y minimizar los errores que pueden influir directamente en el resultado de un partido durante la Copa del Mundo 2026.

Una de las principales novedades es que el videoarbitraje podrá intervenir en casos de segundas tarjetas amarillas que terminen en expulsión, siempre que exista un error claro y evidente. Hasta ahora, el VAR solo estaba habilitado para revisar tarjetas rojas directas, por lo que esta modificación busca evitar sanciones incorrectas que condicionen el desarrollo de un encuentro.

Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Vaughn Ridley - FIFA/GettyImages

¿Qué jugadas también puede corregir el VAR?

A partir de esta edición, el sistema de videoasistencia arbitral también podrá corregir tiros de esquina concedidos de manera equivocada antes de que se reanude el juego. Si las imágenes demuestran que la pelota salió por última vez impulsado por un atacante, la decisión será modificada y se otorgará saque de meta.

Además, la cabina tendrá la posibilidad de advertir al árbitro sobre infracciones cometidas por los atacantes antes de un tiro libre o un córner, como bloqueos, agarrones o empujones que puedan influir en una acción de gol o en una sanción disciplinaria.

Otra función que se mantiene y se agiliza es la corrección de errores de identidad. Si el árbitro amonesta o expulsa al futbolista equivocado, el VAR podrá intervenir de inmediato para que la tarjeta sea aplicada al infractor que corresponde.

Tecnología para agilizar las decisiones

Asimismo, cada jugador fue escaneado previamente para crear modelos tridimensionales que permiten reconstruir las jugadas desde distintos ángulos y ofrecer una visualización más precisa de las acciones revisadas.

⚠️❌ ESTE FUE EL OFFSIDE PARA ANULARLE EL GOL AGÓNICO A COLOMBIA VS PORTUGAL. https://t.co/sTsB994fIL pic.twitter.com/k2Jv2Q1RIG — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 28, 2026

Este sistema trabaja en conjunto con el fuera de juego semiautomatizado, lo que reduce considerablemente los tiempos de revisión y facilita que las decisiones lleguen con mayor rapidez tanto a los árbitros como al público.

Con estas modificaciones, la FIFA busca que los partidos tengan un mayor tiempo efectivo de juego, menos interrupciones innecesarias y optimizar el proceso de toma de decisiones que, además, apuntan hacer más ágil el trabajo de los árbitros.

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