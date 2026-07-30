¿Cómo funciona la FIFA? Estructura, funciones, miembros y poder en el fútbol mundial
La FIFA (Fedération Internationale de Football Association) es el organismo que gobierna el fútbol a nivel mundial. Fundada el 21 de mayo de 1904 en París, reúne actualmente a 211 asociaciones nacionales, más que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La mayoría de las personas vinculan las siglas FIFA con el fútbol, los que ni siquiera saben o conocen del deporte lo hacen por el popular videojuego, actualmente renombrado como EA FC, pero incluso, hasta lo que sí ven y conocen algo del deporte no conocen mucho acerca de lo que este organismo rige como tal o interfiere en las competiciones.
Por lo tanto, hemos desglosado algunos puntos importantes sobre la FIFA que quizá deberíamos conocer y tener en cuenta para saber lo que pasa entorno a las noticias que sacuden cada cierto tiempo a esta polémica federación.
Estructura de la FIFA
- Congreso (211 asociaciones).
- Consejo de la FIFA (37 miembros).
- Presidente (actualmente: Gianni Infantino).
- Comités permanentes (asesorías en áreas específicas, Comisión Disciplinaria, Comisión de Ética, Comisión de Apelación, Arbitraje, etc).
- Confederaciones (UEFA, CAF, AFC, CONCACAF, CONMEBOL y OFC).
Congreso
Es el máximo órgano de decisión.
- Está integrado por las 211 federaciones nacionales.
- Cada federación tiene un voto, sin importar el tamaño o el poder futbolístico del país.
- Se reúne, por lo general, una vez al año.
Funciones:
- Elegir al presidente de la FIFA.
- Aprobar modificaciones a los estatutos.
- Aprobar los estados financieros.
- Elegir a los miembros del Consejo.
Consejo
Es el órgano que gobierna la FIFA entre congresos.
Está compuesto por:
- El presidente.
- Representantes de las seis confederaciones continentales.
Funciones:
- Definir el calendario internacional.
- Aprobar reglamentos.
- Elegir las sedes de los torneos.
- Aprobar presupuestos.
- Supervisar las comisiones permanentes.
Presidente
Es la máxima autoridad ejecutiva de la organización.
Entre sus funciones están:
- Representar a la FIFA internacionalmente.
- Dirigir la estrategia global.
- Presidir el Consejo.
- Supervisar el desarrollo del fútbol mundial.
El presidente es elegido por el Congreso para un mandato de cuatro años.
Secretaría General
Es la parte administrativa.
Se encarga de:
- Organizar competiciones.
- Gestionar empleados.
- Administrar el presupuesto.
- Coordinar programas de desarrollo.
Comités
Comités permanentes (Standing Committees): asesoran al Consejo y a la Secretaría en áreas específicas (competiciones, árbitros, desarrollo, etc.).
Órganos judiciales independientes:
- Comisión Disciplinaria
- Comisión de Ética
- Comisión de Apelación
Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento (independiente): supervisa aspectos financieros, de gobernanza y cumplimiento.
Confederaciones
Confederación
Región
UEFA
Europa
CONMEBOL
Sudamérica
CONCACAF
Norteamérica, Centroamériuca y Caribe
CAF
África
AFC
Asia
OFC
Oceanía
Cada una organiza:
- Clasificatorias mundialistas.
- Torneos continentales.
- Desarrollo del fútbol regional.
Los miembros
Los 211 miembros son las federaciones nacionales.
Ejemplos:
- Federación Mexicana de Fútbol (FEMEXFUT)
- Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
- Real Federación Española de Fútbol (RFEF)
- Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)
Todos dependen de sus respectivas federaciones nacionales.
Principales funciones
La FIFA organiza o supervisa:
- Copa Mundial masculina y Copa Mundial femenina.
- Mundial Sub-20, Mundial Sub-17, Mundial de Clubes.
- Fútbol olímpico (junto con el COI). Futsal. Fútbol playa.
Además:
- Publica las Reglas de Juego junto con el IFAB.
- Gestiona el sistema de transferencias internacionales (TMS).
- Establece el calendario FIFA.
- Distribuye fondos para el desarrollo del fútbol.
- Impulsa programas de arbitraje, infraestructura y formación.
El poder de la FIFA en el fútbol
La FIFA es probablemente la organización deportiva más poderosa del mundo.
Puede:
- Suspender federaciones nacionales. Prohibir la participación de selecciones y clubes.
- Sancionar dirigentes. Imponer multas millonarias.
- Aprobar nuevos torneos. Modificar formatos de competiciones.
- Autorizar el uso de nuevas tecnologías (como el VAR o el fuera de juego semiautomático).
Las principales fuentes de ingresos
La mayor parte de los ingresos proviene de:
- Derechos de televisión.
- Patrocinios globales.
- Venta de entradas.
- Licencias comerciales.
- Mundial de Clubes.
- Copa del Mundo.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.