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¿Cómo funciona la FIFA? Estructura, funciones, miembros y poder en el fútbol mundial

El máximo organismo regulador funciona como el gobierno mundial del fútbol y posee 211 asociados
Benjamín Guerra|
La sede de la FIFA se encuentra en Zúrich, Suiza
La sede de la FIFA se encuentra en Zúrich, Suiza | Robert Hradil/GettyImages

La FIFA (Fedération Internationale de Football Association) es el organismo que gobierna el fútbol a nivel mundial. Fundada el 21 de mayo de 1904 en París, reúne actualmente a 211 asociaciones nacionales, más que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La mayoría de las personas vinculan las siglas FIFA con el fútbol, los que ni siquiera saben o conocen del deporte lo hacen por el popular videojuego, actualmente renombrado como EA FC, pero incluso, hasta lo que sí ven y conocen algo del deporte no conocen mucho acerca de lo que este organismo rige como tal o interfiere en las competiciones.

Por lo tanto, hemos desglosado algunos puntos importantes sobre la FIFA que quizá deberíamos conocer y tener en cuenta para saber lo que pasa entorno a las noticias que sacuden cada cierto tiempo a esta polémica federación.

FIFA Headquarters In Zurich
La sede de la FIFA se encuentra en Zúrich, Suiza | Robert Hradil/GettyImages

Estructura de la FIFA

  • Congreso (211 asociaciones).
  • Consejo de la FIFA (37 miembros).
  • Presidente (actualmente: Gianni Infantino).
  • Comités permanentes (asesorías en áreas específicas, Comisión Disciplinaria, Comisión de Ética, Comisión de Apelación, Arbitraje, etc).
  • Confederaciones (UEFA, CAF, AFC, CONCACAF, CONMEBOL y OFC).

Congreso

Es el máximo órgano de decisión.

  • Está integrado por las 211 federaciones nacionales.
  • Cada federación tiene un voto, sin importar el tamaño o el poder futbolístico del país.
  • Se reúne, por lo general, una vez al año.

Funciones:

  • Elegir al presidente de la FIFA.
  • Aprobar modificaciones a los estatutos.
  • Aprobar los estados financieros.
  • Elegir a los miembros del Consejo.

Consejo

Es el órgano que gobierna la FIFA entre congresos.

Está compuesto por:

  • El presidente.
  • Representantes de las seis confederaciones continentales.

Funciones:

  • Definir el calendario internacional.
  • Aprobar reglamentos.
  • Elegir las sedes de los torneos.
  • Aprobar presupuestos.
  • Supervisar las comisiones permanentes.

Presidente

Es la máxima autoridad ejecutiva de la organización.

Entre sus funciones están:

  • Representar a la FIFA internacionalmente.
  • Dirigir la estrategia global.
  • Presidir el Consejo.
  • Supervisar el desarrollo del fútbol mundial.

El presidente es elegido por el Congreso para un mandato de cuatro años.

Secretaría General

Es la parte administrativa.

Se encarga de:

  • Organizar competiciones.
  • Gestionar empleados.
  • Administrar el presupuesto.
  • Coordinar programas de desarrollo.

Comités

Comités permanentes (Standing Committees): asesoran al Consejo y a la Secretaría en áreas específicas (competiciones, árbitros, desarrollo, etc.).

Órganos judiciales independientes:

  • Comisión Disciplinaria
  • Comisión de Ética
  • Comisión de Apelación

Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento (independiente): supervisa aspectos financieros, de gobernanza y cumplimiento.

Confederaciones

Confederación

Región

UEFA

Europa

CONMEBOL

Sudamérica

CONCACAF

Norteamérica, Centroamériuca y Caribe

CAF

África

AFC

Asia

OFC

Oceanía

Cada una organiza:

  • Clasificatorias mundialistas.
  • Torneos continentales.
  • Desarrollo del fútbol regional.

Los miembros

Los 211 miembros son las federaciones nacionales.

Ejemplos:

  • Federación Mexicana de Fútbol (FEMEXFUT)
  • Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
  • Real Federación Española de Fútbol (RFEF)
  • Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)

Todos dependen de sus respectivas federaciones nacionales.

Principales funciones

La FIFA organiza o supervisa:

  • Copa Mundial masculina y Copa Mundial femenina.
  • Mundial Sub-20, Mundial Sub-17, Mundial de Clubes.
  • Fútbol olímpico (junto con el COI). Futsal. Fútbol playa.

Además:

  • Publica las Reglas de Juego junto con el IFAB.
  • Gestiona el sistema de transferencias internacionales (TMS).
  • Establece el calendario FIFA.
  • Distribuye fondos para el desarrollo del fútbol.
  • Impulsa programas de arbitraje, infraestructura y formación.

El poder de la FIFA en el fútbol

La FIFA es probablemente la organización deportiva más poderosa del mundo.

Puede:

  • Suspender federaciones nacionales. Prohibir la participación de selecciones y clubes.
  • Sancionar dirigentes. Imponer multas millonarias.
  • Aprobar nuevos torneos. Modificar formatos de competiciones.
  • Autorizar el uso de nuevas tecnologías (como el VAR o el fuera de juego semiautomático).

Las principales fuentes de ingresos

La mayor parte de los ingresos proviene de:

  • Derechos de televisión.
  • Patrocinios globales.
  • Venta de entradas.
  • Licencias comerciales.
  • Mundial de Clubes.
  • Copa del Mundo.
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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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