¿Cómo funciona la FIFA? Estructura, funciones, miembros y poder en el fútbol mundial

La FIFA (Fedération Internationale de Football Association) es el organismo que gobierna el fútbol a nivel mundial. Fundada el 21 de mayo de 1904 en París, reúne actualmente a 211 asociaciones nacionales, más que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La mayoría de las personas vinculan las siglas FIFA con el fútbol, los que ni siquiera saben o conocen del deporte lo hacen por el popular videojuego, actualmente renombrado como EA FC, pero incluso, hasta lo que sí ven y conocen algo del deporte no conocen mucho acerca de lo que este organismo rige como tal o interfiere en las competiciones.

Por lo tanto, hemos desglosado algunos puntos importantes sobre la FIFA que quizá deberíamos conocer y tener en cuenta para saber lo que pasa entorno a las noticias que sacuden cada cierto tiempo a esta polémica federación.

La sede de la FIFA se encuentra en Zúrich, Suiza | Robert Hradil/GettyImages

Estructura de la FIFA

Congreso (211 asociaciones).

Consejo de la FIFA (37 miembros).

Presidente (actualmente: Gianni Infantino).

Comités permanentes (asesorías en áreas específicas, Comisión Disciplinaria, Comisión de Ética, Comisión de Apelación, Arbitraje, etc).

Confederaciones (UEFA, CAF, AFC, CONCACAF, CONMEBOL y OFC).

Congreso

Es el máximo órgano de decisión.

Está integrado por las 211 federaciones nacionales.

Cada federación tiene un voto, sin importar el tamaño o el poder futbolístico del país.

Se reúne, por lo general, una vez al año.

Funciones:

Elegir al presidente de la FIFA.

Aprobar modificaciones a los estatutos.

Aprobar los estados financieros.

Elegir a los miembros del Consejo.

Consejo

Es el órgano que gobierna la FIFA entre congresos.

Está compuesto por:

El presidente.

Representantes de las seis confederaciones continentales.

Funciones:

Definir el calendario internacional.

Aprobar reglamentos.

Elegir las sedes de los torneos.

Aprobar presupuestos.

Supervisar las comisiones permanentes.

Presidente

Es la máxima autoridad ejecutiva de la organización.

Entre sus funciones están:

Representar a la FIFA internacionalmente.

Dirigir la estrategia global.

Presidir el Consejo.

Supervisar el desarrollo del fútbol mundial.

El presidente es elegido por el Congreso para un mandato de cuatro años.

Secretaría General

Es la parte administrativa.

Se encarga de:

Organizar competiciones.

Gestionar empleados.

Administrar el presupuesto.

Coordinar programas de desarrollo.

Comités

Comités permanentes (Standing Committees): asesoran al Consejo y a la Secretaría en áreas específicas (competiciones, árbitros, desarrollo, etc.).

Órganos judiciales independientes:

Comisión Disciplinaria

Comisión de Ética

Comisión de Apelación

Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento (independiente): supervisa aspectos financieros, de gobernanza y cumplimiento.

Confederaciones

Confederación Región UEFA Europa CONMEBOL Sudamérica CONCACAF Norteamérica, Centroamériuca y Caribe CAF África AFC Asia OFC Oceanía

Cada una organiza:

Clasificatorias mundialistas.

Torneos continentales.

Desarrollo del fútbol regional.

Los miembros

Los 211 miembros son las federaciones nacionales.

Ejemplos:

Federación Mexicana de Fútbol (FEMEXFUT)

Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

Real Federación Española de Fútbol (RFEF)

Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)

Todos dependen de sus respectivas federaciones nacionales.

Principales funciones

A look back at the history of the @FIFAWorldCup 👀 pic.twitter.com/lMY2Uuoph2 — FIFA (@FIFAcom) July 30, 2026

La FIFA organiza o supervisa:

Copa Mundial masculina y Copa Mundial femenina.

Mundial Sub-20, Mundial Sub-17, Mundial de Clubes.

Fútbol olímpico (junto con el COI). Futsal. Fútbol playa.

Además:

Publica las Reglas de Juego junto con el IFAB.

Gestiona el sistema de transferencias internacionales (TMS).

Establece el calendario FIFA.

Distribuye fondos para el desarrollo del fútbol.

Impulsa programas de arbitraje, infraestructura y formación.

El poder de la FIFA en el fútbol

La FIFA es probablemente la organización deportiva más poderosa del mundo.

Puede:

Suspender federaciones nacionales. Prohibir la participación de selecciones y clubes.

Sancionar dirigentes. Imponer multas millonarias.

Aprobar nuevos torneos. Modificar formatos de competiciones.

Autorizar el uso de nuevas tecnologías (como el VAR o el fuera de juego semiautomático).

Las principales fuentes de ingresos

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Thanks to each and every one of you for helping to make this the biggest edition yet! 🙌 pic.twitter.com/G7QnmbSnD1 — FIFA (@FIFAcom) July 20, 2026

La mayor parte de los ingresos proviene de:

Derechos de televisión.

Patrocinios globales.

Venta de entradas.

Licencias comerciales.

Mundial de Clubes.

Copa del Mundo.